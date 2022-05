Miksi Kourtney Kardashian harrastaa roiseja kielisuudelmia punaisella matolla? Asiantuntija selittää tähtien erikoista ilmiötä

Maksimaalinen huomio on taattu, kun julkkisparit suutelevat kameravalojen välkkeessä.

Tosi-tv-tähti Kourtney Kardashian ja kihlattu Travis Barker ovat kohauttaneet kevään mittaan punaisilla matoilla nähdyillä kielisuudelmilla.

Pari on vaihtanut kosteita suudelmia useissa edustustilaisuuksissa, kuten Grammy-gaalassa ja nyt viimeisimpänä Met-gaalassa. Myös muut maailmantähdet ovat intoutuneet kieli-iloitteluihin kameroiden edessä.

Esimerkiksi Megan Fox ja Machine Gun Kelly sekä nyt jo eronneet Kanye West ja Julia Fox on nähty suudelmien pauloissa valokuvaajien edessä. Pete Davidson kielisuuteli Kate Beckinsalea jääkiekko-ottelussa, ja Cardi B ja Offset ovat jakaneet suudelmistaan materiaalia sosiaalisessa mediassa.

Brittilehti Daily Mail on haastatellut kehonkielen asiantuntija Judi Jamesia, joka analysoi tähtien toimia. Hän ei puhu Kourtneyn ja Travisin kohdalla kielisuudelmista, vaan kielellä tökkimisestä.

Travis Barker ja Kourtney Kardashian ovat kehittäneet oman suutelutekniikkansa.

Pariskunnan kuvista ja videoista Met-gaalassa on nähtävillä, ettei pari varsinaisesti suutele, vaan Travis vie kielensä Kourtneyn raollaan olevien hampaiden väliin.

– Kielellä tökkiminen nähdään edelleen töykeänä ja uskaliaana eleenä, ja kielten lukitseminen tällä tavalla saa parin näyttämään kuumalta, hän selittää.

– Se sallii molempien olla sataprosenttisesti näkyvillä tavalla, joka ei onnistuisi, jos he suutelisivat normaalisti.

Tällä tyylillä suuteleminen takaa myös sen, ettei meikki sotkeennu tai huulipunasta jää tahroja.

Kehonkielen asiantuntija arvioi, että Kardashianin ja Barkerin kielisuudelmat ovat enemmänkin esitystä kuin aitoa intohimoa.

Met-muotigaalan kuvien perusteella James analysoi myös tähtiparin kehoja. Hän sanoo, ettei kehot juuri kosketa toisiaan suutelemisen aikana.

– Kourtney on jopa työntänyt lantionsa taakse pois päin Travisista, James huomauttaa.

Aidon intohimon tunnusmerkkinä toimisi lantioiden yhteen painaminen. Sen perusteella James ehdottaa, että kyseessä on kameroita varten järjestetty show. Kyse on myös maksimaalisesta huomiosta: nämä julkkisparit kilpailevat keskenään siitä, kenen parisuhde on se kaikkein puhutuin.

– Idea on esittää ”hetki”, joka näyttää intiimiltä ja sensuellilta, spontaani himokas ele parilta, joka ei voi pitää käsiään irti toisistaan, James kuvailee.

Jamesin mukaan taktiikkaa käytetään useimmiten hieman vanhempien julkkisten taholta, eikä suinkaan teinien, joiden toimesta sitä voisi odottaa. Usein julkiset suudelmat ovat tarkkaan harkittuja, jopa suunniteltuja – niitä voidaan ehdottaa esimerkiksi tähtien PR-managerien toimesta.

Kehonkielen asiantuntijan mukaan suudelmissa oli kuitenkin jotain aitoa kemiaa. Hän kiinnitti huomionsa parin tapaan pitää toisiaan käsistä kiinni, levittää ne sivuille ja ristiä sormensa.

– Se on paljon suloisempi ele, joka viittaa söpömpään, paljon romanttisempaan suhteeseen kulissien takana.