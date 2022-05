Diili-ohjelman rankkuus vaati veronsa Dora Palmroosilta.

26-vuotias Dora Palmroos on yksi uusimman Diili-kauden kilpailijoista.

Diili-kilpailija Dora Palmroos avautuu tuoreessa somepäivityksessä suosikkiohjelman nurjasta puolesta. Palmroosin mukaan todellisuus Diilin tekemisen takana on kaikkea muuta, mitä välittyy kotisohville.

Hän kertoo saaneensa ohjelman kuvauksissa paniikkikohtauksen.

– Jatkuva paine, stressi ja unettomat yöt purkautuivat mulle pahimmalla mahdollisella tavalla. Sain paniikkikohtauksen, joka telkkarissa näyttäytyy kuitenkin vain muutamana pikku kyyneleenä, Palmroos kirjoittaa Instagramissa.

Diili-tähden mukaan kyseessä oli neljäs kerta hänen elämässään, kun paniikkikohtaus pääsee yllättämään hänet ja tällä kertaa se puhkesi täysin hallitsemattomana.

– En saanut henkeä ja tunsin, miten sydän hakkasi rinnasta ulos. Mulla ei ollu mitään kontrollia siihen, mitä mun keho teki, joka teki kaikesta tosi pelottavaa. Tunsin oloni irralliseksi, menettäneeni hallinnan ja pelon sekoamisesta, Palmroos kuvailee tuntojaan.

– Samalla tunsin valtavaa häpeää siitä, että en pystynyt pidättämään itkua johtoryhmän ja kameroiden ulkopuolelle. Häpeää jostain tosi inhimillisestä, mutta joka kaikessa inhimillisyydessään mielletään kuitenkin heikkoudeksi, Erityisesti työelämässä. Tunteilla ylipäätään ei tunnu olevan sijaa työelämässä ja se on iso ongelma.

Palmroos kertoo pohtineensa hyvän aikaa, jakaako lainkaan kokemustaan someseuraajilleen. Hän kuitenkin uskoo, etteivät asiat voi muuttua vaikenemalla, jonka vuoksi päätti puhua asiasta julkisesti.

– Asia on itselläkin vielä kesken, arka ja tosi henkilökohtainen, Palmroos toteaa.

Palmroosin rohkea puheenvuoro keräsi nopeasti lukuisia tykkäyksiä ja tsemppiviestejä. moni kiitteli somepersoonaa siitä, että hän uskaltaa puhua ongelmasta ääneen.

26-vuotias Palmroos nousi uutisotsikoihin heti Diili-kauden alussa, kun hän paljasti olleensa kuvausten aikaan raskaana. Ohjelmanteon aikaan hän halusi salata asian.

– Kerta ohjelmassa haetaan menestysyrittäjää, ei raskaudella ole siinä kontekstissa merkitystä, Palmroos kommentoi asiaa Ilta-Sanomille viime talvena.

– Lisäksi Diili on työelämään keskittyvä kilpailu. Ja kuten tiedämme, vielä tänäkään päivänä tasa-arvo ei toteudu työelämässä edes Suomessa. En halunnut, että raskaus vaikuttaa millään tavalla kilpailuuni Diilissä.

Palmroosin esikoinen syntyi maailmaan 21. helmikuuta 2022.

Lue lisää: Diiliin raskaana osallistunut Dora Palmroos kuvasi synnytyksensä ja julkaisi intiimin videon kaikelle kansalle – tuntemattoman naisen kommentti säikäytti

Kauppatieteiden maisteriksi valmistunut Palmroos on yrittäjä ja tubettaja. Hän on monille tuttu kasvo sosiaalisesta mediasta. Hänellä on YouTubessa 10 000 tilaajaa ja Instagramissa yli 20 000 seuraajaa.