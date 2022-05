Ninja Sarasalo joutui vain 15-vuotiaana hurjaan pyöritykseen mallimaailman huipulle – kaikki alkoi suorasanaisesta tokaisusta, jollaista ei yleensä kuultu

Ninja Sarasalo muutti 15-vuotiaana Pariisiin tekemään mallintöitä. Nyt hän täyttää 40 vuotta ja kiittää perheeltään saamaansa tukea, joka ”auttoi hänet pinteestä” ja kasvamaan yksin ulkomailla. Sarasalo järjestää syntymäpäivänsä kunniaksi kesällä festivaalit – ja pursuaa suunnitelmia.

Kun Ninja Sarasalo oli 15-vuotias, hän hyppäsi skootterin kyytiin Pariisissa. Hänet vietiin Bastilleen, jo tuolloin maineikkaan muotisuunnittelija Jean-Paul Gaultierin työhuoneelle.

Edessä olisi sovitus – ja seuraavana päivänä näytös.

Pariisin liikenne tuntuu välillä hurjalta, ja vauhti huumasi tuolloinkin.

– Luulin, että pääsen hengestäni. Kuski ajoi todella lujaa, Sarasalo muistelee nyt IS:lle.

Mutta arvokas kuljetus saatiin perille.

– Minut puettiin ja meikattiin geishaksi, hän kertoo.

– Ja seuraavan päivän näytöksessä minut poimittiin MTV:n, Music TV:n haastatteluun. Se oli ihan hullua: olin kasvanut MTV:n katsojana – ja nyt olin siellä haastateltavana. Ja olin vain 15-vuotias!

Ninja Sarasalo imaistiin muotimaailman pyöritykseen vain 15-vuotiaana. Kuvassa hän poseeraa Eiffel-tornin edustalla vuonna 1999.

Sarasalo asui Pariisissa yhteensä viisi vuotta. Hänestä tuli sinä aikana Suomen oma huippumalli.

Vain vuotta aikaisemmin Sarasalon äiti oli kannustanut tytärtään hakemaan mallintöitä. 14-vuotiaalle Ninjalle mallimaailma oli tietysti vieras eikä mallintyö kuulunut unelma-ammatteihin. Mutta hän suostui äitinsä ehdotukseen ja Paparazzin mallitoimisto Helsingissä palkkasi hänet.

Ja seuraavana vuonna oli jo Pariisin vuoro.

Vauhtia on riittänyt sen jälkeenkin. Sarasalo on ehtinyt tehdä musiikkia, työskennellä ruoka-alan yrittäjänä ja perustaa perheen.

Ja listaan on tulossa jatkoa:

– Kun nyt täytän 40, tunnen, että tämä on uusi alku!

Sarasalo järjestää syntymäpäivänsä kunniaksi omat festarit. – Juhlin kaikkea sitä, mitä elämässäni on tähän mennessä ollut, hän kertoo.

Syntymäpäivä on sunnuntaina 8. toukokuuta. Silloin juhlitaan, Sarasalo kertoo, mutta vain vähän. Varsinaiset festivaalit ovat edessä heinäkuussa.

– Silloin pidän kolmen päivän Ninja-festarit. Se juhla on ylistys elämälle. Sinne tulee bändejä, paljon ruokaa ja tietenkin ihan hemmetisti skumppaa. Juhlin kaikkea sitä, mitä elämässäni on tähän mennessä ollut, hän kertoo.

Kaikkea on, niin kuin mainoksessa lauletaan. Ja on ollut. 1990-luvulla, kun huippumallit Naomi Campbellista Kate Mossiin nousivat kansainvälisiksi superjulkkiksiksi, nuori Ninja Sarasalo oli Suomen oma huippumalli.

Hän oli 17-vuotias, kun hänet valittiin Gaultierin maailmanlaajuisen parfyymikampanjan kasvoksi.

Yhteistyö Gaultierin kanssa ei olisi toteutunut ilman Sarasalon omaa, mallimaailmassa hieman tavatonta toivetta: hän oli 15-vuotiaana mallitulokkaana ehdottanut pariisilaisessa mallitoimistossaan itse, voisiko tavata Gaultierin.

Sarasalolle naurettiin ja selitettiin, että mallit eivät ehdottele suunnittelijoille yhteistyötä tai tapaamisia, vaan suunnittelijat kutsuvat luokseen. Toimisto kuitenkin lähetti Sarasalon portfolion Gaultierin toimistoon – ja sieltä yllättäen ilmoitettiin, että malli halutaan näytille saman tien.

Siksi siis pikakyyti skootterilla halki Pariisin.

– Olin Madonna-fani, olen vieläkin. Tiesin, että Gaultier oli suunnitellut Madonnalle korsetin. Mutta muita muotisuunnittelijoita en silloin tiennytkään. Ajattelin, että olisi hienoa tavata hänet, Sarasalo kertoo nauraen.

Nuori Sarasalo Pariisissa vuonna 1999. Muotimaailma oli kova paikka, mutta Sarasalo selvisi siellä hyvin. Hän uskoo, että se johtuu osittain siitä, että hän oli melko ”punk”.

Sarasalo muotinäytöksessä Helsingissä vuonna 2000.

Pariisissa vierähti viisi vuotta. Nyt aikuisena, 2009 ja 2019 syntyneiden poikien äitinä hän kiittelee perheeltään ja läheisiltään saamaansa tukea.

– Olin tosiaan vain 15, kun muutin Pariisiin. Olin monin tavoin pinteessä enkä olisi selvinnyt siitä ilman äitiä ja isää, perhettä, ystäviä, kummitätiä ja kaikkia, jotka auttoivat.

– Isä on sanonut aina: ”Ninja, ole oma itsesi. Millään muulla ei ole mitään fucking merkitystä.”

Sarasalo arvioi, että isän oppi pysyi mielessä hyvin. Hän ei koe, että menestys olisi kihahtanut päähän.

– Olen jalat maassa -tyyppi. Elämänasenteeni on, että arvostan kaikkia ihmisiä yhtä paljon, niin Madonnaa kuin ketä tahansa Hakaniemen juoppoakin. Saatoin silti olla ylpeä: olin ollut koulukiusattu ulkonäköni takia – ja äkkiä kaikki kehuivatkin sitä ja sain ulkonäköni ansiosta tehdä mallintöitä. Totta kai se nosti nuoren naisen itsetuntoa. Mutta se mallinduuni oli raakaa duunia. Päivät olivat pitkiä. Ja kasvoin 15-vuotiaasta lähtien ulkomailla ilman äitiä ja isää. Se oli rankkaa. Ei ollut mahdollisuutta, että kusi olisi noussut päähän, Sarasalo sanoo.

Vuonna 2013 Sarasalo avioitui japanilaisen Yoshiki Tamuran kanssa.

Sarasalo 1,5-vuotiaan poikansa kanssa vuonna 2011.

Viime vuosina myös mallimaailmasta on kerrottu julkisuuteen #metoo -paljastuksia, vastenmielisiä tarinoita nuorten mallien hyväksikäytöstä.

Sarasalon mukaan ilmiö oli Pariisissa nähtävillä, mutta hän itse säästyi kaltoin kohtelulta.

– Ehkä se johtui osittain siitä, että olin aika kovan näköinen: minulla oli otsatukka ja nahkarotsi, olin aika punk jo silloin. Ja lisäksi olin Kannelmäestä, stadilainen kimma. Olin jo nähnyt kaikenlaista. Osasin olla. Ja lapsesta saakka oli koulutettu, että namusetien kanssa pitää olla varovainen. Pärjäsin, hän sanoo.

Sarasalon mielestä hänen mallivuosiensa ja niiden tuoman julkisuuden ehkäpä tärkein anti on hänen onnistumisensa antama esimerkki muille.

– Saan edelleen kiitoskirjeitä siitä, että olen auttanut nuorempia tyttöjä ja poikia hyväksymään itsensä sellaisina kuin he ovat. Ei ole pitkäkään aika siitä, kun yksi tyttö kirjoitti, että hänen oli vaikea hyväksyä vinoja silmiään, jollaisista minuakin härnättiin. Mutta kun minusta tuli huippis, se antoi voimaa myös hänelle, Sarasalo kertoo ja tunnustaa:

– Ei minunkaan ollut helppo hyväksyä itseäni nuorena.

Sarasalo auttoi nuoria tyttöjä hyväksymään itsensä sellaisena kuin he ovat. Häntä kiusattiin koulussa hänen ulkonäkönsä vuoksi, mutta myöhemmin siitä tulikin hänen menestyksensä avain.

Fiskarissa läntisellä Uudellamaalla asuva Sarasalo ei haikaile menneitä. Ei mallivuosia, ei nuoruutta.

– Nostan elämässäni tärkeäksi sen, mitä olen nyt. Olen selvinnyt kaikista koettelemuksistani, perustanut perheen ja olen äiti. Olen kiitollinen kaikista kokemuksista, mitä olen maailmalta saanut, hän sanoo.

– Monet sanovat, että 40 täyttämiseen liittyy kriisi, mutta en tunne sellaista. Päinvastoin tuntuu, että nyt tämä vasta lähtee! Itsetuntoni on kunnossa ja olen auki uusille asioille. Olen terve. Minulla on ihana perhe. Olen kaikin tavoin onnen tyttö.

Fiskarissa arkeen mahtuu paitsi perhe-elämää, myös työtä paikallisessa koulussa.

– Se on elämäni ensimmäinen päivätyö. Nautin siitä ja lähden joka aamu hyvällä mielellä duuniin. Työyhteisö on ihana, samoin lapset, hän ylistää.

Mutta elämään mahtuu muutakin. Ja juuri sitä Sarasalo tarkoittaa, kun puhuu ”uudesta alusta” syntymäpäivänsä kunniaksi: ”Villisti venus” on hänen ja Eeva-Maria Leinon uusi hyvinvointipalvelu, joka pyrkii ”voimaannuttamaan naisia ja miksei myös kaikkia muita”.

Lisäksi hän aloittanut vuosien tauon jälkeen musiikin tekemisen – ja lisäksi hän on mukana performanssitaidetta tekevässä ryhmässä.

– Aikanaan olin HIMin videolla (Right Here In My Arms, 2000), ja kun sen takia haastateltiin Jyrkiin (musiikkivetoinen tv-ohjelma nuorille vuosituhannen vaihteessa), sanoin haastattelussa, että tahtoisin tehdä musiikkia itsekin.

Sarasalo on aloittanut musiikin tekemisen uudelleen. Kuvassa hän poseeraa Henry Lönnrotin kanssa vuonna 2007.

Sarasalo toukokuussa 2022.

Toteamus kantautui tahoille, jotka mahdollistivat musiikkiuran – ja Sarasalon hitaan kypsymisen siihen. Esikoislevy tuli 2006. Ja laulaminen jatkuu nyt uuden Ninja And The Tribe -kokoonpanon kanssa.

– Ensimmäinen biisi on valmiina julkaistavaksi. Sen nimi on Kuuma puuma, Sarasalo kertoo – laulukieleksi on siis vaihtunut suomi.

– Olen esiintyjä henkeen ja vereen, ja sitä puolta saan toteuttaa myös Yhtäkkiä tässä -performanssiryhmän jäsenenä. Esiinnymme siinä kasvot peitettyinä. Se on todella vapauttavaa. Kukaan ei tule katsomaan, että Ninja tekee nyt sitten tällaista. Saan olla vapaa. Ja luovuuden tuli roihuaa silloin, kun saa olla vapaa. Mitähän tästä vielä syntyykään?

Pariisin skootteri on vaihtunut paikallisjunaan Fiskariin. Mutta vauhtia riittää yhä.