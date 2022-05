Countrytähti Dolly Parton kieltäytyi ehdokkuudestaan Rock & Roll Hall of Fameen – fanien antama äänivyöry muutti mielen

Laulaja epäili joutuneensa väärään seuraan.

Dolly Parton sai kuulla maaliskuussa, että hän on ehdolla Rock & Roll Hall of Fameen.

Tieto hämmensi countrytähden.

– Dolly tässä. Olen erittäin imarreltu ja kiitollinen tästä nimeämisestä, mutta en usko, että olen ansainnut sen, hän kirjoitti Twitterissä.

– En halua, että äänet jakautuvat minun takiani, joten jättäydyn pois koko äänestyksestä. Toivon, että Rock & Roll Hall of Fame ymmärtää päätökseni ja pohtii asiaa uudelleen.

– Ehdokkuus on myös inspiroinut minua. Aion julkaista rock’n roll -albumin lähitulevaisuudessa. Olen aina halunnut tehdä sellaisen. Mieheni on todellinen rockfriikki ja on aina kannustanut minua tekemään rocklevyn.

Partonin toive ei kuitenkaan toteutunut.

Kun Rock & Roll Hall of Famen faniäänestys avattiin, laulajan nimi oli mukana ja Parton nousi pian listan kärkipaikoille 280 000 äänellä.

Myös Partonin mieli on muuttunut matkan varrella.

Nyt hän on valmis ”hyväksymään kiitollisena” paikan kunniagalleriassa, koska fanit haluavat hänet sinne.

Parton ei ole ensimmäinen, joka ei ole halunnut rokkigalleriaan.

Sex Pistols kieltäytyi vuonna 2006. Bändin laulaja Johnny Rotten totesi Hall of Famen olevan pelkkä kusitahra.

– Emme ole teidän apinoitanne. Emme ole tulossa, Rotten totesi.

Myöskään Axl Rose ei halunnut kunniaa vuonna 2012 muun Guns N’ Rosesin mukana.

Laulaja kirjoitti avoimen kirjeen, jossa hän totesi:

– Antakaa nukkuvan koiran maata tai makaavan koiran nukkua. Aivan sama. On aika mennä eteenpäin. Ihmiset eroavat. Elämässä ei ole onnellisia loppuja.