Huuhkaja-legendan vaimo on kuuluisa tv-kasvo Britanniassa – juontaa Suomessakin esitettävää menestyssarjaa

Suomalaisen jalkapallovalmentajan Jonatan Johanssonin vaimon voi bongata tv:stä.

Entisen maajoukkuepelaajan, nykyisen TPS:n päävalmentajan Jonatan Johanssonin vaimo Jean Johansson, 39, on yksi suositun Unelma-asunto auringon alta -sarjan juontajista.

Brittisarjassa seurataan ihmisiä, jotka etsivät asuntoa lämpimämmistä ja aurinkoisemmista maisemista. Ohjelmaa esitetään Suomessa AVA-kanavalla ja mtv-palvelussa.

Tv-uraa luonut Jean Johansson pestattiin Unelma-asunto auringon alta -ohjelmaan (A Place In The Sun) vuonna 2018. Ohjelmassa nähdään vaihtuvia juontajia, mutta viime vuosina Johansson on kuulunut sarjan vakiokasvoihin ja hänestä on tullut tunnettu tv-kasvo Britanniassa.

Hänet on muun muassa bongattu usein Jonatan-rakkaansa kanssa isojen tapahtumien punaiselta matolta.

Keniassa syntynyt ja Skotlannissa kasvanut Jean Johansson asuu Glasgow’ssa perheensä kanssa. Hänellä on suomalaisen puolisonsa kanssa 10-vuotias Jonathan-poika.

Jonatan ja Jean Johansson menivät naimisiin Tukholmassa vuonna 2008. Pariskunta oli tavannut Glasgow'ssa, kun Johansson pelasi kaupungin toisen suurseuran Rangersin riveissä.

– Tapasin Jonatanin Glasgow'ssa sinä kesänä, kun lopetin lukion. Tein osa-aikaisesti mallintöitä ja työskentelin golf-klubilla. Rangersissa pelannut Jonatan oli klubin jäsen, Jean Johansson on kertonut.

Suhde lämpeni, kun Jean oli viettämässä 18-vuotissyntymäpäiviään. Jeanin mukaan Jonatan tuli onnittelemaan häntä paikallisen klubin VIP-huoneeseen, ja loppu on historiaa.

Suomessa AVA-kanavalla ja mtv-palvelussa on alkuvuodesta alkaen lähtien esitetty Unelma-asunto auringon alta 11. kauden sekä 12. kauden puolituntisia jaksoja.

Sarjassa juontajat auttavat asunnonetsijöitä ja jakavat vinkkejään.

Kiinteistöbisneksestä Johanssonilla on omakohtaista kokemusta, sillä hän on ostanut, kunnostanut ja myynyt eteenpäin valmentajapuolisonsa kanssa useampia asuntoja, Hello Magazine kertoo.

Johansson kertoi Metro-lehden haastattelussa nauttivansa sarjan tekemisestä sen ”aitouden takia”. Hän myös tunnusti, etteivät pariskuntien yritykset löytää unelmiensa loma-asuntoa suju aina suunnitelmien mukaan.

– Kuvasimme Malagassa jaksoa, jossa pariskunta Stephen ja Jonathan etsivät asuntoa. Tv-kameroille ei näytetty, kun Stephen kieltäytyi nousemasta autosta, koska hän ei pitänyt naapurustosta, Johansson paljasti.

– Kesti ikuisuus, ennen kuin sain hänet ulos autosta, koska hän oli jo päättänyt, ettei koskaan asuisi siinä naapurustossa. Yritin tosissani suostutella häntä ja sanoa, ettei hän voi tuomita aluetta autossa istumalla, vaan hän saattaisi oppia rakastamaa paikkaa, hän muisteli.

Sarjan kuvaukset ovat vieneet Johanssonin ympäri Eurooppaa.

Jonatan Johansson puolestaan aloitti Turun palloseuran päävalmentajana vuonna 2020. Ruotsissa syntynyt mutta Paraisilla kasvanut Johansson pelasi TPS:ssä kahteen otteeseen, ensin 1995–97 ja uransa lopuksi 2010.

Pelaajaurallaan Johansson pelasi peräti 105 maaottelua. Hän pelasi valtaosan ammattilaisurastaan Englannissa ja Skotlannissa. Hän teki ensimmäisellä Valioliigan kaudellaan 2000–01 komeat 11 maalia Charltonin paidassa.

Valmentajana Johansson on ollut muun muassa Rangersin valmennustiimissä sekä divarijoukkue Greenock Mortonin päävalmentajana. Hän oli myös Huuhkajien valmennustiimissä 2016–17.

Valmentaja kertoi pari vuotta sitten Helsingin Sanomille, että hänellä on ollut jo vuosikausia oma talo Paraisten Mutaisissa. Perheellä on myös loma-asunto Ruotsin Gotlannissa.

– Tiesin tarkalleen, mihin tulen. Aikaa ei mene asunnon ja auton ynnä muun hankkimiseen, vaan kaikki on valmiina. Pystyn keskittymään valmentamiseen. Jos tilanne olisi ollut toinen, en olisi ehkä ottanut paikkaa vastaan, Jonatan Johansson kertoi HS:lle aloitettuaan pestin TPS:n päävalmentajana.

Jean Johansson aloitti televisiotyöt aikanaan Ukool-nimisessä lastenohjelmassa CBBC:llä. Sittemmin hän on työskennellyt myös Disney Channelilla, skotlantilaisen STV-kanavan säätyttönä, lottokasvona Challenge TV:ssä sekä BBC:n Animal Park -ohjelman juontajana. Hän on myös osallistunut julkkisten MasterChef-ohjelmaan.

Johansson on myös toimittaja, ja hän julkaisee viikoittain kolumneja Sunday Mail -skottilehdelle.