Replika-aseella varustautunut mies hyökkäsi Dave Chappellen kimppuun kesken stand up -keikan – Hollywood-tähti syöksyi väliin

Stand up -keikkaa vetäneen Dave Chappellen kimppuun käytiin lavalla.

Stand up -koomikko Dave Chappelle, 48, esiintyi Netflix is a Joke -festivaaleilla Los Angelesissa, kun hänen keikkansa sai yllättävän ja väkivaltaisen käänteen, kertoo Daily Mail.

Eräs yleisössä ollut mies hyökkäsi yllättäen Chappellen kimppuun lavalle. Mies sai kaadettua Chappellen maahan, kunnes näyttelijä ja koomikko Jamie Foxx ja turvamiehet ehtivät lavalle apuun.

Poliisin mukaan hyökkääjällä oli mukanaan replika-ase, josta saa halutessaan esiin veitsen terän.

Replika-aseet ovat tarkkoja jäljitelmiä alkuperäisistä tuliasemalleista. Jäljitelmäaseet eivät vaadi erillistä ostolupaa.

On vielä epäselvää, yrittikö hyökkääjä käyttää asetta ja millaisesta aseesta oli kysymys.

Noustuaan ylös hyökkäyksen jälkeen Chappelle vitsaili hyökkääjästä.

– Se oli transmies, Chappelle totesi mikrofoniin.

Chappelle on herättänyt kritiikkiä transyhteisössä, sillä hän on esittänyt kyseenalaisia kommentteja ja vitsejä transsukupuolisista ihmisistä Netflixin komediaohjelmassaan The Closer. Chappelle toteaa Daily Mailin ja Washington Postin mukaan ohjelmassa, että sukupuoli on fakta. Chappelle vertaa ohjelmassa myös transsukupuolisuutta ”blackfaceen”, eli siihen, kun valkoihoinen ihminen maalaa naamansa mustaksi esittäessään tummaihoista ihmistä.

Hän on myös kertonut olevansa samaa mieltä transfobiasta syytetyn Harry Potter -kirjailija J. K. Rowlingin kanssa.

Dave Chappelle on kertonut olevansa samaa mieltä transasioista J. K. Rowlingin kanssa, jota on syytetty transfobiseksi.

The Closerissa Chappelle toteaa, ettei hänellä ole transihmisiä mitään vastaan.

– Jokainen ihminen tässä huoneessa ja tässä maailmassa tulee naisen jalkojen välistä. Se on fakta, Chappelle kuitenkin toteaa ohjelmassa.

Chappelle vitsailee ohjelmassa myös transnaisten anatomiasta ja siitä, ettei transnaisilla ole samanlaisia lisääntymiselimiä kuin cis-naisilla. Cis-sukupuolinen tarkoittaa henkilöä, joka kokee sukupuoli-identiteettinsä vastaavan syntymässään määriteltyä sukupuolta.

Hänen kommenttinsa synnyttivät vuosi sitten Yhdysvalloissa mielenosoituksia, jotka vastustivat Chappellen ohjelman julkaisua suoratoistopalvelu Netflixissä. Chappelle vastasi transyhteisön kritiikkiin tuolloin sanomalla, ettei aio taipua kenenkään vaatimuksiin.

Vuonna 2021 ihmiset osoittivat Los Angelesissa mieltään, jotta Netflix ei julkaisisi Dave Chappellen ohjelmaa, joka sisältää vitsailua transsukupuolisuudesta.

Tilanteen jälkeen myös koomikko Chris Rock nousi lavalle ja vitsaili taannoisen Oscar-gaalan tapahtumilla. Oscareissa Will Smith nousi lavalle ja löi Rockia kasvoihin tämän vitsailtua Smithin vaimosta.

– Oliko tuo Will Smith? Rock kysyi lavalla.

– Luulin hetken, että se olit sinä, Chappelle totesi Rockille.

Chappelle selvisi ilman vammoja, mutta hänen päälleen hyökännyt mies loukkasi kätensä ja hänet kuljetettiin ambulanssilla sairaalaan. Pqaikalla olleen Buzzfeedin toimittajan Brianna Stacksin mukaan turvamiehet olisivat pahoinpidelleet hyökkääjää.

Oscar-gaalassa Will Smith nousi lavalle ja löi osuuttaan juontanutta Chris Rockia tämän vitsailtua Smithin vaimosta.

Vuonna 2020 Dave Chappellen kokonainen sarja Chappelle’s Show poistettiin Netflixistä vain hetki sen julkaisemisen jälkeen.

Chappelle kertoi tuolloin erikoisen tarinan show'n poiston taustoista. Hän sanoi tehneensä aikanaan kurjan sopimuksen, mistä hänelle ei ole maksettu rahaa show'n alkuperäisen esittämisen jälkeen. Koomikko sanoo raivostuneensa saatuaan tietää show'nsa esittämisestä Netflixissä.

– Soitin heille ja kerroin, että tämä tekee minut surulliseksi. Ja tiedättekö, mitä he tekivät? He suostuivat ottamaan sen pois alustaltaan vain, jotta minulla olisi parempi olo, Chappelle totesi Instagramissa julkaisemassaan stand up -klipissään.

Netflix ei kommentoinut poistoa, eikä tuolloin ollut varmaa, kuinka paljon Chappellen puheissa oli totuutta, sillä hän kertoi ne stand up -keikallaan vitsien ympäröimänä.