Vuokko Mattila parturoi kaikkia Sauli Niinistöstä Kauniit ja rohkeat -tähtiin, kunnes työt loppuivat sairauteen – muistelee nyt värikästä elämäänsä

Torstaina 80 vuotta täyttävällä Vuokko Mattilalla on värikkäitä muistoja elämästään. Hiustaiteilijana hän huolehti monien kuuluisuuksienkin hiuksista. Nyt hän asuu palvelutalossa sairautensa pakottamana.

Hiustaiteilija Vuokko Mattila viettää 80-vuotispäivänsä läheistensä kanssa. Hän on asunut jo jonkin aikaa palvelutalossa, sillä Parkinsonin tauti on verottanut hänen voimiaan.

– Helppoahan täällä on olla, kun kaikki tulee valmiina, hän toteaa palvelutalossa asumisesta, mutta eipä hän tällaisesta muutosta haaveillut.

– Täällä on sekä hyviä että huonoja asioita. Kyllä tämä asennetta vaatii. Välillä itkettää ja on ikävä lapsia, Mattila kertoo.

Vuokko Mattila teki yli 50 vuotta parturi-kampaajan työtään. Hän on myös neljän lapsen äiti ja lapsillakin on jälkipolvea.

– Äitinä yritin tehdä parhaani. Sen virheen tein, että raadoin liikaa, se aika oli pois lapsilta. Tärkeätä on myös osata irrottautua lapsistaan, Mattila miettii.

Oman kampaamon Vuokko Mattila perusti 1968. Salon Vuokko Mattilassa hän jatkoi töitään Parkinsonin tautiin sairastuttuaankin voimiensa mukaan. Eläkkeelle hän kymmenisen vuotta sitten pikku hiljaa.

– Nyt kampaamo on tyttärelläni, Mattila kertoo.

2014 Vuokko Mattila oli vieraana Linnan itsenäisyyspäiväjuhlissa. Hän huolehti pitkään presidentti Sauli Niinistön hiusten leikkaamisesta.

Vuokko Mattilan asiakkaina olivat monet julkisuuden henkilöt. Sauli Niinistökin kävi tunnetusti hänen parturoitavana.

– Täytyyhän hänenkin tukkansa leikata, Mattila toteaa, mutta enempää hän ei kuuluisasta vakiasiakkaastaan puhu.

Vuokko Mattila on puhelias, mutta hän on pitänyt tiukan linjan siinä, ettei hän kerro asiakkaistaan. Salon Vuokko Mattila on eduskuntatalon lähellä, joten siellä on huolehdittu monen poliitikon hiuksista.

– Minulla oli maailman ihanimmat asiakkaat, Mattila toteaa.

Mattila ei nyt tarkoita vain kuuluisuuksia. Hänelle kaikki ihmiset ovat saman arvoisia, ei kukaan ole toista parempi.

Se tiedetään, että myös Kauniit ja rohkeat -televisiosarjan tähdet Sally Spectra (Darlene Conley) ja Clarke Carrison (Daniel McVicor) kävivät Suomessa käydessään Mattilan salongissa.

Kauniit ja rohkeat -tähdet olivat tuttu näky Suomessa 1990-luvulla. Vasemmalta Todd McKee, Darlene Conley, Daniel McVicar ja Teri Ann Linn.

Vuokko Mattilalla on ollut taiteellista silmää siinä, miten hiukset kullekin laitetaan. Hän on myös lahjakas piirtäjä.

– Mutta numeroista en tiedä mitään, hän toteaa.

Paperiasiat hän antoikin mieluiten muiden hoidettavaksi.

– Enhän mä muista vuosilukujakaan, Mattila toteaa ja huomauttaa, että se johtuu myös hänen sairauteensa liittyvästä lääkityksestä.

Vanhojen lehtijuttujen perusteella Vuokko Mattila on elänyt varsin värikkään elämän: on ollut kaikenlaisia iloja ja suruja. Merkittävää hänelle on ollut uskoontulo.

– Yhdessä vaiheessa tuli sellainen olo, että toimittajat yrittivät tehdä minusta jotakin ilolintua, Mattila hymähtää ja huomauttaa, että olisihan hän voinut tietenkin kieltäytyä esilläolosta.

Maalaus on ollut Vuokko Mattilalle rakas harrastus.

Julkkis Vuokko Mattilasta tuli, kun hän näytteli melko ison roolin Autotytöt-elokuvassa 1960. Sen jälkeen tuottaja T.J. Särkkä pyysi hänet Minkkiturkki-elokuvaan, jota seurasi Teerenpeliä-elokuva.

– Olin outo lintu, koska en ollut koulutettu näyttelijä. Mutta olin innoissani kaikesta, tykkäsin näytellä. Kun sain ensimmäisestä elokuvaroolistani hyvät arvostelut, se oli iso asia maalaistytölle, Mattila muistelee.

Vuokko Mattilan elokuvatähteys loppui avioliittoon, jossa hänestä tuli kahden lapsen äiti.

– Kun menin naimisiin toimittaja-kuvaaja Antti Mattilan kanssa, hän vaati valitsemaan: ura tai hän. Kiitos, että asiat menivät näin, Mattila ajattelee nyt.

Hän ei usko, että elokuvissa esiintyminen olisi ollut hänelle pidemmän päälle hyvä asia. Niinpä hän näkee ex-puolisonsa saneleman ehdon hyvänä asiana, vaikka siinä ei naisen omia ajatuksia kuunneltu.

– Ja onhan itse elämä koko ajan näyttelemistä – vaikka olenkin ollut aina rehellisesti oma itseni.

Kun Vuokko Mattila rakastui avioeronsa jälkeen kahdeksan vuotta nuorempaan Tapani Helmiseen, se oli monen lehtijutun aihe. He saivat kaksi lasta. Avioliitossa oli monenlaisia vaiheita, mutta se kesti Helmisen kuolemaan asti, 34 vuotta.

– Omalla tavallani olin onnellinen, mutta enemmän se oli järki- ja ystäväliitto. Tapsa rakasti lapsia, hän oli myös hyvä isäpuoli. Oli hän muutenkin hyvä mies, mutta heikko naisille.

Vuokko Mattilan ja Tapani Helmisen liitto kesti 24 vuotta.

Viime vuosina Vuokko Mattila on viihtynyt Matti-nimisen miehen seurassa, mutta kyse ei kuulemma ole parisuhteesta.

– Matti on ystävä, mutta kyllä me tykätään toisistamme.

Vuokko Mattila herkistyy monta kertaa haastattelun aikana muistellessaan menneitä. Vaikeinta hänelle on muistella lapsuuttaan pienessä kylässä lähellä Torniota.

Hänen sodassa haavoittunut isänsä kuoli 23-vuotiaana, eikä nuori äiti kyennyt huolehtimaan lapsestaan, joten hänet annettiin isovanhemmilleen.

Isovanhemmat olivat ankaria ja elämä oli kaikin puolin niukkaa.

– Ei ollut ongelmia vaatteista, kun niitä oli vain kahdet, Mattila kertoo.

– Kaipasin äitiä ja isää, mutta en ole katkera. Olen saanut tässäkin asiassa lohtua uskostani. Äitiäni tapasin, mutta harvoin. Olen antanut hänelle kaiken anteeksi, hän oli sitkeä nainen.

Äiti meni uudelleen naimisiin ja sai neljä lasta, joista yksi on näyttelijänä ja kansanedustajana tunnettu Pirkka-Pekka Petelius. Velipuoli on jäänyt Mattilalle aika etäiseksi.

– Olen eniten tekemisissä vanhimman siskoni kanssa, Pirkkaa tapaan vain satunnaisesti. Kaikki sisareni ovat erilaisia, mutta rakkaita.

Vuokko Mattilan tuolissa istui myös Liisa Jaakonsaari.

Vuokko Mattila teki töitä jo 13-vuotiaana. Hän lähti varhain kotoaan Kemiin, josta hän muutti Tampereelle ja sieltä Helsinkiin.

Nöyrä asenne häneen juurrutettiin jo lapsena, eikä se ollut välttämättä huono asia palveluammatissa.

– Tytär totesi, että äiti on niin nöyrä, että homehduttaa leivänkin ennen syöntiä, Mattila naurahtaa.

Vuokko Mattilan elämäntarina on osoitus siitä, että huonoistakin lähtökohdista voi ponnistaa pitkälle.

Mutta nyt ollaan tässä hetkessä: Vuokko Mattila liikkuu rollaattorilla palvelutalossa, joka ei tietenkään ole sama kuin oma koti.

– Heti lähtisin kotiin, jos voisin, ei tämä minun paikkani ole. Mutta työntekijät täällä tekevät kyllä parhaansa, Mattila tietää.

Parkinsonin tauti ja selkäsairaus ovat tehneet sen, ettei Vuokko Mattila pääse sängystä ylös ilman apua.

Palvelutalossa saa apua, mutta siellä on myös aikaa ikävöidä läheisiään.

– Parikin päivää voi mennä etten laita tukkaani ollenkaan, Mattila kuvaa hiljentynyttä elämäänsä.

Työelämäänsä Mattila ei ikävöi, se ehti kestää vuosikymmeniä.

– Mutta jos olisin terve, joku otsatukka tulisi pyyhkäistyä, hän arvelee.

KUVATEKSTIT:

-Minulla oli maailman ihanimmat asiakkaat, Vuokko Mattila toteaa vuosistaan hiustaiteilijana. Hän teki sekä kampaajan että parturin työtä.

Vuokko Mattila oli nuorena myös elokuvatähti. Hän teki ensimmäisen roolinsa Autotytöt-elokuvassa 1960.