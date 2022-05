Kim Kardashian ahtautui punaisella matolla Marilyn Monroen ikoniseeen asuun ja sai kritiikkivyöryn – totuus tilanteesta paljastui

Kim Kardashian on saanut paljon kritiikkiä Marilyn Monroen ikonisen puvun käyttämisestä.

Kim Kardashian oli yksi Met-gaalan suurimmista kohauttajista pukeutuessaan Marilyn Monroen ikoniseen pukuun, jossa Monroe lauloi presidentti John F. Kennedylle syntymäpäivälaulun vuonna 1962.

Kardashian kävi läpi hurjan dieetin, jotta mahtui mekkoon. Tähti joutui pudottamaan painoaan noin 8 kiloa, sillä hän ei ensimmäisessä sovituksessa mahtunut pukuun, kertoo Daily Mail. Kardashian totesi, että hän uskoi mahtuvansa Monroen mekkoon, sillä hän oli aina pitänyt Monroeta kurvikkaana naisena.

– Ajattelin, että olisin pienempi sellaisista kohdista, mistä hän olisi minua suurempi. Kun mekko ei sopinut, aloin itkeä, sillä sitä ei voinut muokata lainkaan, Kardashian kertoi Voguelle.

– Sanoin, että antakaa minulle kolme viikkoa, ja pudotan 8 kiloa, jotta mahdun siihen, Kim Kardashian sanoi gaalan punaisella matolla häntä haastatelleelle La La Anthonylle.

Kim Kardashian peitti aukiolevan vetoketjun valkoisella turkistakilla.

Kardashian kertoi, että dieettinsä aikana hän piti saunapukua kahdesti päivässä, juoksi juoksumatolla, jätti kaikki sokerit ja hiilihydraatit ruokavaliostaan ja söi vain kasviksia ja proteiineja.

Dieetti ei kuitenkaan riittänyt, sillä todellisuudessa Daily Mailin mukaan Kardashianin puvun vetoketju oli hieman auki. Kardashian peitti vetoketjun valkoisella turkistakillaan. Ripleyn Believe It or Not! -videolla Kardashian sovittaa laihduttamisensa jälkeen pukua, mutta vetoketju ei mene täysin ylös asti kiinni. Kardashian ehdottaakin videolla, voisiko yläosan solmia kiinni ja vetoketjun jättää auki.

– Voi ei, voimmehan solmia sen, ja laittaa selän päälle turkiksen? Kardashian kysyy videolla pukutiimiltä.

Näin mitä ilmeisimmin tehtiin, ja punaiselta matolta poistuttuaan Kardashian vaihtoi päälleen Monroen puvusta tehdyn kopion. Alkuperäinen puku oli päällä siis vain muutaman minuutin.

Kardashian kertoi, että söi gaalan jälkeen puolisonsa Pete Davidsonin kanssa paljon donitseja ja pitsaa, sillä dieetti oli ohi.

Dieetti on kuitenkin herättänyt valtavasti kritiikkiä, sillä Kardashiania syytetään epäterveellisten kauneusihanteiden ja dieettien ylläpitämisestä vain pienen hetken kestävää punaista mattoa varten.

Kardashian kertoi myös syöneensä gaalan jälkeen puolisonsa Pete Davidsonin kanssa pitsaa ja donitseja, sillä dieetti oli ohi. Myös tämä on herättänyt närää erityisesti Twitterissä, sillä twiittaajien mukaan ei ole terveellistä käydä läpi äärimmäistä dieettiä vain pienen hetken vuoksi, ja sen jälkeen ”ahmia itseään täyteen”.

– Tämä viesti on todella haitallinen, eräs twiittaaja totesi liittäen mukaan kuvat Kardashianista ja Monroesta puvussa sekä tekstin, jossa kritisoidaan Kardashianin dieettiä.

– Pyydän, että lopetatte kertomasta nuorille tytöille, että tässä olisi jotain hienoa.

Twiittaaja jatkaa, että Kardashianin tapa kunnioittaa Marilyn Monroeta, joka kärsi vaikeista mielenterveysongelmista ja lopulta menehtyi ennenaikaisesti, on väärä. Twiittaaja toteaa, että Kardashian ylläpitää kertomuksellaan kolmen viikon dieetistään epäterveellistä laihdutuskulttuuria.

– Marilyn Monroen muistoa tulisi kunnioittaa aivan toisella tavalla kuin tällaiseen kannustamisella. Uskon, että hän olisi surullinen.

– Minua ei kiinnosta, mitä ihmiset sanovat. Marilyn oli ikoni, ja hänen pukunsa olisi pitänyt pitää ”eläkkeellä”, eräs twiittasi.

Kim Kardashianin pukuvalintaa on syytetty myös siitä, ettei se istunut lainkaan Met-gaalan teemaan. Gaalassa teemana tänä vuonna oli ”gilded glamour”. Gilded-sanalla viitataan aikakauteen, joka sijoittui Yhdysvalloissa vuosiin 1870–1900.

– Kuinka tämä on gilded glamouria? twiittaaja kysyi.

Erityisesti Met-gaalan virallisessa Instagram-profiilissa fanit ovat olleet harmistuneita Kardashianin asuun.

– Täysin ohi teeman, eräs kommentoi.

– En pidä tästä, varsinkaan hänen hiuksistaan, toinen totesi viitaten Kardashianin valkaistuihin hiuksiin.

– Mekko kuuluu Marilynille, miksi hän pitää sitä? yksi kommentoija pohti.

Vaikka Kardashianin puku on kerännyt runsaasti negatiivista ja kriittistä kommentointia, monet pitivät Kardashianin pukuvalintaa onnistuneena, ja häntä kutsuttiin sosiaalisessa mediassa kuningattareksi ja ikoniksi Marilyn Monroen tavoin.

Kardashian ei ole myöskään ainoa, jonka pukua kritisoitiin. Monen vieraan asu jätti fanit kylmäksi teeman osalta, sillä pukukoodin mukaan asujen olisi pitänyt muistuttaa 1800-luvun lopun aikakautta korsetteineen ja muhkeine hameineen, mitä näkyi vain harvalla.

Met-gaala on Metropolitan Museum of Art -taidemuseon Costume-instituutin vuosittainen varainhankintatilaisuus.

Met-gaalassa on joka vuosi jokin erityinen pukeutumisteema. New Yorkissa pidettävä juhla on perinteinen muotialan jättitapahtuma, johon eturivin julkisuuden henkilöt pukeutuvat hyvin näyttävästi.