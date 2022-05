Vastarakastuneet Jenni Alexandrova ja Toni Lähde laativat uhkarohkean suunnitelman vain parin kuukauden tuntemisen jälkeen – nyt pähkähullu idea on käymässä toteen

Jenni Alexandrovan ja Toni Lähteen yhteinen unelma sai alkunsa viime kesänä viinilasillisen äärellä, kun pariskunta oli seurustellut vasta pari kuukautta.

Toukokuun ensimmäiset päivät ovat olleet Fiskarin kylässä samankaltaisia kuin muuallakin maassa: aurinko paistaa lämpimän oloisesti, mutta kirpeä kevättuuli muistuttelee vasta väistyneestä talvesta. Ruukkimiljöön ikivanhat puut odottavat yhä hiirenkorviaan.

Kylän raitilla on hiljaista. Radiotoimittaja Jenni Alexandrova, 41, tietää taajaman heräävän henkiin yhtä aikaa luonnon kanssa. Lämpenevien päivien myötä alle 500 asukkaan Fiskarista kuoriutuu eloisa kesäpaikka tuhansine turisteineen. Jenni on perehtynyt kylän elinvoimaan tarkasti. Se on pelkästään järkevää, jos aikoo avata pikkukylään yrityksen.

Jenni Alexandrovan ja hänen puolisonsa, Diili-ohjelmastakin tutun Toni Lähteen, 43, yhteinen haave omasta ravintolasta sai alkunsa viime kesänä, kun Toni vei Jennin ensimmäistä kertaa läntisen Uudenmaan muotoilun mekkaan, Fiskariin.

Vastarakastuneet istuivat ulkona lasillisella ja katselivat kadun toisella puolella seisovaa yli satavuotiasta seuraintaloa. Muotoilun ammattilaisena Toni mietiskeli rakennuksen historiaa ja Jenni ihasteli sen kaunista ulkokuorta.

– Ihmettelimme, miksi rakennuksessa ei ole ravintolaa. Koska olen toimittaja, lähdin heti tutkimaan asiaa ja nopeasti selvisi, että seuraintaloon etsittiin ravintoloitsijaa. Rakennus kutsui meitä puoleensa ja siitä se idea lähti, Jenni kertoo nyt, liki vuotta myöhemmin.

Jenni löysi Fiskarista samanlaista rauhaa, johon hän tottui Raahessa varttuessaan. Toni tykästyi kylän muotoiluhistoriaan jo opiskeluaikoinaan. Hän kävi Fiskarissa harjoittelemassa käsivarapiirtämistä.

Uunituore pariskunta oli tuntenut toisensa vasta joitakin kuukausia, mutta yhteinen visio löytyi nopeasti: Pizzaa. Ja mutkattomuutta. Kaksikko halusi perustaa ruokapaikan, jonne koko perhe olisi tervetullut, eikä kenenkään tarvitsisi pelätä pöytäliinojen tahriintumista.

Ajatus omasta pizzabaarista alkoi tuntua päivä päivältä kutkuttavammalta.

– Heti kun saimme selville, että tällainen tarve on olemassa, innostuin ideasta todella paljon. Minulla on tapana viedä asiat aika nopeasti siihen pisteeseen, jossa voi testata, kannattaako tällaista todella lähteä tekemään, Toni kertoo.

Jennille erityisen merkityksellistä oli se, kuinka kaikki lähti liikkeelle tunnepohjalta ja eteni omalla painollaan.

– Ei meidän ollut tarkoitus perustaa ravintolaa, se vain tapahtui. Tämä rakennus päätti asian meidän puolestamme, Jenni kuvailee.

Jennin ja Tonin kertomuksissa kaikki tuntuu kulminoituvan seuraintaloon, jota he eivät osaa olla kehumatta kilpaa. Sen kauniisiin koristelistoihin, harmaiksi maalattuihin hirsiin ja vinksahtaneisiin seiniin.

1800-luvun lopulla rakennetun seuraintalon suunnitteli aikoinaan taideteollisen korkeakoulun entinen opettaja Waldemar Aspelin. Hänen mukaansa Jenni ja Toni nimesivät myös pizzabaarinsa, Waldemarin.

Seuraintalo Lukaali paljastui täydelliseksi sijainniksi uudelle ravintolalle. Talovanhuksen sisään mahtuu kolmisenkymmentä ruokailijaa ja aurinkoiselle terassille ainakin toinen mokoma.

Historiallinen rakennus on vastikään peruskorjattu, joten suurelle remontille ei onneksi ollut tarvetta. Hyvä niin, sillä touhua on riittänyt muutenkin.

– Ravintolan perustamisessa pykäläviidakko on järjetön. Byrokratiaan menee kamala määrä aikaa, Toni tiivistää.

– Aika tulee vastaan kaikessa, komppaa Jenni.

Tänään pitää vielä viedä tuolit verhoiltavaksi ja taulutkin olisi saatava seinille. Aikataulussa ollaan, mutta tiukoille menee. Pariskunta myöntää, että vajaa vuosi on rankka tavoite ravintolan perustamiselle.

– Kaikki sitä nopeammin pystytetty on koottu purkalla ja sinitarralla, Toni nauraa.

Koronapandemialla on ollut näppinsä pelissä tässäkin. Uudet ravintoloitsijat ovat nähneet lähietäisyydeltä, että ravintola-alalta on lähtenyt paljon tekijöitä pois.

– Hyvän jengin löytämiseen meni sata kertaa enemmän aikaa kuin mitä ajattelimme, huokaa Toni.

Vaikka yritysmaailmasta tuttu Toni on ollut perustamassa ravintolaa aiemminkin, pariskunnalle oli alusta saakka selvää, etteivät he pärjäisi pizzapaikkansa kanssa yksin. Pian yrityksen ympärille oli kerääntynyt rautaisten ammattilaisten tiimi, jossa jokaisella on oma tehtävänsä.

Jennin ja Tonin tehtävä on keskittyä ravintolan visuaaliseen ilmeeseen ja kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen. Toni vastaa brändisuunnittelusta, joka on muutenkin hänen työtään, ja Jenni otti kopin markkinoinnista ja sosiaalisesta mediasta. Ruokalistasta on vastuussa Jennin vanha tuttu, Michelin-palkittu keittiömestari Sasu Laukkonen.

– Oli ehkä vähän uhkarohkeaa lähteä ehdottamaan pizzabaaria Michelin-kokille, mutta hän innostuikin ideastamme heti, ja se taas rohkaisi meitä eteenpäin, Jenni kertoo.

– Pari kertaa olemme pysähtyneet katsomaan toisiamme silmiin epäuskoisina siitä, että tämä on todella tapahtumassa, Jenni sanoo.

Kaksikolle kävi nopeasti ilmi, ettei ikivanhaan ruukkikylään tulla paukuttelemaan henkseleitä, vaan siellä on mentävä osaaminen edellä kylän uniikkia ilmapiiriä kunnioittaen.

Se on yksi lisäasia, jota helsinkiläispari Fiskarissa arvostaa.

– Olen aina tykännyt tästä paikasta siksi, että mihin tahansa pikkuputiikkiin täällä astuu sisään, niin laatutaso on järjettömän kova. Tänne ei tulla harjoittelemaan pizzan paistamista, vaan tänne on tultava niin sanotusti ykkösketjun kanssa, Toni kuvailee.

Jenni ja Toni eivät ole pelkkä ruokaa rakastava yrittäjäpari, vaan he molemmat ovat myös kouluikäisten lasten vanhempia, jonka vuoksi perhekeskeisyys oli tärkeä tekijä konseptin suunnittelussa.

– Lähdimme miettimään tätä sitä kautta, että millaiseen ravintolaan me haluaisimme tulla lastemme kanssa sen jälkeen, kun olemme kierrelleet päivän täällä, Jenni sanoo.

– Ravintolasta pitäisi löytyä jokaiselle jotakin ja lapset saisivat viihtyä yhtä pitkään kuin aikuisetkin.

Uuden ravintolan ruokalistalta löytyy uniikkien pizzojen lisäksi alkupaloja, jälkiruokia sekä tarkkaan mietitty juomalista. Toni tietää oluista ja Jenni viineistä. Kaiken tekemisen takana on se, että mitään ei tehdä, ellei sitä voida tehdä kunnolla.

– Mieluummin karsitaan kuin lähdetään tekemään hullusti kaikkea. Sekin tulee kunnioituksesta tätä paikkaa kohtaan, Toni selittää.

Jenni ja Toni ovat perehtyneet tarkasti kaikkiin kylää koskeviin lukuihin, jotka voivat vaikuttaa heidän liiketoimintaansa. – Vaikka tässä fiilispohjalta mennään, ei me tyhmiä olla, Jenni sanoo.

Samasta kunnioituksesta Jenni ja Toni haluavat olla Fiskarissa läsnä niin paljon kuin mahdollista, vaikka eivät kyökin puolella häärääkään. Siksi he päättivät hankkia itselleen kesäkodin suoraan ruukkikylän idyllistä.

– Meille oli päivänselvää etsiä täältä itsellemme kesäkoti, jossa voimme olla sekä kahdestaan että lastemme kanssa, Jenni kertoo.

Ensimmäinen muuttokuorma kannettiin yhteiseen hirsikotiin tällä viikolla.

– Viime yö oli ensimmäinen yömme siellä. Oli kummallista, ettei aamulla herännyt ratikan ääneen, Jenni naurahtaa.

Yhteinen koti on luonteva peliliike vuoden vanhassa parisuhteessa, mutta mikä saa kaksi ihmistä perustamaan yhteisen yrityksen vain muutaman kuukauden tuntemisen jälkeen? Kysymys saa pariskunnan nauramaan.

– Onhan se hullua, mutta onhan se myös todella romanttista, toteaa Jenni.

– Niin on! Se on ihanaa, että saa järjettömässä oksitosiinihuumassa jonkun idean ja vie sen vielä maaliin asti, jatkaa Toni.

Jennin mukaan avainasemassa on ollut koko ajan se, ettei parin tarkoituksena ollut missään vaiheessa lähteä toteuttamaan liiketoimintaa, vaan unelmaa, joka osoittautui yhteiseksi heti parisuhteen ensimetreillä.

– Olen iän myötä tajunnut sen, että jos on mahdollisuus toteuttaa joku haave, niin miksi odottaa? Mikä tahansa tässä elämässä voi mennä täysin metsään. Elämä on osoittanut, että asioita tapahtuu joka tapauksessa tosi yllättäen, Jenni sanoo.

– Itse olen oppinut ajattelemaan niin, että mitä sitten jos epäonnistuu. Siitä noustaan ja mennään taas eteenpäin, toteaa Toni.

Jennin mukaan yhteinen ravintolaprojekti on pakottanut heitä menemään parisuhteen tutustumisvaiheessa ”motaria pitkin”. Oman kumppanin uudet puolet jaksavat ihmetyttää harva se päivä.

– Huomaan Jennissä jatkuvasti uusia osaamisen tasoja. Hän on äärimmäisen hyvä eri toimijoiden kanssa tilanteessa kuin tilanteessa. Jenni on kuin liima välissä, joka tuntuu puhuvan kaikkien kanssa samaa kieltä, Toni kehuu kumppaniaan.

Jenni puolestaan vaikuttui Tonin visuaalisista taidoista.

– Toni on aivan sairaan hyvä piirtämään ja mä nautin ihan suunnattomasti siitä, miten Toni tekee ja saa aikaiseksi. Nautimme samanlaisista visuaalisista asioista, mutta Toni pystyy toteuttamaan sellaisia juttuja, joihin en itse kykene, sanoo kuvataidetta rakastava Jenni.

Ravintolaprojektin aikana Jenni on oppinut kumppanistaan sen, ettei Toni tuo pöytään ongelmia, vaan ratkaisuja. Se on piirre, jota hän arvostaa sekä puolisossa että liikekumppanissa.

Waldemar käynnistää toimintansa toukokuun lopulla hiljalleen ja tarkoitus on, että kesäkuussa seuraintalolla on jo täysi tohina päällä. Ovet pysyvät avoinna kesän loppuun, eli niin pitkään kun kylässä riittää säpinää.

Vaikka kyseessä on kesäravintola, Jenni painottaa, että ravintoloitsijoiden katseet on kyllä jo suunnattu eteenpäin.

– Ei tässä työmäärässä olisi mitään järkeä, jos se olisi tehty vain yhtä kesää varten, Jenni sanoo.

Sitä ennen on kuitenkin katsottava, mitä ensimmäinen kesä tuo tullessaan. Kun Jenniltä ja Tonilta kysyy, mikä heitä tulevassa jännittää, he vastaavat kuin yhdestä suusta:

– Kaikki!

– Mutta se on hyvää jännitystä. Samalla myös odotan kaikkea innolla, Toni tarkentaa.

Henkilökohtaisella tasolla tuoretta pariskuntaa mietityttää se, miten he löytävät tasapainon uuden yrityksen ja muun elämän välillä. Jenniä jännittää myös se, millaisen vastaanoton ravintola saa.

– Mä tulen olemaan se, joka tulee ottamaan kaiken kritiikin vastaan sosiaalisen median kautta, hän sanoo.

Tonia asia ei stressaa yhtä paljon.

– Jenni on meidän ihmiskilpi, Toni letkauttaa.