Sara Siepin hulppea koti myynnissä – pyytää kaksiostaan lähes 10 000 euroa neliöltä

Ex-missi osti ensiasuntonsa kesällä 2020. Nyt hän myy remontoimaansa kotia pois uuden tieltä.

Ullakkokaksion pyyntihinta on 548 000 euroa.

Miss Suomi 2011 ja somevaikuttaja Sara Sieppi, 30, myy Helsingin Munkkisaaressa sijaitsevaa asuntoaan. Myynti-ilmoituksesta käy ilmi, että 55 neliön kaksion velaton pyyntihinta on 548 000 euroa, eli neliöhinnaksi muodostuu näin ollen 9 964 euroa.

Vuonna 1961 rakennetun kerrostalon ullakkoasunnon ikkunoista avautuu näköala Hietalahden satama-alueelle. Mukavuuksiin kuuluu muun muassa makuuhuoneen moottoroidut pimennysverhot ja saunaan asennetut bluetooth-kaiuttimet. Asunnon sauna on remontoitu vuonna 2020 ja keittiö vuonna 2021.

Meren lähellä sijaitsevan asunnon ikkunoista aukeaa näkymä Hietalahden satama-alueelle.

Kyseessä on Siepin ensiasunto, jonka hän osti kesällä 2020. Vielä keväällä hän kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa harkitsevansa asunnon ostoa, mutta odottavansa asian kanssa kesän yli. Asuntokaupat syntyivät kuitenkin lopulta pikavauhtia, sillä Sieppi osti ensimmäisen asunnon, jota kävi katsomassa.

– Nyt uskon rakkauteen ensisilmäyksellä! Sieppi hehkutti tuolloin.

Makuuhuoneen mukavuuksiin kuuluvat moottoroidut pimennysverhot.

– Aloin yksi viikonloppu katsomaan ekaa kertaa kaikkia asuntoja sillä silmällä, että jos mä joskus ostan itse oman ja löysin tän. Sitten olinkin yhtäkkiä näytössä ja samalla viikolla olikin pankkineuvottelut ja sitten ostinkin asunnon. Eli en käynyt missään muualla, Sieppi valotti prosessia myöhemmin Instagramissa.

Keittiö on remontoitu hiljattain.

Siepillä oli ensimmäiselle omalle asunnolleen tiettyjä kriteerejä, joiden hän toivoi täyttyvän. Tärkeintä oli, että uusi koti sijaitsisi Helsingin keskustassa.

– Mulle oli tärkeää sijainti ja sitten mulle oli tärkeää, että on sauna, hän sanoo.

Ullakkohuoneiston matalat katot tuottivat korkeisiin huoneisiin tottuneelle Siepille aluksi päänvaivaa.

Siepin mukaan hän ihastui asunnossaan ensimmäiseksi sen tarjoamiin maisemiin ja siihen, että se on uniikki ullakkohuoneisto. Myös kompromisseja oli tehtävä Helsingin hurjan hintatason vuoksi. Yksi huono puoli asunnossa oli.

– Ehkä ainoa on se, että tottui tosi korkeisiin kattoihin ja tässä on taas ihan päinvastoin, niin ehkä huonetila tuntuu vähän pieneltä silloin, Sieppi kertoi vuonna 2020 Instagram-seuraajilleen ja myönsi kolhineensa aluksi päätään ullakkohuoneiston mataliin kattoihin.

Tummansävyinen sauna remontoitiin vuonna 2020. Samalla saunaan asennettiin bluetooth-kaiuttimet.

Helmikuussa Sieppi kertoi ostaneensa uuden kodin. Uusi asunto pääsi heti ensimmäisenä ison remontin kohteeksi. Sieppi on kertonut, että uudessa kodissa on neliöitä reilut 80, mutta tarkempia yksityiskohtia hän ei ole paljastanut. Sieppi on jakanut Instagramissa säännöllisesti kuulumisiaan remontin keskeltä ja muuttavansa uuteen kotiin kesällä.

– En ole ihan varma, että tulenko tällä kertaa asuntoa ihan läpikotaisin näyttämään teille, mutta ainakin kuvia ja videoita remppamuutoksista on tulossa. Se on mun tuleva uusi koti ja tuntuisi hullulta läväyttää tänne kaikki, vaikka mä sieltä paljon varmasti tulenkin kuvaamaan, Sieppi perusteli.