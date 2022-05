Helsingissä esitetään tänä viikonloppuna pornoa elokuvateatterissa – valkokankaalla nähdään muun muassa seksiterapiakomedia ja John Holmes

Erotiikkaelokuville omistettu leffafestivaali Viva Erotica järjestetään Helsingissä 5.-8. toukokuuta.

Kahden vuoden tauon jälkeen koettaa jälleen aistillisten seikkailujen aika, kun Viva Erotica -elokuvafestivaali starttaa Helsingissä 5.5.2022.

Neljän päivän aikana teatteri Unionissa nähdään kaikenlaisen erotiikan värittämää valaistumista.

Ohjelmistossa on muun muassa Albert Serran Liberté (2019) ja Denis Côtén roisi seksiterapiakomedia That Kind of Summer (2022)

Festivaalilla nähdään myös pornon kulta-ajan Elviksen, John Holmesin, tähdittämä Tapestry of Passion (1976).