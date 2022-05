Herttuatar Meghanille iso takaisku – Netflix hyllytti uutuussarjan kaikessa hiljaisuudessa

Animaatiosarjan oli lehtitietojen mukaan tarkoitus käsitellä herttuatar Meghanin lapsuutta.

Suoratoistopalvelu Netflix on perunut Sussexin herttuatar Meghanin luoman lapsille suunnatun animaatiosarja Pearlin, kertoo Daily Mail.

Jo lähtökuoppiinsa tyrehtynyttä lastensarjaa toteutettiin Meghanin ja prinssi Harryn perustaman, muun muassa sarjoja ja dokumentteja tuottavan Archewell Productions -tuotantoyhtiön kautta. Lisäksi sarjan tuotantoon odotettiin osallistuvan elokuvatuottaja David Furnishin, joka tunnetaan myös muusikko Elton Johnin aviomiehenä.

Herttuaparin suoratoistopalvelun ensimmäiseksi animaatiosarjaksi odotetun Pearlin on Daily Mailin mukaan spekuloitu pohjautuvan Meghanin omaan lapsuuteen. Tästä kielii sarjan nimi: Pearl tarkoittaa helmeä, joka on myös Meghan-nimen alkuperäinen merkitys. Herttuatar on hyödyntänyt omaa taustaansa myös lapsille suunnatussa debyyttikirjassaan The Bench.

Pearl-animaation ajatellaan pohjautuvan Meghanin lapsuudenkokemuksiin.

Pearl ei ole ainoa Netflixin hiljattain peruma sarja. Viimeaikaisten peruutteluiden syyksi on spekuloitu Netflixin rajusti laskeneita katsojalukuja. Alkuvuonna 2022 Netflixin tilaajamäärät laskivat äkisti jopa 200 000 tilaajalla. Daily Mailin mukaan suoratoistopalvelun suosion laskun syyksi on pohdittu monien suosikkisarjojen peruuntumista sekä Teslan toimitusjohtaja Elon Muskin Twitter-kommentteja Netflixin katsomiskelvottomuudesta.

Netflix aikoo jatkaa muita projektejaan Archewell Productionsin kanssa, kertoo BBC. Tulillaan on ainakin dokumenttisarja Heart of Invictus, joka keskittyy prinssi Harryn perustamaan, loukkaantuneille sotilaille ja sotaveteraaneille suunnattuun Invictus Games -urheilutapahtumaan. Prinssi Harry sekä esiintyy sarjassa että toimii sen vastaavana tuottajana.

Archewell Productionsin ja Netflixin välinen yhteistyösopimus solmittiin vuonna 2020. Tällöin sopimusta povattiin herttuaparille jopa satojen miljoonien eurojen arvoiseksi. Hovin jätettyään pariskunta neuvotteli erilaisista tv-ohjelmista myös muun muassa Disneyn ja Applen kanssa.