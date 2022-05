Katso kuvat Met-gaalan upeasta pukuloistosta – Kim Kardashian turvautui äärimmäisiin keinoihin mahtuakseen Marilyn Monroen ikoniseen pukuun

New Yorkissa vietettiin vuosittaista Met-gaalaa Suomen aikaa maanantain ja tiistain välisenä yönä. Punaisella matolla nähtiin jälleen kerran toinen toistaan upeampia muotiluomuksia.

Muodin ystäviä hemmoteltiin jälleen maanantaina, kun New Yorkissa järjestettiin vuosittainen Met-gaala. Kyseessä on yksi vuoden odotetuimmista seurapiiritapahtumista, eli Metropolitan Museum of Art -taidemuseon Costume-instituutin vuosittainen varainhankintatilaisuus.

Met-gaalassa nähdään vuosi toisensa jälkeen häikäisevää pukuloistoa ja toinen toistaan upeampia muotiluomuksia. Tällä kertaa gaalan pukukoodina oli ”gilded glamour”, ja museoon rakennettu punainen matto täyttyikin muun muassa kullan ja metallin eri sävyistä. Gilded-sanalla viitattiin aikakauteen, joka sijoittui Yhdysvalloissa vuosiin 1870–1900.

Yksi Met-gaalan odotetuimmista vieraista on jo useamman vuoden ajan ollut realitytähti Kim Kardashian. Hiljattain puolisostaan Kanye Westistä eronnut Kim Kardashian edusti tänä vuonna punaisella matolla yhdessä uuden miesystävänsä koomikko Pete Davidsonin kanssa.

Kim Kardashian ja Pete Davidson.

Kardashian häikäisi punaisella matolla yllään Marilyn Monroen ikoninen iltapuku, jota on tähän asti säilytetty Ripleyn Believe It Or Not -museossa. Kyseinen puku nähtiin Monroen yllä, kun hän lauloi onnittelulaulun Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedylle tämän syntymäpäivänä.

Muotilehti Voguen mukaan Kardashianin hiuksia vaalennettiin yhtäjaksoisesti peräti 14 tuntia, jotta hän saavuttaisi Monroen vaalean hiustyylin ennen tärkeää iltaa. Lisäksi Kardashian kertoi Voguelle joutuneensa turvautumaan äärimmäisiin keinoihin mahtuakseen Monroen ikoniseen pukuun.

– Pidin saunapukua kahdesti päivässä, juoksin juoksumatolla, luovuin täysin sokerista ja hiilihydraateista ja söin ainoastaan puhtaita proteiinin lähteitä ja kasviksia. En näännyttänyt itseäni, mutta olin hyvin kurinalainen. Halusin itkeä ilosta, kun puku mahtui päälle, Kardashian kertoi lehdelle.

People-lehden mukaan Kardashian pudotti painoaan kolmessa viikossa noin 8 kiloa mahtuakseen ikoniseen pukuun.

Ryan Reynolds ja Blake Lively.

Kardashianin ja Davidsonin ohella illan kuvatuimpiin pariskuntiin lukeutuivat tänäkin vuonna näyttelijäpariskunta Blake Lively ja Ryan Reynolds, jotka toimivat myös gaalan rinnakkaisjärjestäjinä. Livelyn yllä nähtiin näyttävä Versacen luomus, jota koristi massiivinen laahus.

Sinkkuelämää-tähti Sarah Jessica Parker oli puolestaan valinnut ylleen mustavalkoisen iltapuvun. Off shoulder -mallisessa ruutukuvioidussa iltapuvussa oli massiivinen helma, ja näyttelijän kokonaisuuden kruunasi näyttävä hattu.

Sarah Jessica Parker.

Katso Met-gaalan näyttävimmät tyylit:

