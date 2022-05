Drew Barrymore vitsaili ruman oikeudenkännin keskellä olevan Johnny Deppin kustannuksella – julkaisi pian anteeksipyynnön

Johnny Deppin näyttelijäkollega naureskeli tv:ssä kepeästi oikeudenkäynnille, jonka syövereissä Depp tällä hetkellä on.

Tähtinäyttelijä Drew Barrymore joutui pyytämään sunnuntaina julkisesti anteeksi puheitaan Johnny Deppin oikeudenkäynnistä.

Barrymore nosti Deppin ja tämän ex-puoliso Amber Heardin välisen rajun oikeuskiistan viime viikolla tv:ssä. Peoplen mukaan Barrymore keskusteli koko maailmaa hämmästyttäneestä oikeudenkäynnistä vieraansa Anthony Andersonin kanssa ja tokaisi sen olevan ”sukellus sulaan hulluuteen”.

– Se on todella kiehtovaa. Tiedän, että he ovat kaksi oikeaa ihmistä ja heidän oikeat elämänsä ja tiedän, millaista on, kun yksityiselämästäsi tehdään julkista. Ymmärrän kaikki ne tunteen, mutta he itse asiassa tarjoavat kaiken tämän tiedon (julkisuuteen), Barrymore totesi Peoplen mukaan.

Barrymore myös vitsaili oikeudenkäynnissä esiin nousseita erikoisista väitteistä ja kaksikko nauroi niille.

Somessa kuohahdettiin Barrymoren sanoista ja koettiin, että näyttelijä vähätteli Deppin ja Heardin kärsimystä.

Peoplen mukaan Barrymore on tavannut Deppin aiemmin ja tuntee hänet.

– Miltä hänestä tuntuisi, jos hänen lapsuudentraumalleen naurettaisiin? eräs kommentoija kysyi viitaten Barrymoreen.

Kommenteissa todettiin myös, ettei hyväksikäyttö ollut hauskaa, eikä oikeudenkäynnissä esiin tulleissa väitteissä ollut mitään viihdyttävää.

Barrymore julkaisi sunnuntaina Instagram-tilillään videoviestin, jossa hän totesi, ettei hänen tarkoituksensa ollut missään nimessä vähätellä Deppin tai Heardin kokemuksia tai pilkata ketään.

– Olen saanut tietää, että olen loukannut ihmisiä vähättelemällä Johnny Deppiä ja Amber Heardia, ja haluan pyytää sitä syvästi anteeksi. Arvostan kaikkia, jotka puhuivat asiasta, sillä tämä voi olla minulle opettavainen hetki, Barrymore totesi Instagramissa.

Barrymore totesi, että hän aikoo kasvaa ja oppia tilanteesta.

– Voin olla ajattelevaisempi ja parempi ihminen jatkossa, sillä haluan vain olla hyvä ihminen.

Johnny Depp syyttää nostamassaan siviilikanteessa Heardia kunnianloukkauksesta ja vaatii häneltä 50 miljoonan korvauksia. Heard on puolestaan nostanut 100 miljoonan vastakanteen Deppiä vastaan.