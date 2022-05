Sharon Osbourne täräytti ilmoille yllättävän kommentin Putinista – kollega peitti suunsa järkyttyneenä

Sharon Osbournen lausahdus tv-ohjelmassa ihmetytti hänen kollegojaan ja myös osaa katsojista.

Tv-persoona Sharon Osbourne palasi viikko sitten televisioon The Talk -paneelikeskustelussa. Metro-lehti kertoo, että heti Osbournen ensimmäisessä jaksossa nähtiin hämmentävä tilanne, kun hän innostui kommentoimaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin ulkonäköä.

Metron mukaan jaksossa keskusteltiin muun muassa siitä, miten eri tavalla naiset ja miehet nähdään politiikassa ja kuinka erilaista kohtelua nais- ja miespoliitikot saavat.

Lehden mukaan keskustelu eteni lopulta siihen, että panelistit pohtivat, ketkä miespoliitikot olivat heidän mielestään komeita. Yksi panelisteista tiedusteli, pystyikö kukaan nimeämään ulkoisesti viehättävää miespoliitikkoa.

– Minä pystyn! Sharon Osbourne hihkaisi heti.

– Putin! Kun hän oli sen hevosen selässä rinta paljaana. Hän näytti hullulta, hän jatkoi innoissaan.

Putinista levisi vuonna 2009 kuvia, joissa hän poseerasi hevosen selässä ilman paitaa.

Sharon Osbournen mielestä Putin oli varsin viehättävä ja puoleensavetävä ratsastuskuvissaan.

Osbournen tokaisu Putinin ulkonäöstä sai muut panelistit häkeltymään ja järkyttymään. Yksi heistä peitti suunsa kädellään ja toinen teki terävän huomion:

– Hän ON hullu, hän tokaisi.

Osbournen kommentti hämmästytti myös Twitterissä, jossa ihmeteltiin, miten hän pystyi sanomaan viattomia siviilejä pommittavaa Putinia hyvännäköiseksi.

– Sharon Osbourne kutsui juuri Vladimir Putinia puoleensavetäväksi. Kyseessä on sama Vladimir Putin, joka parhaillaan valvoo joukkojaan, jota pommittavat sairaaloita, eräs Twitter-käyttäjä totesi Metron mukaan.

Osbournen uusi pesti TalkTV:n ohjelmassa sai ikävän käänteen viime viikon lopulla, sillä hänen puolisonsa Ozzy Osbourne sairastui koronaan. Sharon päätti palata välittömästi Britanniasta Yhdysvaltoihin miehensä tueksi ja jättäytyä siksi aikaa pois ohjelmasa.

– Ozzy sai diagnoosin keskellä yötä. Puhuin hänen kanssaan ja hänellä on kaikki ok, Sharon Osbourne kertoi The Talk -sarjassa.

– Onnistuimme elämään kaksi vuotta ilman, että hän saisi covidin ja on niin Ozzyn tuuria, että hän sai sen nyt.