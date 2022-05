Miisa Nuorgam avautuu podcastissa epävarmuudestaan naisten treffailussa – paljastaa takuuvarman temppunsa, jolla saa miehet pauloihinsa

Avoimessa suhteessa oleva Miisa Nuorgam kertoo Ina Mikkolan podcastissa, että toivoisi olevansa itsevarmempi naisten kanssa treffailumielessä.

Toimittaja Ina Mikkolan Runkkarin ystäväkirja -podcastin uusimmassa jaksossa vieraana on toimittaja ja somevaikuttaja Miisa Nuorgam.

Jaksossa Nuorgam kertoo avoimesti muun muassa seksuaalisuudestaan. Hän kertoo olevansa panseksuaali, mutta seurustelleensa aikuisikänsä lähinnä miesten kanssa.

Panseksuaalisuus tarkoittaa seksuaalista suuntautumista, jossa ihminen voi tuntea seksuaalista tai romanttista vetovoimaa kaikenlaisia ihmisiä kohtaan näiden sukupuolesta riippumatta.

Avoimessa suhteessa oleva Nuorgam paljastaa Ina Mikkolalle, että hänen fantasiansa on olla itsevarma naisten kanssa.

– En ole lukion jälkeen seurustellut naisten kanssa. Se on huvittavaa, kun miesten kanssa olen v*tun bätäng. Mulla on jopa sellaisia tietynlaisia temppuja, joiden tiedän aina toimivan, Nuorgam valottaa.

Nuorgam paljastaa yhden kikkansa, jolla hän on saanut miehet pauloihinsa.

– Istumme vaikka treffeillä baarissa vierekkäin ja selitän jotakin asiaa innostuneena. Sitten kosketan toisen reittä silleen ”oho, ei mun ollut tarkoitus koskea suhun” ja katson sellaisella fuck me -ilmeellä. Sehän riittää, ja toinen on samantien pikkurillin ympärillä, Nuorgam kuvailee.

– Miesten kanssa voi vaan tehdä tällaisen tempun, ja se on siinä, hän jatkaa.

Nuorgam tunnustaa, että vastaavanlainen itsevarmuus karisee naisten kanssa.

– Tiedän tasan tarkkaan, mitä haluan, ja olen tottunut saamaan sen varsinkin miesten kanssa. Mutta sitten naisten kanssa olen tosi epäitsevarma. Sellainen uikuttava, enkä kehtaa puhua kenellekään mitään, kun ajattelen, että naiset ovat vaan niin upeita. Sellaisia jumalattaria. Miehille ei tarvitse kuin vähän hipaista reittä, ja he ovat ihan valmiita, Nuorgam kertoo naurahdellen.

– Toivon, että ihmiset ymmärtävät tässä tämän huumoripuolen, hän tarkentaa.

Nuorgam kertoo myös olevansa epävarmempi seksin suhteen naisten kanssa.

– Ehkä se on juuri hankalaa, kun on niin tottunut siihen, että tietää miten olla. Ja sitten naiset yhtäkkiä jännittää. Se toisaalta myös kiehtoo, koska on kivaa huomata itsessään myös epävarmuutta. Tuntuu hyvältä olla välillä epävarma ja ujo.

Nuorgamin mukaan hänen on huomattavasti helpompi lähestyä miehiä treffailumielessä.

– Se on myös se hetero-oletus. On todennäköisempää, että baarissa se mies, jota haluaisi pyytää treffeille, on kiinnostunut naisista kuin että nainen siellä baarissa olisi kiinnostunut naisista. Ehkä se on se, mikä estää, Nuorgam pohtii.

– Ehkä alitajuisesti pelkään pakkien saamista. Että lähestyisin naista, joka ei olisikaan kiinnostunut naisista, ja se hävettäisi.

Diili-ohjelmastakin tutusta Miisa Nuorgamista julkaistiin viime syksynä hänen elämästään kertova Yle Kioskin dokumenttisarja Katkeamaton.

Nuorgam on kumppaninsa Eetun kanssa avoimessa suhteessa. Pariskunta sai esikoisensa huhtikuussa 2021.

Podcastissa Nuorgam kertoo myös kokeneensa seksuaalista haluttomuutta, mutta treffeillä käyminen on muuttanut tilannetta ja halut ovat kasvaneet.

– Osasyy on se, että olen alkanut käymään treffeillä. Eli olen saanut omaa itseäni takaisin. Sitä, joka ei ole pelkästään vanhempi tai pelkästään puoliso.

– En ole tehnyt muiden kanssa mitään, vaan pelkästään käynyt treffeillä pari kertaa, mutta jo se on sytyttänyt ja herättänyt mut henkiin, hän hehkuttaa.

