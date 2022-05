Äitiyslomaa viettävä Anni Hautala pelmahti yllättäen suoraan radiolähetykseen – yllätti studiovieraan tavalla, joka jätti lähes sanattomaksi

Anni Hautala otti kuukauden ikäisen tyttärensä mukaan suoraan radiolähetykseen ja yllätti hyvän ystävänsä Chisun.

Anni Hautala on parhaillaan äitiyslomalla työstään aamuradiosta.

Artistiuransa pian päättävä Chisu vieraili maanantaiaamuna Radio Suomipopin Aamulypsy-ohjelmassa kertomassa lopettamispäätöksestään sekä uransa kolmesta jäähyväiskonsertista, jotka nähdään Tavastialla loppuvuodesta. Chisun seurana studiossa olivat paitsi Jaajo Linnonmaa, Janni Hussi ja Tuukka Ritokoski, myös kaksi yllätysvierasta.

Chisu ja parhaillaan radiosta äitiyslomaa viettävä Anni Hautala ovat pitkäaikaisia ystäviä. Näin ollen Anni päätti yllättää ystävänsä saapumalla kesken äitiyslomansa suoraan Aamulypsy-lähetykseen. Vielä iloisemman yllätyksestä teki se, että Anni otti studioon mukaansa myös hänen ja Ilkka Ihamäen kuukauden ikäisen tyttären.

Chisu, joka on myös Annin vanhemman lapsen kummi, ei ollut vielä nähnyt perheen uusinta tulokasta. Kun yllätys paljastui, täyttyi studio laulajan epäuskoisista huudahduksista.

– En kestä! Okei, mä en kestä tätä nyt. Ei oo totta. Törkeetä, Chisu päivitteli radiossa.

– Hei rakas mä halusin tulla tänne yllättämään sut, kun mä tiesin, että sä tuut Aamulypsyyn, niin pitihän mun tulla tänne, Anni totesi ystävälleen.

– En kestä! Mä sanoin siis Jarskille, että en oo nähnyt pienokaista, että hän varmaan soittaa mulle itse jossakin vaiheessa, että voitko tulla katsomaan, Chisu nauroi.

– Hän on tässä, Anni totesi.

Lähetystä eteenpäin luotsannut Jaajo Linnonmaa julkaisi myös kuvan nelikosta omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään. Kuvassa Anni pitelee sylissään pienen pientä tytärtään Chisun hymyillessä leveästi kameralle.

Chisu ja Anni Hautala ovat tunteneet toisensa seitsemänvuotiaista. Kaksikko kävi yhdessä Laajasalon ala-astetta ja Annin mukaan he ystävystyivät heti ensimmäisellä luokalla. Nyt he ovat molemmat viihdemaailmaan päätyneitä perheenäitejä, joiden ystävyys on kestänyt läpi elämän.

Anni Hautalalla ja hänen kihlatullaan Ilkka Ihamäellä on kaksi yhteistä lasta, joista vanhempi syntyi vuonna 2020 ja kuopus maaliskuussa 2022. Lisäksi Hautalalla on entuudestaan vuonna 2009 syntynyt poika edellisestä suhteestaan.

Chisulla puolestaan on vuonna 2014 syntynyt lapsi yhdessä entisen puolisonsa kanssa. Chisu avioitui tuottaja Jori Sjöroosin kanssa syyskuussa 2019.

