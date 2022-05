Asianajaja teki kiusallisen mokan, joka ei jäänyt huomaamatta – nämä ovat Johnny Deppin ja Amber Heardin oikeudenkäynnin 7 kohauttavinta hetkeä

Johnny Deppin ja Amber Heardin jo kolme viikkoa kestänyt oikeudenkäynti on tarjonnut rutkasti kohahduttavia uutispommeja ex-näyttelijäpariskunnan elämästä.

Ex-aviopari, näyttelijät Johnny Depp, 58, ja Amber Heard, 36, ovat käyneet oikeutta koko maailman katsellessa jo kolme viikkoa. Depp syyttää nostamassaan siviilikanteessa Heardia kunnianloukkauksesta ja vaatii häneltä 50 miljoonan korvauksia. Heard on puolestaan nostanut 100 miljoonan vastakanteen Deppiä vastaan.

Oikeuden istunnoissa on kuultu tähän mennessä toinen toistaan kohahduttavampia hetkiä, kun pariskunnan yhteiseloa on ruodittu. Heard pyrkii todistamaan Deppin väkivaltaisuuden todeksi, kun taas Depp pyrkii todistamaan, että suhteen väkivaltainen osapuoli olikin itse asiassa Heard itse. Depp on kiistänyt kaikki syytökset väkivaltaisesta käytöksestään.

Voit katsoa alla olevalta videolta kertauksen pariskunnan myrskyisistä vaiheista tähän asti.

1. Heard syyttää Deppiä seksuaalisesta väkivallasta

Oikeudenkäynnin avauspuheenvuorossa Heardin asianajaja esitteli uusia syytöksiä, jotka liittyivät Heardin kokemaan lähisuhdeväkivaltaan.

Heardin asianajajan Ben Rottenbornin mukaan Deppin käyttämä väkivalta näyttäytyi monin eri tavoin ja oli fyysistä, henkistä, psykologista ja seksuaalista. Deppin edustaja kiisti väitteet kuvaillen niitä tekaistuiksi.

Heardin asianajajien mukaan Johnny Depp piti Heardia vankinaan kolmen päivän ajan Australiassa vuonna 2015. Tuolloin Deppin väitetään potkineen, lyöneen ja raahanneen Heardia pitkin lasinsirpaleiden peittämää lattiaa, uhanneen tappamisella ja lopuksi penetroineen hänet viinapullolla.

Amber Heard on esittänyt kovia syytöksiä ex-miestään Johnny Deppiä kohtaan.

2. Deppin katkennut sormi – mitä Australiassa todella tapahtui?

Deppin versio Australian-matkan tapahtumista eroaa täysin Heardin versiosta. Deppin mukaan välikohtaus tapahtui pian pariskunnan häiden jälkeen. Heard oli raivostunut, kun Depp lakimiehineen oli pyytänyt häntä allekirjoittamaan avioehtosopimuksen. Depp kertoi menneensä alakertaan ja kaataneensa itselleen lasillisen vodkaa, mikä suututti Heardia entisestään.

Depp kertoi Heardin heittäneen kaksi vodkapulloa häntä kohti ja toisen pulloista räjähtäneen niin, että sirpaleet leikkasivat hänen sormestaan palan. Deppin lääkäri on oikeudessa vahvistanut matkustaneensa Australiaan hoitamaan Deppin haavaa, joka oli niin syvä, että sormen luut tulivat esiin.

Deppin mukaan hän valehteli tuolloin vamman synnystä lääkäreille Heardia suojellakseen. Hän väitti sormensa jääneen jumiin haitarimalliseen liukuoveen. Oikeudessa katseltiin verisiä kuvia tuolta illalta ja Depp esitteli nyt jo parantunutta, vääntynyttä keskisormeaan kutsuen sitä ”hassun näköiseksi”.

3. Deppin hyytävät tekstiviestit

Oikeudessa on puitu myös Deppin ja hänen ystävänsä Paul Bettanyn välisiä tekstiviestejä vuodelta 2013. Viesteissä he muun muassa vitsailivat Amber Heardin murhalla.

Depp lähetti Bettanylle viestin, jossa Depp ehdotti Heardin hukuttamista ja sitten polttamista. Depp kirjoitti harrastavansa seksiä kuolleen Heardin kanssa varmistaakseen, ettei tämä elä enää. Bettany vastasi Deppille samaan sävyyn ja totesi ajattelevansa samalla tavalla ja haluavansa varmistaa, ettei Heard ole noita.

Toiselle ystävälleen, Isaac Baruchille, kirjoittamassaan viestissä Depp on kuvaillut Heardin ”pilanneen heidän coolin elämänsä” ja toivonut tämän ruumiin mädäntyvän Honda Civicin tavaratilassa.

Depp myös samassa yhteydessä myönsi käyttäneensä huumeita Bettanyn ja Marilyn Mansonin kanssa.

4. Heardin tunnustus nauhalla

Todisteena Heardin väkivaltaisuudesta oikeudessa kuultiin ääninauha, jolla Heard myöntää väkivaltaisen käytöksensä.

– Sinua ei lyöty (punch), sinua läimäistiin (hit). Olen pahoillani, että läimäisin sinua, mutta en lyönyt. En tiedä, mikä käteni varsinainen liike oli, mutta sinä olet kunnossa. En satuttanut sinua. En lyönyt, läimäisin, Heard sanoo Deppille tallenteella.

– Istunko tässä valittamassa siitä? En. Sinä valitat. Se on meidän eromme. Sinä olet tuollainen vauva. Kasva v***u aikuiseksi Johnny, Heard paasaa.

Johnny Depp on esiintynyt oikeudenkäynnin aikana itsevarmasti. Hän on usein vilkutellut faneilleen, jotka kannustavat häntä oikeustalon edustalla.

5. Deppin päihteidenkäyttö

Heardin puolustus on pyrkinyt Deppin päihteidenkäyttöön tarttumalla mitätöimään Deppin oman version oikeudessa esillä olleiden tapahtumien kulusta.

Oikeudessa todistajana kuultiin Deppin kanssa työskennellyttä riippuvuuksiin erikoistunutta lääkäriä David Kipperiä. Kipperin mukaan Depp yritti päästä eroon riippuvuuksistaan hänen ja Heardin suhteen aikana, mutta lipsui aika ajoin hoitosuunnitelmasta.

Oikeudessa esitettiin myös kuvamateriaalia Deppin päihteidenkäytöstä ja sen seurauksista. Yhdessä kuvassa nukkuvan Deppin syliin on sulanut jäätelö. Lisäksi esitettiin kuvia, joissa näkyi runsaita määriä erilaisia huumausaineita, lääkkeitä ja alkoholia. Kuvat on otettu Bostonissa vuonna 2014.

Depp on väittänyt Heardin lavastaneen kuvat ja kiistänyt ”sammuneensa”. Depp itse on sanonut vain ”nukahtaneensa” 17-tuntisen työpäivän päätteeksi. Oikeudessa näytettiin samalla kerralla myös Amber Heardin kuvaama video, jossa Depp paiskoo keittiön kaapistoja, juo viiniä ja räyhää Heardille.

6. Heardin asianajajien käsittämätön moka

Heardin asianajaja esitteli taannoin oikeudessa meikkipalettia, jonka avulla Heard väitetysti peitti Deppin väkivaltaisuuden merkit kasvoiltaan. Heardin asianajajan mukaan Heard käytti tiettyä Milani Cosmeticsin valmistamaa meikkipalettia piilottaakseen arpensa ja mustelmansa.

Varsin pian kävi kuitenkin ilmi, etteivät asianajajien väitteet voineet pitää paikkansa. Paletin valmistanut yritys Milani Cosmetics julkaisi yrityksen virallisella TikTok-tilillä videon, jossa he kertoivat kyseisen oikeussalissa näyttävästi esillä olleen tuotteen ilmestyneen markkinoille vasta vuoden 2017 joulukuussa. Heard ja Depp erosivat toukokuussa 2016.

Kyseisellä videolla kosmetiikkabrändi esittelee tuoterekisteriään. Tuoterekisterissä näkyy selvästi, että Heardin väitetysti käyttämä tuote on ilmestynyt vasta Heardin ja Deppin suhteen päättymisen jälkeen. Heard ei siis olisi voinut edes omistaa kyseistä palettia pariskunnan suhteen aikana.

Amber Heardia ei ole vielä kuultu oikeudessa. Kuvassa hän käy kiivasta keskustelua asianajajiensa kanssa oikeudenkäynnin aikana.

7. Psykologin arvio Heardin käytöksestä

Deppin puolustus kutsui todistajaksi kliinisen psykologin Shannon Curryn, joka sanoi Heardin käytöksen osoittavan epävakaan sekä huomionhakuisen persoonallisuushäiriön merkkejä.

Curryn tekemä psykologinen arvio Heardista perustuu oikeustapauksen asiakirjoihin, Heardin potilastietoihin, ääni- ja videotallenteisiin sekä todistajien lausuntoihin.

Curry kertoi myös tavanneensa Heardin kahdesti ja viettäneensä tämän kanssa aikaa yhteensä noin 12 tunnin ajan.

Lähteet: People, IS-arkisto