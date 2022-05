Julius, 16, ja Tino, 20, äimistyttivät tv-katsojat uskomattomilla Lego-rakennelmillaan – 10 000 euroa voittanut kaksikko paljastaa nyt salaisuutensa

Lego Masters Suomi -voittajat Julius ja Tino kiinnostuivat Legoista jo pienenä. Tinolla palikoita on kotona kuusi kylpyammeellista.

Torstai-iltana Lego Masters Suomi -ohjelma huipentui tiukkaan finaaliin, jossa Suomen parhaimmat Lego-rakentajat saivat toteuttaa haluamansa spektaakkelin ilman mitään rajoituksia. 20 tunnin uurastuksen jälkeen keltaisen voittopokaalin nostivat ilmaan espoolainen Julius, 16, ja lahtelainen Tino, 20.

– Kyseessä oli steampunk-tyylinen dioraama, jossa hullu tiedemies on hyökännyt aavikkokaupunkiin ja mekaanisen lohikäärmeensä avulla aikoo varastaa kaupungin vesivarannot, tiivistää Tino huikean voittotyön ajatuksen.

– Idea tuli nopeasti, kun kuultiin, että saa vapaasti toteuttaa. Oltiin jo pitkään ajateltu, että mekaaninen lohikäärme olisi niin siisti elementti jossain tehtävässä. Tuli komean näköinen, Tino muistelee finaalia.

Juliuksen ja Tinon voittotyössä hullu tiedemies valtaa kaupungin mekaanisen lohikäärmeen avulla.

Kuvauksista on nyt kulunut vuosi. Tino on viettänyt viime ajat asepalveluksessa ja syksyllä hän aloittaa informaatioverkostojen opinnot Aalto-yliopistossa. Julius päättää muutaman viikon sisään peruskoulun ja menee lukioon.

Pääpalkinnoksi tiimi sai 10 000 euroa. Ostettiinko niillä ehkä legoja?

– Säästössä ovat. Osan ajattelin sijoittaa, osa menee varmasti opiskelukuluihin. Ei mitään revittelyä, Tino sanoo.

– Ei ole tarkoitus tuhlata. No, ehkä pikkuisen Lego-palikoihin, mutta pääasiassa säästöön, komppaa Julius.

Julius ja Tino erottuivat finaalissa erityisesti teknisellä osaamisellaan.

Tino ja Julius olivat lyhyitä heikkoja hetkiä lukuun ottamatta kisassa varsin vahvoilla koko ajan, ja kaksikko erottui joukosta erityisesti teknisellä osaamisellaan. Heidän rakennelmiaan liikuttivat usein sähköiset moottorit, myös voittotyössä, jossa ”virtasi” vesi, heilui pyrstö ja tehtaan rattaat pyörivät.

– Julius on rakentanut vuoristoratoja, minä rakentelin pienenä robottikäsiä ja muita. Oli aika hyvä pohja. Tiedettiin mitä voi alkaa rakentamaan siinä ajassa. 10-15 tuntia on kuitenkin aika lyhyt aika tuollaisen kokoluokan mallin rakentamiseen. Julius osasi käyttää uudempia moottoreita paremmin, itse olen kasvanut edellisen sukupolven moottorien kanssa, Tino kertoo.

Tinon Lego-harrastus alkoi tyypilliseen ikään 4-5-vuotiaana, mutta tosissaan hän innostui lukioiässä käydessään alan messuilla, jossa hän tapasi muita harrastajia. Hän alkoi julkaista sosiaalisessa mediassa kuvia rakennelmistaan ja sai hyvää palautetta, mikä ruokki intoa.

Juliuksen Lego-innostus alkoi hieman myöhemmin, noin 10-vuotiaana, kun hän sai joululahjaksi Lego-moottorin. Häntä oli jo pitkään kiehtonut vuoristoratojen toimintaperiaate, joten hän päätti yhdistää kaksi kiinnostuksen kohdettaan ja kokeilla, saisiko rakennettua itse sähköllä toimivan Lego-vuoristoradan tyhjästä (Legon oma vuoristoratasetti julkaistiin vasta vuosia myöhemmin).

Tinon varovaisen arvion mukaan hän omistaa itse ehkä 200 000 Lego-palaa, ainakin kuusi kylpyammeellista eli ”kohtuu paljon”. Juliuksella paloja on ”joitakin kymmeniä tuhansia”.

Miten niitä siis oikein varastoidaan? Vähän huonosti, Tino myöntää nauraen.

– Legoja on vetolaatikoissa ja isommissa laatikoissa, sängyn alta löytyy kamaa. Aika iso osa on lajittelematta. On laatikoita, jonne on heitettynä vanhoja malleja. Välillä käyn kannibalisoimassa sieltä uusiin.

Lego-rakennusta vois verrata ehkä piirtäjän tai taiteilijan inspiraatioon. Tino kertoo saattavansa käyttää jonkin vapaapäivänsä vaikkapa yhdeksästä neljään pelkkään rakentamiseen, joskus taas saattaa mennä kuukausi, ettei synny mitään. Välillä työ jää kesken parin tunnin pakertamisen päätteeksi ja siihen palataan myöhemmin, kun inspiraatio taas iskee.

– Ero on siinä, että piirtäjällä on täysi vapaus. Vaikka tässäkin sellainen periaatteessa on, tässä pitää kuitenkin käytännössä ajatella palojen säännöillä ja pidän siitä.

Tino kertoo varautuneensa henkisesti, että edessä on jonkinlainen elämänmuutos myös harrastuksen suhteen – aikaa sille ei ole enää syksyllä opintojen alettua entiseen malliin.

– Palikat jäävät porukoiden luo. Eihän nämä mihinkään opiskelijakämppään mahdu.

– Ajattelen, että tämä Lego Mastersiin osallistuminen oli viimeinen kerta pitkään aikaan, kun ehti rakentaa kunnolla malleja. Oli hyvä huipennus harrastukselle.

Julius nimeää omaksi lempitehtäväkseen huvipuistohaasteen, jossa kaksikko rakensi mahtavan, liikkuvan ötökkähuvipuiston.

Tinon lempihaaste oli semifinaalissa rakennettu superpahiksen piilopaikka. Tinolle ja Juliuksella arpoutui ”saunamies”, jonka ympärille he ideoivat hillittömän tarinan naapureita piinaavasta saunojasta jättikiukaineen.

Juliukselle ohjelmaan pääsy oli ihan ”mieletön kokemus” ja voitto suorastaan unelmien täyttymys. Aiemmin vain omaksi ilokseen rakennellut Julius sai siitä nyt uutta rohkeutta, aikoo jatkaa harrastustaan ja myös laajentaa sitä.

– Voisin ajatella nyt esitteleväni omia teoksia messuilla ja laittaa johonkin nettiinkin esille, Julius suunnittelee.

Julius nostaa esiin, miten hienoa on ollut päästä näyttämään, että on olemassa Lego-harrastus, mistä kovin moni ei ehkä tiedä.

– Nyky-yhteiskunnassa on niin paljon digitaalisuutta. Ajattelen, että tämä on hyvä tapa tehdä käsillä jotain, joka ei ole digitaalista, Julius pohtii.

Kolmen finalistin töitä arvioivat myös kisasta aiemmin pudonneet. Lopulta pokaalin nostivat ilmaan Tino (vas.) ja Julius.

Lego Masters Suomi -ohjelman ääressä on viihtynyt moni pienikin katsoja. Millaisia vinkkejä Lego-mestarit siis tarjoaisivat taitojensa kehittämisestä haaveilevalle? Tino nostaa avainasiaksi niin sanotun Lego-silmän harjoittamisen, eikä siihen tarvita miljoonaa palikkaa ja suuria Lego-varastoja.

– Lähdin tekemään niin, että otin kourallisen satunnaisia palikoita jostain laatikosta ja mietin, että nyt teen näistä niin hienon helikopterin kuin vaan pystyn. Tein sen ja sitten purin sen. Sitten päätin, että teen näistä niin hienon avaruusaluksen kuin vaan pystyn. Se kehittää silmää kappaleiden tärkeimmille elementeille. Kaikki yksityiskohtia ei voi koskaan vangita mihinkään malliin, vaan pitää poimia olennaiset muodot.

Julius korostaa, että jokaisen tulisi yksinkertaisesti tehdä sitä, mikä itseä kiinnostaa ja luottaa omaan tekemiseen.

– Jos luottaa omaan tekemiseensä, siinä voi kehittyä. Kun on päässyt pidemmälle, kannattaa käydä vaikka Lego-messuilla, jossa voi tavata paljon muita harrastajia ja verkostoitua. Pääasia on, että jos joku sanoo Lego-rakentamisen olevan lapsellista, niin ei kannata kuunnella.

Lego Masters Suomi -jaksot löytyvät mtv-palvelusta.