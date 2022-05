Suomalais­julkkikset julkaisivat railakkaita vappu­kuvia – näin he juhlivat: Shirly Karvinen ja Sanni karkasivat yhdessä minilomalle

Tutut tähdet viettivät vappua muun muassa brunssin, lounaan ja miniloman merkeissä.

Vappuviikonloppu sai ihmiset liikkeelle ja juhlimaan railakkaasti työväen juhlaa parin vuoden koronakurimuksen jälkeen. Myös suomalaistähdet ottivat juhlasta kaiken irti ja julkaisivat Instagramissa iloisia vapputunnelmiaan.

Radiojuontaja Minna Kuukka kertoo Instagram-tilillään, että vappu on hänen lempipyhänsä. Hän juhli viikonloppuna perinteisen kaavan mukaan, hankki valtavan vappupallon ja joi kuohuvaa.

– Nuhjaantunut, aikaa nähnyt mytty. Ja aika roisissa jamassa myös toi taannoisen muuton yhteydessä löytynyt lakki, Kuukka vitsailee Instagramissa.

– Lempijuhlapyhäni vappu vietetty parhaassa perinneseurassa, kadut ja puistot oli täynnä kansaa ja ilmapalloja ja edessä on monta kuukautta ihaninta vuodenaikaa, hän jatkaa.

Myös Jenni Alexandrova oli hankkinut juhlan kunniaksi ilmapalloja ja kuohuvaa. Hän julkaisi tilillään vaaleanpunaisia kuvia, joissa hän poseeraa vapputunnelmissa.

Somepersoona ja juontaja Janni Hussin ja hänen puolisonsa Joel Harkimon vappupäivä alkoi brunssilla. Harkimo paljasti omalla Instagram-tilillään, että vappuna vietettiin myös hänen rakkaan isoäitinsä 90-vuotissyntymäpäivää.

Myös laulaja Samuli Edelmannin vappu sujui läheisen syntymäpäivän merkeissä. Hän juhlisti viikonloppuna äitinsä merkkipäivää.

– Äitini Maren synttäripäivällinen. Hyvää vappua kaikille, Edelmann toivotti Instagramissa.

Juontaja Christoffer Strandberg vietti juhlaa vappuheilansa eli puolisonsa Jannen kanssa.

– Tänä yönä tulee 10 vuotta siitä kun tapasin mun kestoheilan. Aika kivaa, Strandberg paljasti Instagramissa.

Vappu muistutti Strandbergia myös toisesta hänelle hyvin rakkaasta ihmisestä.

– Vappuhan tulee sanasta Walborga, joka myös oli mun Rita-isoäidin toinen nimi, tarkemmin Valborg. Siunattiin hänet ikuiseen lepoon aikaisemmin keväällä, hän kertoo vappujulkaisussaan.

– Elämä kiitää, koettelee ja karkeloi. Jos jotain olen oppinut on se, että aina pitää muistaa sanoa niille joita rakastaa, että rakastaa heitä. Kuulostaa helpolta, mutta liian usein ylpeys, häpeä, kiire ja pelko estää meitä. Pois se minusta. Ken rakastaa, sen sanokoon. Rakastan, Strandberg jatkaa.

Radio Suomipopilta tuttu Anni Hautala vietti vappua Aamulypsy-ohjelmasta tutun tiimin kanssa. Hän, Jaajo Linnonmaa ja Hovimuusikko Ilkka eli Ilkka Ihamäki juhlistivat sunnuntaita yhteisellä lounaalla.

– Vappu time! Ja parin vuoden tauon jälkeen perinteinen vappulounas! Ihanaa, Hautala iloitsi Instagramissa.

Radiojuontaja Esko Eerikäisen vappu oli hieman erilainen kuin monien muiden tähtien. Eerikäinen sai perjantaina tietää kollegansa ja ystävänsä, radiopersoona Petra Piiparin kuolemasta. Eerikäinen kertoi Instagramissa uutisen olleen valtava shokki, joka sai kyyneleet virtaamaan.

Lue lisää: Radiopersoona Petra Piipari, 49, on kuollut

Sunnuntaina Eerikäinen paljasti viettäneensä vapun panostaen hyvinvointiinsa.

– Erilainen Vappu. Kaikki ok, treeniä, sähköpyörällä ajelua ja hyvää ruokaa, hän kertoi.

Kauppias Sampo Kaulasen vappu sujui sujui iloisissa tunnelmissa, sillä hän pistäytyi puolisonsa Minttu Kaulasen ja parin tyttären kanssa Linnanmäelle.

– Lintsipäivä rakkaitten kanssa, Kaulanen kertoo Instagramissa.

Myös laulaja Tuulin vappuun kuului erityinen ohjelmanumero. Hän hyppäsi nimittäin helikopterin kyytiin ja lensi sillä Helsingin yläpuolella.

Laulaja Lauri Tähkä puolestaan poseerasi vappunaamarissa omalla Instagram-tilillään.

Juha Tapion vapun oli puolestaan keskeyttänyt raekuuro.

– Vappu ja raekuuro ne yhteen sopii. Ylihyvää toukokuuta, hän toivotti Instagramissa.

Osa tutuista kasvoista vietti vappua aivan muualla kuin koleassa kevätsäässä kylpeneessä Suomessa. Mentalisti Noora Karma julkaisi juhlakuvan Espanjan auringon alta.

Myös radiojuontaja ja entinen Miss Suomi Shirly Karvinen kertoo viettäneensä vappua matkoilla. Karvisen Instagram-tilin Stories-osiosta selviää, että hän vietti vapun Tallinnassa laulaja Sannin kanssa.

– En oo ikinä ollu virallisten juhlapäivien perään, et minireissu oli aika täydellinen tähän väliin, Karvinen toteaa Instagramissa.

Myös Sanni julkaisi aruinkoisia kuvia kaksikon minilomalta. Laulajan tilin Stories-osiosta selviää, että hän on nauttinut matkan aikana ainakin rennosta oleilusta kylpytakissa.

Sannin ja Karvisen suhteesta on huhuttu jo pitkään, mutta he eivät ole kommentoineet asiaa julkisuudessa. Kaksikko on kuitenkin lomaillut aiemminkin yhdessä ulkomailla ja julkaissut kuvia toisistaan Instagramissa.

Sohvaperunoista tuttu Juhani Koskinen vietti vappua Italiassa. Hän julkaisi kuvia Juventus-jalkapallojoukkueen kotistadionilta Milanosta.

Monacosta Suomeen saapuneen Erja Häkkisen viikonloppu sujui mökkimaisemissa kuohuvan kera. Hän kertoi IS:lle aiemmin tällä viikolla, että hän vietti vappua mökkeillen saaristossa.

Tanssitaiteilija Jorma Uotisen vappu sen sijaan kului Helsingissä. Hän toivotti Instagram-seuraajillaan hyvää vappua muhkean kukkakimpun kera ylioppilaslakki päässään komeillen.

– Tämän vuoden vappuviuhka! Williä Wappua kaikille, Uotinen toivotti.