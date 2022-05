Pippa Laukasta tuli etävanhempi, kun Iina-tytär oli vain 2-vuotias – yksi riipaiseva seikka välimatkassa tuntui äidistä pahimmalta

Pippa Laukka on oppinut vuosien varrella sen, ettei lapsia kannata yrittää ohjailla liikaa. – Usein he pärjäävät parhaiten, kun heille antaa vähän tilaa, Pippa sanoo.

Etävanhemmuus ja esikoistytär Iinan pitkät ulkomaanmatkat saivat julkkislääkäri Pippa Laukan ymmärtämään, ettei lapsia voi omistaa – he ovat vain lainassa. Laukka ja tytär kertovat nyt äitienpäivähaastattelussa ainutlaatuisesta suhteestaan.

Pippa:

”Iinan syntymäpäivä elokuussa 1998 oli samanlainen kuin Iina itse: lämmin ja aurinkoinen. Minulle se oli uuden alku. Muistan ajatelleeni synnytyksen jälkeen, kuinka voisin vihdoin levätä, kunnes hoitaja toi Iinan minulle imetettäväksi. Silloin ymmärsin, ettei kyse ole enää pelkästään minusta, vaan meistä. Olin tottunut pitämään huolta vain itsestäni, ja yhtäkkiä se aika oli ohi. Se oli hullu kokemus. Sen jälkeen ei ole ollut sellaista hetkeä, että olisin voinut unohtaa lapseni olemassaolon.

Tullessani äidiksi 28-vuotiaana olin iältäni sopiva, mutta elämänvaiheeseeni nähden nuori. Lääkäriopintoni olivat yhä kesken, eikä siihen aikaan ollut tyypillistä tulla opiskelijana äidiksi. Olin ainut äiti omassa kuplassani. Iina oli vain kahden viikon ikäinen, kun hän oli ensimmäistä kertaa mukanani luennolla.

90-luvulla äitiydestä ei tehty suurta numeroa, vaan vanhemmuuden annettiin edetä omalla painollaan. Nykyään äideillä tuntuu olevan paljon enemmän paineita esimerkiksi tarvikkeista ja tietynlaisen imagon ylläpitämisestä. Silloin sellaiset asiat eivät vaivanneet äitejä, eikä ollut mikään juttu olla vähävarainen äiti. Tein Iinan vauva-aikana viikonlopputöitä ja muistan, kun sain ensimmäisillä palkkarahoillani ostettua hänelle Marimekon paidan. Silloin tunsin onnistuneeni äitinä.

Emme olleet Iinan isän kanssa naimisissa, mutta asuimme yhdessä ja hoidimme Iinaa alusta asti tasavertaisina vanhempina. Viimeisen opiskeluvuoteni ajaksi Iinan isä jäi vauvan kanssa kotiin, jotta minä sain hoitaa opintoni loppuun. Se oli siinä ajassa poikkeuksellista ja pidän sitä yhä arvossa.

– En pidä lapsiani kuin kukkia kämmenellä. Koen, että heidän täytyy kokea tietty määrä hankaluuksia ja epäreiluuttakin elämässä. Mutta jos hätä on todellinen, tulen kyllä jeesimään vaikka läpi harmaan kiven, sanoo Pippa Laukka.

Erosimme Iinan isän kanssa, kun Iina oli kaksivuotias. Iinan isä jäi asumaan Jyväskylään ja minä aloin rakentaa elämääni Helsingissä. Vuorottelimme Iinaa kahden viikon jaksoissa aina esikouluikään saakka. Päädyimme tähän järjestelyyn yhteisymmärryksessä. Tiesin isän olevan Iinalle yhtä tärkeä vanhempi kuin minäkin ja mielestäni isien oikeuksia poljetaan ihan liikaa. Tämä toimi meille siitäkin syystä, että minä olin lähdössä erikoistumaan, kun taas Iinan isällä oli opettajana lyhyet päivät. Monesti he olivat jo iltapäivällä uimahallissa, kun minä vasta aloittelin päivystysvuoroa.

Pahinta etävanhemmuudessa oli raastava etäisyys: ajatus siitä, että jos Iinalle sattuisi jotain, äidin syli ei olisi lähellä. Se oli sellainen kipu, jonka kanssa elin aina kaksi viikkoa kerrallaan. Kyse ei ollut siitä, ettenkö olisi luottanut Iinan isään. Päinvastoin, tiesin Iinan olevan isälleen kaikki kaikessa. Hän meni myöhemmin naimisiin ja sai kaksi poikaa. Heillä on ihana perhe.

Erottuani Iinan isästä ajattelin, etten kaivannut uutta suhdetta vähään aikaan, vaan halusin elää itseni näköistä elämää. Ajattelin pelanneeni itseni ulos sinkkumarkkinoilta sillä, että minulla oli jo lapsi. Siinä ajassa olin outolintu. Toisin kävi, ja tapasin nykyisen mieheni kun olin ensimmäistä kertaa tyttöjen kanssa baarissa. Vaikka en suoranaisesti kaivannut parisuhdetta, en myöskään halunnut kieltää itseäni rakastumasta. Menimme naimisiin ja saimme kaksi tytärtä. Olen siinä mielessä onnekas, että äitiys on tullut luokseni luonnostaan suurempia suunnittelematta.

– En ole kontrolloiva äiti, mutta haluan kyllä tietää missä mennään ja mitä lapseni päässä liikkuu. Sanoisin olevani äitinä aika tarkkanäköinen, eikä minulta mene mikään helposti ohi, Pippa sanoo.

Kuopukseni syntymän tienoilla perhettämme kohtasi tragedia, kun oma äitini kuoli rintasyöpään. Silloin jouduin miettimään omaa äitisuhdettani ja rooliani tyttärenä. Minun ja äitini suhde oli vähän etäisempi kuin suhteeni omiin tyttäriini. Minä olen itsenäinen ja tomera, äitini oli herkkä ja hieman arempi. Erilaisuudestamme huolimatta ajattelen, että äiti on aina äiti, ja erityisesti näin postuumisti koen olevani todella kiitollinen lapsuudestani. Vanhempani uskoivat minuun vahvasti ja sitä viestiä olen halunnut välittää myös omille lapsilleni.

Äitini kuoleman aikaan kouluikäinen Iina ilmaisi vahvasti haluavansa asua isänsä luona Jyväskylässä. Äitinä jouduin työstämään ajatusta aika paljon ja mietin, olinko epäonnistunut. Siitä eteenpäin olin Iinalle etävanhempi, viikonloppuäiti. Lukioikäisenä Iina lähti vaihto-oppilaaksi Australiaan ja Uuteen-Seelantiin, jolloin etäisyys kasvoi entisestään. Välimatka ja irti päästäminen ovat olleet hyviä muistutuksia siitä, etteivät lapset ole meidän, he ovat vain lainassa.

Ihailen Iinassa hänen aitoa, vilpitöntä luonnollisuuttaan. Hän ei piilota itseään minkään roolin tai naamion taakse. Hänellä on uskomaton taito vangita kauneus valokuvaan tai piirrokseen. Itse en ole lainkaan visuaalinen. Ihailen Iinassa myös sitä, kuinka hyvin hän viihtyy luonnossa ja osaa arvostaa sitä.

Toivon Iinan tietävän, ettei ole sellaista asiaa, josta hän ei voisi puhua minulle. Rehellisyys ja suoruus ovat minulle tärkeitä arvoja. Ajattelen, että itselle tärkeiden asioiden opettaminen jälkipolville lähtee esimerkin voimasta ja voin vilpittömästi sanoa, etten ole koskaan valehdellut Iinalle.”

Kuka? Pippa Laukka Ikä: 52 vuotta

Koulutus: Lääketieteen lisensiaatti Itä-Suomen yliopistosta 1999 ja liikuntalääketieteen erikoislääkäri Helsingin yliopistosta 2005.

Ammatti: Urheilulääkäri ja hyvinvointivaikuttaja

Asuu: Helsingissä

Perhe: Aviomies Markku, tyttäret Iina, 23, Tuuli, 17, ja Aava, 14, sekä australiankelpie Junnu

Tunnetaan: Tv-sarjoista Olet mitä syöt ja Myyrä

Iina:

”Minulla on paljon lämpimiä muistoja äidistäni ja lapsuudestani. Minun oli hyvä olla molemmissa kodeissani ja näen sen rikkautena, että vanhempieni eron vuoksi perheeni on tavallista suurempi.

Tietysti oli aina haikeaa erota toisesta vanhemmasta, mutta en kokenut asiaa raskaaksi, sillä en myöskään tiennyt muusta. Juhlapyhät vietin vanhempieni kanssa vuorovuosin. Kun sain alkaa itse päättää, iski valinnanvaikeus, kun olisin halunnut olla kaikkien kanssa.

Minua koskivat samat säännöt molemmissa kodeissa, joskin toisinaan saatoin yrittää huijata vanhempiani pikkuasioissa. Yritykseni menivät vain harvoin läpi. Minulle asetettiin rajoja, mutta samalla sain tehdä omia päätöksiä. Se on ollut minulle erityisen tärkeää, että vanhempani ovat luottaneet arvostelukykyyni.

16-vuotiaana lähdin ulkomaille vaihto-oppilaaksi. Kotiin palatessani minusta tuntui, että menin ikään kuin taaksepäin elämässäni, jonka vuoksi halusin muuttaa omilleni. Minulla oli kova tarve itsenäistyä ja yksin asuminen oli luonnollinen jatkumo vaihto-oppilasvuodelleni. Kun aloin hetkellisesti empiä ratkaisuani, vanhempieni viesti oli selkeä: kotiin saa aina palata.

Iina Karosen mielestä maailmanmatkailussa parasta on kaikesta tutusta ja turvallisesta irrottautuminen.

– Matkojeni myötä olen aikuistunut ja oppinut uutta, Iina sanoo.

Tein töitä ja valmistuin ylioppilaaksi, jonka jälkeen halusin nähdä vähän maailmaa. Reissasin Australiassa ja Aasiassa ja palasin Suomeen pidemmäksi aikaa vasta koronapandemian nostettua päätään. Matkustaminen on minun oma juttuni, jonka kautta voin erkaantua kaikesta tutusta. Vaikka kaipaankin perhettäni, en halua elää toinen jalka Suomessa ja toinen jossain muualla. Matkojeni myötä olen aikuistunut ja oppinut uutta.

Ollessani Sri Lankalla sain lasinsirun kantapäähäni, joka tulehtui aika pahasti. Yritin selvitä tilanteesta itse, mutta lopulta oli pakko soittaa äidille. Seuraavassa hetkessä olin jo hätäleikkauksessa paikallisessa sairaalassa. Silloin olisi ehkä pitänyt konsultoida äitiä jo vähän aiemmin. Se on ehdottomasti etu, että oma äiti on lääkäri.

Pippa Laukka toivoo myös omien lastensa kokevan joskus vanhemmuuden ilon. – Sen aika ei ole kuitenkaan vielä, muistuttaa Iina-tytär nauraen.

Äitini on tosi rohkea ja rehellinen. Viime päivinä olemme puhuneet siitä, miten paljon valehteleminen ärsyttää meitä molempia. Hän ei pyytele anteeksi olemistaan ja tekemisiään. Meitä yhdistää tietynlainen räväkkyys ja itseluottamus. Äitini ei koe tarvetta miellyttää muita, vaan hän uskaltaa olla oma itsensä joka tilanteessa.

Äidin suoruus näkyy ulospäin myös sosiaalisessa mediassa, mutta se ei haittaa minua. Minusta hänen avoimuutensa on ihailtavaa ja on hienoa, että hän uskaltaa puhua rehellisesti hankalistakin asioista.

Äitini on myös äärimmäisen kunnianhimoinen ja hänellä on korkea työmoraali. Äiti on esimerkillään näyttänyt, ettei työn priorisoimista tarvitse hävetä, jos työstä nauttii ja saa siitä voimaa. Jollekin toiselle äidin työmäärä voi näyttäytyä suurena, mutta itse en ajattele sitä niin. Olen nähnyt, miten paljon hän saa työstään takaisin.

En ajattele äitiäni julkkiksena, minulle hän on aina vain äiti. Hän on sama ihminen kotona ja televisiossa, mutta me läheiset näemme hänessä useampia kerroksia kuin muut.

Äiti on antanut minulle vahvan naisen mallin, jonka ansiosta tiedän riittäväni sellaisena kuin olen. En ole koskaan kärsinyt ulkonäköpaineista, josta olen kiitollinen. Minulla on vahva usko siihen, että osaan tehdä hyviä päätöksiä ja löytää oman suuntani elämässä.

Nykyään olemme äitini kanssa hyviä kavereita. Välimme ovat nyt aikuisemmat ja tasavertaisemmat kuin ennen, ja yhdessäolomme on mutkatonta ja helppoa. Emme riitele äidin kanssa paljoa, mutta toki välillä. Tapamme riidellä on pääosin pientä mököttämistä silloin, kun toiseen menee hermot. Äiti on minulle se ihminen, jolle voin näyttää kaikki tunteeni.”