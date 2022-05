Tähtinäyttelijä Bill Murrayn väitetään kähmineen naisia uutuuselokuvan kulisseissa, jonka jälkeen kuvaukset keskeytettiin – kommentoi nyt itse tapahtunutta

Pitkän uran tehnyt koomikko-näyttelijä Bill Murrayn väitetään ahdistelleen naiskollegoitaan Being Mortal -elokuvan kuvauksissa.

Bill Murrayn tähdittämän Being Mortal -elokuvan kuvaukset keskeytettiin kuvauksissa tapahtuneen välikohtauksen vuoksi. The New York Times kertoi viime viikolla lähteisiinsä vedoten, että välikohtauksessa oli kyse Murrayn ”sopimattomasta käytöksestä”.

Nimettömänä pysyttelevä henkilö elokuvan kuvausryhmästä väitti New York Post -lehden viihdesivusto Page Sixille, että Murray olisi ”kähminyt” naispuoleisia kollegoitaan kuvauksissa.

– Hän oli hyvin päällekäyvä. Hän ei kosketellut intiimialueita, mutta kietoi käsiään naisten ympärille, kosketteli hiuksia ja veti poninhännästä, lähde kertoi ja lisäsi Murrayn käytöksen olleen hyväntahtoista.

– Raja on häilyvä. Kaikki rakastavat Billiä, mutta vaikka hänen käytöksensä ei ole laitonta, kokivat jotkut naiset olonsa epämukavaksi. Hän ylitti rajan.

Murray on nyt kommentoinut tapahtumia CNBC:lle.

– Tein jotain, mitä itse pidin hauskana, mutta sitä ei otettu vitsinä. Tuotantoyhtiö halusi hoitaa asian oikein. He halusivat tutkia asian ja tuotanto keskeytettiin, hän toteaa.

– Tässä vaiheessa keskustelemme ja yritämme saada rauhan aikaan. Olemme ammattilaisia. Pidämme toistemme töistä. Pidämme myös toisistamme ja uskon, että voimme tulla toimeen ja luottaa toisiimme, sillä muuten ei olisi mitään järkeä jatkaa työskentelyä yhdessä ja tehdä elokuvaa.

Lue lisää: Lehtiväite: Tähtinäyttelijä Bill Murray kähmi naisia uutuus­elokuvan kulisseissa – tästä syystä kuvaukset keskeytettiin

BILL Murray on pitkän uran tehnyt koomikko, näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja. Hän nousi julkisuuteen Saturday Night Live -ohjelmasta, jossa hän esiintyi vuosina 1977–1980 ja oli mukana myös käsikirjoittamassa ohjelmaa.

Yli 40 elokuvassa esiintyneen Murrayn tunnetuimpiin rooleihin kuuluu Päiväni murmelina (1993) -elokuvan pääosa meteorologi Phil Connorsina.

Eniten tunnustusta hän on saanut pääosastaan elokuvassa Lost in Translation (2003), jossa hän näytteli Bob Harrisia.Hän sai roolistaan parhaan miespääosan Golden globe - ja BAFTA-palkinnot ja oli lisäksi ehdolla Oscar-palkinnon saajaksi samassa kategoriassa.

Murray palkittiin elämäntyöstään Rooman elokuvafestivaaleilla elokuussa 2019.