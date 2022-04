Black Sabbath palkkasi viimeiselle levylleen legendaarisen tuottajan – bändi ei ilahtunut epäsovinnaisen Rick Rubinin työtavoista: ”Naurettavaa”

Rick Rubin ei saa hyvää arvosanaa Black Sabbath -basistilta.

Black Sabbathin matalataajuuksista vastaava Geezer Butler kertoo, että hän ei edelleenkään tiedä, miksi Rick Rubin tuotiin studioon, kun bändi äänitti viimeistä studioalbumiaan.

Butler on aiemminkin arvostellut Rubinin työtä vuonna 2013, kun Black Sabbathin 13-albumi julkaistiin. Levyn äänitysten myötä Butler, Ozzy Osbourne ja Tony Iommi olivat ensimmäistä kertaa yhdessä studiossa sitten vuoden 1978 Never Say Die -albumin.

– Pidän joistain levyn osista ja sitten on paljon, mistä en pidä, Butler kertoo nyt SiriusXM:lle.

– Se oli outo kokemus. Meille sanottiin, että unohtakaa olevanne heavybändi. Se oli ensimmäinen asia, jonka Rubin sanoi. Hän soitti meille ensimmäistä levyämme ja sanoi: ”Menkää ajassa taaksepäin. Silloin ei ollut sellaista asiaa kuin heavy. Nyt kuvitelkaa, että teette jatkoa tälle albumille.”

– Se oli kyllä varsin naurettavaa, Butler summaa Rubinin näkemykset.

Butler ei ole edelleenkään varma, mitä Rubin sai aikaiseksi.

– Hän vain oli siellä ja saattoi sanoa, että tuo on hyvä, tai älä tee noin. Kun kysyin perusteluja, hän totesi, että tee vain kuten pyydetään. Ozzy sekosi yhtenä päivänä. Hän oli tehnyt ainakin 10 erilaista lauluraitaa ja Rick vain jankutti, että tuo oli hyvä, mutta tee vielä yksi. Ozzy oli aivan kateissa.

Butlerin mukaan myös Iommi oli tyytymätön.

– Hän pakotti Tonyn hankkimaan vahvistimen vuodelta 1968. Aivan kuin se olisi tuonut levylle 60-luvun soundin. Se oli ihan hullua. Rubinia pidettiin kuitenkin mukana, koska levy-yhtiön mukaan hänen tuottamansa levyn on pakko olla hyvä.

Myös Iommi on kertonut huvittuneensa Rubinin työtavoista.

– Opin häneltä sen, kuinka maataan sohvalla, pidetään mikrofonia kädessä ja huudetaan siihen: uudestaan!

Myös Iommi kertoo, että Rubin halusi studioon vanhoja laitteita.

– Menin paikalle ja siellä oli valehtelematta 20 erilaista vahvistinta. Rubin kertoi, että ne ovat todella vanhoja. Sanoin, että se ei välttämättä tarkoita sitä, että ne kuulostavat hyvältä. Ne ovat vain vanhoja. Rubin pyysi minua kokeilemaan niitä, enkä pitänyt yhdestäkään.

Rubinia on kutsuttu maailman menestyneimmäksi musiikkituottajaksi kaikki genret huomioon ottaen.

Hän on tuottanut muun muassa Metallicaa, Linkin Parkia, Slayeria, Red Hot Chili Peppersiä, Johnny Cashia ja Eminemiä.