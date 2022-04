Sussu Erkinheimo voitti The Voice of Finlandin! Sai hurjan äänisaaliin

Sussu Erkinheimo voitti The Voice of Finlandin 11. tuotantokauden. Hän sai yli puolet annetuista äänistä.

The Voice of Finlandin 11. tuotantokausi huipentui perjantaina suoraan finaalilähetykseen. Finaalin päätteeksi voittajaksi kruunattiin Sussu Erkinheimo. Hän sai annetuista äänistä 50,9 prosenttia. Erkinheimon tähtivalmentajina toimivat Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki.

Kilpailussa toiseksi sijoittui Paavo Laapotti 31 prosentin äänisaaliilla. Häntä valmensi Juha Tapio. Anna Puun tiimiä edustanut Keira Lundström ylsi kilpailussa kolmanneksi saaden 14,8 prosenttia annetuista äänistä. Neljänneksi kilpailussa sijoittui 3,3 prosentin äänisaaliilla Maija Vilkkumaan tiimin Roosa-Maria Leppänen.

Finaalissa vain yleisöäänet ratkaisivat, sillä tähtivalmentajilla ei ollut viimeisessä jaksossa enää äänivaltaa. Pistelaskussa yhteen laskettiin viikon aikana tulleet ennakkoäänet sekä lähetyksen aikana tulleet yleisöäänet.

Tuore voittaja sai osakseen liudan onnitteluja jo pian tulosten julkistamisen jälkeen, kun uutinen hänen voitostaan kerrottiin The Voice of Finlandin virallisella Instagram-tilillä.

– SUSSU ERKINHEIMO ON UUSI THE VOICE OF FINLAND! Paljon onnea, kuvatekstissä hehkutettiin.

Susanna ”Sussu” Erkinheimo tuli tutuksi musiikkiohjelmien ystäville jo vuonna 2012, kun hän osallistui Idols-laulukilpailuun. Erkinheimo sijoittui tuolloin kilpailussa toiseksi, ja on sittemmin ottanut käyttöönsä taiteilijanimen Sussu.

The Voice of Finlandin finaali esitettiin Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.