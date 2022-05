Tällaista Krista Siegfridsin elämä on Lizzy-tyttären kanssa Amsterdamissa – suomalainen erikoisuus ällistyttää hollantilaisia

Krista Siegfrids singahti kansainväliseksi tähdeksi euroviisujen ansiosta ja toteutti suuren unelmansa. Nyt myös laulajan arki on kansainvälistä, sillä hän on rakentanut uuden elämän Amsterdamiin yhdessä Lizzy-tyttärensä ja Rutger-puolisonsa kanssa.

Tasan yhdeksän vuotta sitten Krista Siegfridsin, 36, lapsuuden suurin unelma toteutui, kun hän nousi Malmössä euroviisulavalle Suomen edustajana ja kajautti ilmoille Marry Me -kappaleensa.

Siegfrids sijoittui vasta 24. sijalle, mutta se ei haitannut. Esiintymisestä Ruotsissa alkoi nimittäin euroviisumaailman keskiössä ura, jolle ei näy loppua. Siegfrids on yhä yksi viisuskenen rakastetuista tähdistä, jolla riittää keikkaa euroviisubileissä ympäri Eurooppaa.

Siegfrids on ikuisesti kiitollinen euroviisuille siitä, miten isosti hänen uransa lähti käyntiin niiden jälkeen. Hänen elämänsä muuttui lähes yhdessä yössä, kun kansainvälinen viisuyleisö otti Marry Me -biisin omakseen ja ihastui eloisaan, suomenruotsalaiseen laulajaan.

– Euroviisut oli ihan käsittämättömän hurja kokemus. Minulle se oli unelma, jonka olin kirjoittanut jo 12-vuotiaana kouluvihkooni: ”mä tuun joskus edustamaan Suomea euroviisuissa”. Rakastin jo lapsena kaikkea, mitä siihen kuului: musiikkia, isoa show’ta ja sitä meininkiä, Siegfrids kertoo.

– Silti euroviisut olivat myös raskas juttu. Elämäni muuttui yhtäkkiä minuuttiaikatauluksi ja kaikki oli uutta. Matkustin, tein promokiertueita ja oli hirveä pyöritys. Lisäksi tuli mediahuomio myös muissa maissa, mutta rakastin sitä kaikkea, sillä siitä olin aina haaveillut.

Siegfrids keikkailee edelleen aktiivisesti viisutapahtumissa ympäri Eurooppaa. Tänä keväänä hän on esiintynyt muun muassa Madridissa ja Amsterdamissa.

13 maassa esitettävän Krista’s Road to Eurovision -ohjelman kuvaukset ovat vieneet hänet viime vuoden viisukaupunki Rotterdamista Belgiaan viisutähti Kate Ryanin luo, sitten Pariisiin ja sieltä Ranskan maaseudulle vuoden 1973 viisuvoittaja Anne-Marie Davidin kotitaloon, Sveitsiin Zürichiin ja Luganoon ja lopulta tämän vuoden viisuja isännöivään Torinoon. Lopputulos hurjasta roadtripistä nähdään hollantilaisella OutTV-kanavalla.

Vaikka työ on matkustamista ja viisuja rakastavalle Siegfridsille unelmapesti, on se tarkoittanut myös sitä, että hän on joutunut olemaan erossa 1,5-vuotiaasta Lizzy-tyttärestään. Siegfrids ja hänen hollantilainen Rutger-puolisonsa saivat esikoisensa syksyllä 2020 ja koko perhe asuu nykyään Amsterdamissa.

Äitiyden ja liikkuvan ja vaativan työn yhdistäminen on vaatinut paljon järjestelyä ja kompromisseja. Välillä Siegfrids joutuu kieltäytymään työkeikoista ja välillä hänen yrittäjänä työskentelevä puolisonsa joustaa omista menoistaan.

– Ei se aina helppoa ole. Kummallakaan meistä ei ole normaalia ysistä viiteen työtä. Silti olemme jotenkin saaneet asian sumplittua.

Jos molempien työt menevät päällekkäin, on Lizzy tarhassa tai lastenhoitajiensa kanssa. Tärkeä apu ovat myös isovanhemmat. Keväällä Siegfridsin äiti matkusti Suomesta Amsterdamiin hoitamaan tyttärentytärtään sillä välin, kun laulaja kuvasi viisuohjelmaansa Euroopassa.

– Hän asui meillä koko sen ajan ja piti Lizzystä huolta, Siegfrids sanoo kiitollisena.

Krista Siegfrids asuu perheineen Amsterdamissa.

Amsterdamista on tullut Siegfridsille kahdessa vuodessa rakas koti, jossa hän viihtyy ja kukoistaa. Hän päätyi kaupunkiin rakastuttuaan päätä pahkaa komeaan Rutgeriin.

– Se oli love at first sight – myös Amsterdamin kanssa! Ja onneksi oli, koska olin aivan rakastunut mieheeni, ja jos en olisi pitänyt kaupungista, olisi kaikki voinut olla tosi hankalaa.

Eläväinen ja puhelias Siegfrids kokee, että Hollannissa hän on ympäristössä, joka inspiroi häntä ja jossa hänen ei tarvitse pienentää itseään. Sama pätee myös euroviisupiireihin: Siegfrids viihtyy niissä, sillä kaikki hyväksytään juuri sellaisena kuin ovat.

Amsterdamissa ympärillä myös tapahtuu koko ajan jotain ja ihmiset tapaavat paljon toisiaan.

– Tykkään tästä paikasta tosi paljon ja täällä on hyvä viba. Täällä on valtavasti erilaisia kulttuureja, jotka kaikki tulevat toistensa kanssa toimeen.

Amsterdamista on tullut Krista Siegfridsille rakas koti.

Siegfrids näkee hollantilaisissa paljon samaa kuin suomalaisissa. He ovat rehellisiä ja suoria eivätkä pelaa pelejä. Välillä hollantilaiset ovat kuitenkin turhankin suorasanaisia ja täräyttävät mielipiteensä päin kasvoja.

– Toisaalta se on hyvä asia, koska tiedät tasan tarkkaan missä mennään ja mitä tyyppi ajattelee, mutta välillä tulee myös sellainen olo, että ei tarvitsisi koko ajan sanoa mielipidettä, kun kukaan ei ole kysynyt sitä. Ole nyt hetki hiljaa, Siegfrids kertoo nauraen.

– Se oli aluksi asia, johon minulla kesti tottua ja jota ihmettelin. Haluan itse, että on hyvä tunnelma, enkä halua välttämättä sanoa suoraan mielipiteitäni.

Hollantilaiset ovat Siegfridsin mukaan myös hyvin liberaaleja, hauskoja ja rentoja. Elämästä nautitaan enemmän kuin Suomessa ja vapaa-aikaa arvostetaan paljon.

– Minusta tuntuu, että olen vapautunut täällä ja tämä ilmapiiri on tehnyt minulle tosi hyvää. Hollantilaisten tapa elää sopii ajatusmaailmaani paremmin. Kaikki on vähän rennompaa ja vähän hauskempaa.

Krista Siegfridsin mielestä suomalaisissa ja hollantilaisissa on paljon samaa.

Siegfridsin arki pyörii Amsterdamissa pitkälti pienen Lizzyn ympärillä. Hän pyrkii viettämään mahdollisimman paljon vapaa-aikaansa tyttärensä kanssa. He käyvät kävelyillä, leikkivät ja nauttivat kukoistavasta keväästä.

– Lizzy on hauska, energinen ja utelias lapsi. Hän on tosi äänekäs ja puhuu, huutaa ja laulaa koko ajan. Äitini kertoi, että olin itse ihan samanlainen lapsena. En kestä, miten paljon hän muistuttaa minua, Siegfrids sanoo.

Lizzy on äitinsä mukaan myös hyvin päättäväinen lapsi: hän kertoo mistä pitää ja varsinkin sen, mistä ei pidä. Lizzy puhuu jo useita sanoja ja höpöttelee etenkin Siegfridsin äidinkielellä ruotsiksi. Myös Rutgerilta opitut hollanninkieliset sanat sujuvat mallikkaasti ja välillä sekaan eksyy englantia ja jopa espanjaa.

– Hän pitää tv-ohjelmasta, jossa on mukana espanjankielinen hahmo. Nyt hän sanoo ”hola, hola” kaikille ja me olemme ihan, että okei, mistä tämä tulee.

Perhe asuu aivan Amsterdamin keskustassa kuuluisan Rijksmuseumin lähellä. Ylimmän kerroksen kodista avautuu upea näkymä kaupunkiin.

– Rakastan kotiamme. Se on todella hieno ja siellä on paljon tilaa elää, Siegfrids sanoo.

– Aluksi hirvitti, että ”apua joudun raahaamaan Lizzyn ja vaunut ylimpään kerrokseen”, koska täällä ei ole hissejä vanhoissa taloissa. Nyt olen tottunut siihen ja ajattelen vain, että ihanaa liikuntaa, kun nappaan Lizzy toiseen kainaloon ja vaunut toiseen.

Siegfrids on löytänyt Amsterdamista myös ystäviä, joiden kanssa hän viettää aikaa aina ehtiessään. Hän pitää huolen siitä, että kaikki tietävät Suomen parhaat puolet ja etenkin maukkaimmat suomalaiset herkut. Koti-ikävän iskiessä Siegfrids ostaa suomalaista suklaata, ruisleipää ja lakritsia Amsterdamin keskustassa sijaitsevasta Hotel Des Artsista, jossa on pieni Suomi-kauppa.

– Ostan kaikille muillekin suomalaisia herkkuja, koska haluan, että kaikki tietävät, kuinka hyvää esimerkiksi Fazerin Geisha eli maailman paras suklaa on.

– Mieheni on ihan hulluna siihen. On myös hauskaa, että kaikki frendini täällä rakastavat Salmaria! Siegfrids selostaa innoissaan.

Hänen mukaansa Salmiakkikossua saa Amsterdamissa monista baareista ja se on trendikäs shotti, josta moni pitää.

– Sanon aina innoissani, että tämä tulee Suomesta! Kaikki ovat ihan, että no ei voi tulla, ”this is Shalmaari”. Korjaan sitten ihan super ylpeänä, että eikä kun tämä on Salmaria ja tässä pullossa lukeekin, että ”liquor from Finland”. Kaikki ovat ihan, että oho, oho!

Äitiys ja uuteen maahan muuttaminen eivät ole kuitenkaan olleet pelkkää ruusuilla tanssimista. Viime syksynä Siegfrids palasi suoraan äitiyslomalta Suomeen osallistuakseen Tanssii tähtien kanssa -kisaan. Mukaan tulivat myös Rutger ja Lizzy, ja perhe asui koko syksyn Suomessa.

Tanssii tähtien kanssa oli Siegfridsille unelmien täyttymys ja hän nautti treeneistä ja tanssimisesta valtavasti. Silti syksystä tuli lopulta myös raskas kokemus, kun vauva-arkeen ja imetykseen yhdistettiin hurja määrä tanssitreenejä ja Rutgerin vaativa työ.

Krista Siegfrids vauhdissa Tanssii tähtien kanssa -kisassa(yllä) ja ohjelman kulisseissa puolisonsa Rutgerin kanssa (alla).

– Rakastin tanssimista ihan valtavasti ja kokemus oli yksi elämäni hienoimmista.

– Voin kuitenkin sanoa, että se oli myös ensimmäinen kerta elämässäni, kun olen ollut väsynyt. Lizzy ei nukkunut hyvin ja se tarkoitti sitä, että me muutkin nukuimme huonosti, enkä päässyt palautumaan kunnolla kovista treeneistä.

Raskaasta syksystä jäi silti päällimmäisenä mieleen tanssimisen ilo ja se, miten hyvin perhe viihtyi Suomessa. Rutger nautti Helsingin rauhasta ja Krista tapasi läheisiään.

Suomi ei silti ainakaan toistaiseksi houkuta heitä asuinpaikkana, vaan pari on päättänyt pysyä Amsterdamissa. Sieltä käsin Siegfridsin on helppo reissata keikoille ympäri Eurooppaa ja puolison edistää uraansa.

” Lähitulevaisuutemme on Hollannissa, mutta myöhemmästä ei tiedä.

Tulvaisuuden suhteen Siegfridsillä on eräs haave, josta myös hänen edesmennyt isänsä unelmoi.

– Unelmamme on vanhempana muuttaa etelään, koska rakastamme molemmat Rutgerin kanssa aurinkoa. Se oli myös isäni unelma. Hän haaveili, että kun hän pääsee eläkkeelle, hänellä olisi talo Espanjassa. Isäni ei ikinä ehtinyt toteuttaa unelmaansa, joten ehkä toteutan sekä hänen että minun haaveeni samalla.

– Lähitulevaisuutemme on Hollannissa, mutta myöhemmästä ei tiedä, Siegrids kiteyttää.