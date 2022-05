Mika ja Noriko Salo hakivat vihdoin avioeroa – kimurantti suhde on saamassa lopullisen sinetin

Mika ja Noriko Salo jättivät avioerohakemuksen yhdessä Helsingin käräjäoikeuteen maaliskuun lopussa.

Entinen formulakuski Mika Salo, 55, ja hänen ex-puolisonsa Noriko Salo (o.s. Endo), 51, ovat jättäneet yhdessä avioerohakemuksen. Helsingin käräjäoikeudesta kerrotaan, että hakemus on jätetty 30. maaliskuuta 2022.

Heidät tuomitaan prosessin päätteeksi avioeroon välittömästi ilman harkinta-aikaa, koska he ovat asuneet erillään yli kahden vuoden ajan.

Vaikka Salot ovat yhä virallisesti naimisissa, ovat he tosiasiallisesti eronneet jo vuosia sitten. Jo 2010-luvun alussa julkisuudessa liikkui tietoa pariskunnan avio- ja asumuserosta. Helsingin käräjäoikeuteen he eivät kuitenkaan ole avioerohakemusta jättäneet ennen viime maaliskuuta.

Helmikuussa 2015 Salot esiintyivät yllättäen yhdessä Luokkakokous-elokuvan kutsuvierasensi-illassa Helsingissä. Heidän olemustaan kuvailtiin onnelliseksi.

– Tulimme yhdessä, emme ole koskaan eronneetkaan, Mika Salo kommentoi suhteensa tilaa tuolloin.

Mika ja Noriko Salo edustivat punaisella matolla 2015.

Kuukautta myöhemmin, maaliskuussa 2015, pariskunta antoi Ilta-Sanomille rakkaudentäyteisen yhteishaastattelun, jossa kertoivat uusineensa vihkivalansa 15. hääpäivänsä kunniaksi kesällä 2014. He myönsivät kohdanneet suhteessaan ylä- ja alamäkiä, kuten pitkissä suhteissa on tavallista.

– Ongelmista on selvitty ja tässä me ollaan vielä, Mika Salo sanoi vaimoaan lämpimästi katsoen.

Noriko Salo kertoi vihkivalojen uusimisella olevan pitkät perinteet hänen kotimaassaan Japanissa, missä 10-, 15-, ja 20-vuotishääpäivät ovat suuria juhlia.

– Uusimme vihkivalamme. Luulen, että lapsille on hyvä nähdä, että vanhemmat vielä rakastavat toisiaan. Ja meillekin on hyvä muistaa, missä me olemme.

Tulevaisuuden suunnitelmiaan Salot kuvailivat tuolloin tavallisiksi.

– Pidetään huolta lapsista. Ja ollaan yhdessä ja rakastetaan toisiamme, Mika Salo sanoi.

Hääpäivän onnea vuodelta 1999.

Salot menivät naimisiin Helsingin tuomiokirkossa heinäkuussa 1999. He rakastuivat 1990-luvun alkupuolella Tokiossa, jossa Salo oli ajamassa sikäläistä kilpa-autosarjaa. Siirryttyään F1-luokkaan Salo toi avopuolisonsa Eurooppaan.

– Alussa, kun lapsia ei ollut, Noriko matkusti paljon enemmän mukanani. Kun tuli lapsia ja he menivät kouluun, Noriko ei päässyt enää mukaan. Se on hankaloittanut monta asiaa ja aiheuttaa ongelmia, Salo kertoi IS:lle vuonna 2015 ja lisäsi, että ongelmista on selvitty.

Mika ja Noriko Salolla on kaksi lasta: Max (s. 2001) ja Mai (s. 2004).

Mika ja Noriko Salo esiintyivät ahkerasti julkisuudessa suhteensa alkuvaiheessa. Kuva vuodelta 2001.

Keväällä 2019 Keskisuomalainen paljasti Salon seurustelleen jo vuosien ajan jyväskyläläisen Henna Pihlajan kanssa.

Pihlaja kertoi lehdelle antamassaan haastattelussa, että hän ja Salo tutustuivat jo vuosia sitten, mutta pitivät suhteensa piilossa julkisuudelta. Rakkaus ei kuitenkaan heti kestänyt, vaan välillä pari päätyi jopa eroon.

– Mikan kanssa olemme tutustuneet 2007. Seurustelimme pitkään ja sitten oli vähän taukoakin välissä, kunnes palasimme taas yhteen.

Pihlaja kertoi tuolloin parin asuvan pääsääntöisesti kaukosuhteessa – Salo ulkomailla ja Pihlaja Suomessa. Tulevaisuuden suunnitelmia oli tehty ja häätkin siintivät mielessä.

– Mika asuu virallisesti ulkomailla. Kun hän on Suomessa, asumme yhdessä. Ja onhan me naimisiinmenostakin puhuttu, Pihlaja sanoi.

Mika ja Noriko Salo ovat hakeneet virallista avioeroa.

Helmikuussa 2021 Salo kertoi, että hän ja Pihlaja ovat eronneet. Salo vahvisti erouutisen omalla Facebook-sivullaan, jossa hän julkaisi lyhyen ja ytimekkään päivityksen aiheesta.

– En seurustele enkä ole suhteessa Hennan kanssa. Ollaan erottu jo jokin aika sitten. En kommentoi asiaa enempää, Salo kirjoitti päivityksessään, joka sittemmin poistui.