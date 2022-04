Juontaja James Corden jättää The Late Late Show’n – lopettamisen taustalla koskettava syy

CBS:n kerrotaan yrittäneen kaikkensa, että suosikkijuontaja pyörtäisi lopettamispäätöksensä.

Kahdeksas tuotantokausi The Late Late Show’ssa jää Cordenin viimeiseksi.

James Corden astuu alas The Late Late Show’n juontajan pallilta kahdeksannen tuotantokauden päätteeksi, The Daily Mail uutisoi.

Corden on itse kertonut lähtönsä syyksi, että hän haluaa viettää enemmän aikaa Isossa-Britanniassa perheensä kanssa.

Corden, 43, pysyi lopettamispäätöksessään, vaikka CBS otti lehden mukaan käyttöönsä kaikki mahdolliset tavat suostutella tähteä jäämään ohjelman juontajaksi.

Corden on ollut 10 vuotta naimisissa. Hänellä ja Julia Careylla on kolme lasta. Nyt koko perhe on mahdollisesti asettumassa Eurooppaan.

Lähde kertoo The Daily Mailille, että show’n loputtua Corden tulee viettämään enimmän osan aikaansa Britanniassa.

Toinen lähde puolestaan vihjaa, että Cordenin perhe aikoo muuttaa Lontooseen, lähelle West Ham Unitedin kotistadionia.

– James ja Jules eivät ole nähneet toisiaan juuri lainkaan viimeisten vuosien aikana. Syynä ovat töiden aiheuttamat aikataulut, lähde toteaa.

– He haluavat myös nähdä vanhempiaan enemmän, joten uskon heidän lopulta jäävän Lontooseen.

The Late Late Show sai ensi-iltansa vuonna 1995 ja ohjelmaa isännöi tuolloin Tom Snyder. Häntä seurasivat Craig Kilborn ja Craig Ferguson. Corden astui remmiin vuonna 2015.

Corden on kertoo, että ohjelman juontaminen on muuttanut koko hänen elämänsä. Mies myös lupaa, että viimeisessä jaksossa nähdään paljon kyyneleitä.

– Aloitin seitsemän vuotta sitten. En koskaan pitänyt omaa ohjelmaa viimeisenä määränpäänäni. Rakastan show’n tekemistä, mutta vuoden kuluttua on hyvä aika mennä eteenpäin ja katsoa, mitä tulevaisuudella on tarjolla.

– Teemme tulevasta vuodesta parhaan ikinä. Loppu tulee olemaan räjähtävän hieno.

– Ohjelmaani katsotaan kaikkialla maailmassa ja se on todellinen etuoikeus sekä minulle, että koko tiimille.