Mari Perankoski ja Jouni Hynynen saivat tarpeekseen kotitöistä – tuloksena tenniskyynärpää ja seinään maalattu paljonpuhuva viesti

Joskus on hyvä vain istahtaa alas ja kysyä: miks mie?

Näyttelijä Mari Perankoski jakoi Instagram-tilillään hupaisan remppakuvan.

Kuvan mallina toimiva Kotiteollisuus-nokkamies Jouni Hynynen ei vaikuta kovin tyytyväiseltä olotilaansa.

– Itsellä tenniskyynärpää, tosin suliksesta, maalaamisesta ja haravoinnista, joten on ollut pakko keskittyä työnjohdollisiin tehtäviin. Jotenkin aistin, että tää ihana remppa-uggeli alkaa olemaan valmis lähtemään keikoille, lepäämään, Perankoski arvelee lisäten tekstiin aihetunnisteen, eli hastagin, ”milloin jätkät tulee, onko jätkiä näkyny?”

Lisäksi remontoitavan wc:n seinään on kirjoitettu alistuneen oloisesti: miks mie?

Mari Perankoski ja Jouni Hynynen ovat pitäneet yhtä jo vuosien ajan. Humoristinen pariskunta on vuosien varrella puhunut avoimesti yhteisestä arjestaan ja he repivät asiasta vitsejä myös sosiaalisessa mediassa, missä he kuittailevat toisilleen vitsikkäästi.

Hiljattain Perankoski jakoi suositulla Instagram-tilillään kuvan, jossa komeilee boksereissa poseeraava Hynynen. Perankosken kuvatekstistä käy ilmi, että Hynynen oli joutunut kotitöihin, tarkemmin sanottuna tyhjentämään uima-allasta. Kädessään Hynynen pitelee ämpäriä, jossa komeilee televisiokanava MTV3:n tunnuksena tunnettu pöllö.

– Uima-altaantyhjennysmies ja asianmukainen työasu. Pöllöstä huolimatta #eikaupallinenyhteistyö. Vai kiinnostaisiko Maikkaria tälläinen formaatti; kalsariuggeli tulee ja tyhjentää ämpäripelillä altaasi, samalla joudut kuuntelemaan loputtomia anekdootteja Eppu Normaalin ja AC/DC:n tuotannosta, Perankoski vitsaili kuvatekstissään.