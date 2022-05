Sadattuhannet suomalaiset tuntevat Kirsti Mannisen aivan toisella nimellä – sen hän päästää valloilleen omassa kolmikerroksisessa tornissa

Kirsti Mannisen eli Enni Mustosen bestseller-sarja Syrjästäkatsojan tarinoita päättyy, mutta kirjailija takoo työtornissaan jo uutta sarjaa.

Enni Mustonen syntyi vuonna 1983, jolloin Kirsti Manninen, 31, teki väitöskirjaansa Ylioppilaslehden pakinoista.

Onneksi syntyi. Viime vuodet Mustonen on hallinnut Suomen bestseller-listoja historiallisella romaanisarjallaan Syrjästäkatsojan tarinoita. Huhtikuussa julkaistu Tekijä päättää kirjasarjan.

Sitä markkinoidaan Suomen Downton Abbeynä – kertoohan se paremman väen perheiden tarinaa palvelusväen näkökulmasta.

Kirjoja Manninen, 69, on julkaissut yli sata. Viime vuonna hänen teoksiaan luettiin yhteensä yli 200 000, mikä on valtavasti Suomessa. Syrjästäkatsoja-sarjan Näkijä oli Suomen toisiksi myydyin kotimainen kaunokirja vuonna 2021 ja sitä edeltävä Pukija kolmanneksi myydyin 2020.

Ennen kuin Mustonen syntyi, Manninen oli uponnut yliopistolla kirjallisuuteen ja historiaan. Hän arvosteli Helsingin Sanomiin säännöllisesti naisille suunnattua viihdekirjallisuutta. Kokemusta oli akatemian lisäksi muun muassa historian opettamisesta. Ja äitiydestä, sillä ensimmäinen viidestä lapsestaan Manninen oli saanut 22-vuotiaana.

– Sitten oli sellainen ihmeellinen vuosi, hän aloittaa.

Hetken näytti siltä, että historiallisten romaanien vahvat tekijät Kaari Utrio ja Laila Hietamies olivat siirtymässä angloamerikkalaistyyppisen viihdekirjallisuuden pariin, hyppäämässä vieraaseen kelkkaan.

Oliko suomalainen viihdekirjallisuus aaltonsa pohjalla?

– Huolestuin todella, koska angloamerikkalaisessa naistenviihteessä hylätään täysin suomalaisen naistenviihteen arvot.

Tällä hetkellä historiallinen viihde on kovassa huudossa.

Suomalaisen viihteen traditiossa sankaritar on itsenäinen, aktiivinen ja yhteiskunnallisesti rohkea. Hän pitää heikompien puolta ja on kova tekemään duunia.

Enni Mustosen henkilöllisyys oli salainen vain muutaman vuoden. Manninen kuitenkin päätti julkaista viihde- ja historiallisia romaaneja Mustosena ja muuta Mannisena.

– Toimittuaan oikein hän saa sen jonkun synkeän tuuheakulmaisen miessankarinsa, mutta hän ei metsästä miessankaria eikä hän ole rahan perään. Angloamerikkalaisessa traditiossa rahan ja pahan prinsessat noudattavat aivan toista kaavaa.

Kirjastonhoitajat liimasivat kokoon vanhoja hiljavaltosia, Manninen muistelee.

Samaan aikaan kävi ilmi, että silloisen puolison tilaamat kalliit pohjalaiset rännit olivat jääneet maksamatta.

Viidessä päivässä Manninen kirjoitti Maitotytön alun ja lähetti liuskat kustantajalle. Jatka, kustantaja kehotti.

Otava neuvoi julkaisemaan viihteellisen teoksen nimimerkillä, ettei Mannisen akateeminen ura tuhoutuisi. Mustosen maaseuturomantiikkaa tihkuva esikoisromaani julkaistiin 1984.

Se oli siihen aikaan varmaankin oikea ratkaisu, sanoo Manninen, sillä akateemisessa ilmapiirissä ei suvaittu viihteellisyyttä.

Hänen graduehdotuksensa kotimaisesta viihdekirjallisuudesta oli vastikään torpattu: triviaalista aiheesta tuli kuulemma triviaalia tutkimusta.

– Siinä ilmastossa olisi varmaankin vaikeuttanut apurahojen saantia, jos olisin julkaissut omalla nimellä.

Taiteen ja viihteen välistä raja-aitaa on haluttu sementoida kulttuurin eri kentillä melkeinpä aina.

– Se että on aikoinaan väitellyt ja on kirjallisuuden dosentti – vaikka ei sillä nykyään ole mitään väliä – on tehnyt sen, että viihdekirjallisuuden vähättely, joka esimerkiksi Laila Hietamiestä loukkasi kovasti, se ei hetkauta millään lailla.

– Nämä ovat ihan selvästi historiallisia romaaneja, naistenromaaneja, Manninen sanoo syrjästäkatsojista.

Historiallisia romaaneja on pitkään pidetty erityisesti naisten genrenä, ja sen juuret ovat Suomessa Fredrika Runebergissa.

Vaikka Enni Mustosen henkilöllisyys oli salainen vain muutaman vuoden, Manninen päätti julkaista viihde- ja historiallisia romaaneja Mustosena ja muuta Mannisena. Manninen tunnetaan myös kovan luokan tv-töistä kuten Hovimäestä ja Kansan miehestä, josta hän sai Venla-palkinnon.

Kotonaan Mäntsälässä Mannisella on kolmikerroksinen torni, jossa hän paiskii töitä. Kirjat ja arkistot vyöryvät kyllä kaikkialle, hän kertoo. Kotitaloa on laajennettu moneen otteeseen, muun muassa 1700-lukulaisella viljamakasiinilla. Nuoripari muutti Varpulan vanhalle tilalle vuonna 1974 ennen esikoisen, Katrin, syntymää.

Torni oli Mannisen lahja itselleen.

Varpulassa on tilaa koko suurperheelle, ja sen läsnäolo näkyy kaikkialla. Tuvassa on taaperolle mopoauto, pihalla taas vanhemmalle jälkipolvelle motocross-rata.

Mannisella on kaikkiaan kuusi lasta, joista neljä asuu perheineen lähellä Mäntsälässä. Heistä yksi tuli perheeseen sijoituslapsena. Lapsenlapsia on omasta takaa 14, nykyisen miehen kautta 6 ja entisen miehen kautta 2 lisää.

Pöydällä on surukukkia, sillä entinen aviomies ja lasten isä kuoli huhtikuun lopussa aggressiiviseen syöpään. Erosta on yli kolmekymmentä vuotta, mutta pariskunta pysyi hyvinä ystävinä.

Onneksi lähtö sujui nopeasti, ja kivut ovat nyt poissa, Manninen sanoo.

Mannisella on tekeillä kolmiosainen kirjasarja Hedvig Eleonora Lilliehöökistä, joka oli tutkimusmatkailija Adolf Erik Nordenskiöldin isoäiti.

SYrjästäkatsojan tarinat alkaa 1880-luvulta, kun orvoksi jäänyt Ida lähtee Topeliuksille Björkuddeniin paimentytöksi.

Ajatus kirjasarjaan lähti Irene Bergströmistä, jonka nimi toistui, kun Manninen tutki aineistoja Zacharias Topeliuksesta.

– ”Onneksi Irene oli paikalla.” ”Ilman Ireneä emme olisi selvinneet.” Olin että kuka tämä Irene oikein on?

Maanvuokraajan tytär Irene tuli perheen palvelukseen noin 17-vuotiaana.

– Hän oli Topeliukselle aivan kaikki kaikessa.

Naisten osuutta Suomen kulttuurihistoriassa oli alettu nostaa esiin. Framille pääsivät muun muassa Fredrika Runeberg ja Aino Sibelius, mutta taustalla oli valtavasti tärkeitä tekijöitä, joiden tarinoita ei ollut kerrottu.

He pyörittivät huusholleja, pyykkäsivät, laittoivat ruokaa ja hoitivat lapsia. Luotettu palvelija saattoi kulkea perheessä sukupolvelta toiselle. Edelfeltien palvelija Tajta haudattiin perheen kanssa samaan hautaan.

Fiktiivisessä kirjasarjassa Ida seuraa syrjästä kotoa käsin Topeliuksia, Sibeliuksia ja Edelfeltejä. Sivuhenkilöinä vilkkuu koko joukko Suomen taiteen kultakauden kermaa. Tytär Kirsti kaveeraa Tulenkantajien kanssa, ompelee Coco Chanelille Pariisissa ja auttaa lottana rintamalla. Kirstin tytär Viena seuraa sivusta muun muassa Suomen ja Hollywoodin elokuva-alaa.

Suunnitelma Syrjästäkatsojan tarinoista syntyi yhdessä yössä. Seuraavaksi viikoksi oli sovittu lounas Otavan kanssa, ja alitajunta hyrräsi. Aamulla Manninen heräsi tietäen, mitä tekee. Hän kirjoitti viisiosaisen kirjasarjan suunnitelmat. Nimetkin olivat valmiina.

Vuosia myöhemmin hän päätti eräänä aamuyönä Kaliforniassa jatkaa sarjaa viidellä osalla.

Tekijässä kantaäiti Idan tarina päättyy.

– Halusin, että tarina on Idan elämän mittainen, vaikka kertojat vaihtuvat. Koska Idastahan tulee Ruokarouvassa oman elämänsä valtiatar, eikä hän ole enää syrjästäkatsoja.

Kirjat tarjoavat Mannisen mukaan kirkkaan, tervejärkisen aikalaisen ja tavallisen ihmisen näkökulman menneeseen.

Esimerkiksi tulkintaa Tulenkantajista se uudistaa heti, hän sanoo virnistäen.

Rakkaussuhde kuuluu viihderomaanissa olennaisesti sopimukseen lukijan ja kirjoittajan välillä, sanoo Manninen. Tarinaan tarttuva tietää – usein jo aika alussa – keiden kuuluisi saada toisensa.

– Se voi olla onneton rakkaus tai onnellinen rakkaus, mutta kyllä siinä se romanssi pitää olla, Manninen sanoo.

Tärkeää on, että loppu on toiveikas. Se voi olla traaginen, kuten Sotaleskessä, ja elämä voi erottaa rakastavaiset, mutta junan alle päähenkilöä ei voisi heittää. Sotalesken raju ratkaisu oli historiallisesti realistinen, Manninen sanoo. Historia harvemmin on onnellisten loppujen alaa.

– Ei voi kirjoittaa realistista romaania nuoresta ihmisestä ilman toivetta rakkaudesta.

Se voi olla fyysistä tai vain ajatuksen tasolla, mutta käytännössä kaikissa kirjoissa on romanttista rakkautta, Manninen sanoo. Lähteepä Seitsemässä veljeksessäkin kaikki Venlasta.

Aiemmat Mustosen päähenkilöt ovat olleet fiktiivisiä, mutta Hedda Nooran suhteen hän kertoo tekevänsä poikkeuksen.

Manninen täyttää lokakuussa 70 vuotta, mutta työtorniaan hän ei tyhjennä. Tekeillä oli kolmiosainen kirjasarja Hedda Noorasta eli Hedvig Eleonora Lilliehöökistä, joka oli tutkimusmatkailija Adolf Erik Nordenskiöldin isoäiti. Hedda Noora emännöi mäntsäläläistä Alikartanoa vuosina 1779–1833. Lapsia hän sai 13, mutta vain osa selvisi aikuisuuteen.

– Hyvän kasvatuksen saanut, hyvin realistinen ja hauskalla tavalla myös suorasukainen. Ja itsenäinen. Eli ihan sopiva Enni Mustosen sankarittareksi, Manninen sanoo ja nauraa päälle.

Hän nauraa paljon.

Aiemmat Mustosen päähenkilöt ovat olleet fiktiivisiä, mutta Hedda Nooran suhteen hän kertoo tekevänsä poikkeuksen. Tämän kirjoittamia kirjeitä on säilynyt erittäin paljon, ja niistä voi löytää hänen oma äänensä ja tapansa ajatella.

Kun kirjoittaa aidoista ihmisistä, täytyy tehdä hirveästi töitä, Manninen sanoo.

– Tunnen maiseman ja maailman, koska kirjoitin Mäntsälän pitäjän historiaa jo 1970-luvulla. On ollut tosi hauska kirjoittaa.

On hän ehtinyt myös pyörittää kälynsä, lastensa ja lastenlastensa kanssa kesäkahvilaa museokartanolla.

Enni Mustosen historiallisten romaanien julkaisutahti on ollut noin romaani vuodessa yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

Työnteon kaava on selvä. Historiallisessa tutkimustyössä kuluu yleensä noin yhdeksän kuukautta ja kirjoittamisessa kaksi tai kolme.

Pohjatöitä tehtäessä Manninen uppoutuu historialliseen sanoma- ja aikakausilehtiarkistoon. Pikku-uutisista ja ilmoituksista konkarikin löytää uutta nippelitietoa ja yksityiskohtia, joiden ympärille voi letittää fiktiota. Manninen rakastaa historian tutkimista.

– Kaiken minkä voi selvittää, selvitän.

Tietoja löytyy niin sukuseurojen kuin esimerkiksi rautatieharrastajien sivuilta. Kun Viena työskenteli Marilyn Monroen kanssa Näkijässä, Mannisella oli parikymmentä teosta Monroesta. Yksityiskohdan selvittämiseen voi mennä päivä.

Tärkeää on myös vierailla kirjojen tapahtumapaikoilla.

Vain murto-osa työstä mahtuu kansien väliin. Muuta materiaalia Manninen esittelee Syrjästäkatsojan tarinoiden Facebook-tilillä yli 8 000 seuraajalle.

Historiallisten romaanien lisäksi Manninen on kirjoittanut tv-käsikirjoituksia, nykyaikaan sijoittuvia romaaneja sekä tietokirjoja.

Manninen sanoo, että tutkimuksen tekee Kirsti, ja sitten hän ”päästää Ennin valloilleen”.

Enni hakkaa näppäimistöä 12–14-tuntisia päiviä. Kiitos nuorena opitun kymmensormijärjestelmän, kirjoittaminen on nopeaa.

Kirjoittaminen on hänen mukaansa kuin synnyttämistä.

– Silloin olen siellä maailmassa niin, että vaikka istun tässä syömässä, tuijotan niin, että perhe tietää, että olen toisessa maailmassani. Unet ovat niitä. Maailmasta tullaan ulos, kun kirja on valmis.

– Mulla on (tarkkaavaisuushäiriö) ADD. Sain diagnoosin vasta Katrin myötä, ja kun luen tai kirjoitan, en oikeasta näe tai kuule mitään muuta.

– Ylikeskittyminen on osoittanut tässä ammatissa ihan hyväksi.

Kun lapset olivat pieniä, hän saattoi herätä jo aamuneljältä kirjoittamaan, mutta ei enää.

Historiallisten romaanien lisäksi Manninen on kirjoittanut valtavan määrän tv-käsikirjoituksia, tähän aikaan sijoittuvia romaaneja ja tietokirjoja. Lasten- ja nuortenkirjoja hän on tehnyt kymmeniä.

Ensimmäinen fiktiivinen teos olikin lapsille.

– Siitä lähti ajatus, että itse asiassa, jos kirjoittaa kirjan, sillä voi tienata rahaa. Ensimmäinen kaunokirjallinen romaani syntyi sitten seuraavana vuonna.