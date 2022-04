Madonna, 63, erosi rakkaastaan Ahlamalikista, 28, neljän yhteisen vuoden jälkeen – laulaja bongattiin pian eron jälkeen tuntemattoman miehen seurassa

Lähteiden mukaan Madonnan ja Ahlamalik Williamsin rakkaus ei palanut tarpeeksi kuumalla liekillä.

Madonna ja hänen poikaystävänsä Ahlamalik Williams ovat laittaneet lusikat jakoon, The Daily Mail tietää kertoa.

63-vuotias popin kuningatar seurusteli taustatanssijanaan toimineen Williamsin, 28, kanssa melkein neljä vuotta. Pari tapasi ensimmäisen kerran vuonna 2015. Nyt rakastavaisten tiet ovat eronneet.

Madonna – joka on nähty viime aikoina liikkuvan komean mysteerimiehen seurassa – viittasi eroon Instagram-sivullaan.

– Karma sanoi: kun joku elämässäsi ei ole se oikea... Jumala yrittää käyttää heitä satuttaakseen sinua, kunnes olet itse niin vahva, että päästät heidät menemään, Madonna kirjoittaa.

Lähteiden mukaan 35 vuoden ikäero ei ollut syynä suhteen loppumiseen. Parin kerrotaan kasvaneen erilleen pitkän koronapandemian aikana.

– Madonnalla on pitänyt kiireitä sosiaalisen elämän saralla. Hän on tavannut monia ystäviään ja perhettään, lähde kertoo The Sun -lehdelle.

– Mitä Ahlamalikiin tulee, niin hänen ja Madonnan suhde on ollut välillä poikki ja välillä he ovat jatkaneet. Kyllä kai rakkautta on edelleen jossain määrin ilmassa, mutta he ovat päättäneet silti erota.

Viime tiistaina Madonna nähtiin Los Angelesissa illallisella tuntemattomaksi jääneen miehen kanssa.

Laulaja nähtiin saman miehen seurassa myös 24 tuntia myöhemmin Burberryn järjestämissä juhlissa Beverly Hillsissä.

Ennen Wiliamsia Madonna seurusteli tanssija Brahim Zaibatin, 35, kanssa. Hänellä oli myös lyhyt suhde personal trainerina työskentelevän Timor Steffens, 34, kanssa.