Harry Styles avautuu seksielämästään – puhuu vaietusta aiheesta, joka varjosti elämää vuosien ajan

Harry Styles tunnustaa vuosien ajan hävenneensä sitä tosiasiaa, että hän harrasti seksiä.

Tämän hetken kirkkaimpiin musiikkitaivaan tähtiin lukeutuva Harry Styles on antanut Better Homes and Gardens -lehdelle tuoreen haastattelun, jossa hän kertoo avoimesti seksielämästään ja siihen vuosien ajan liittyneestä häpeästä.

Styles nousi julkisuuteen jo hyvin nuorella iällä, kun hän osallistui 15-vuotiaana Britannian X Factor -ohjelmaan. Ohjelman myötä Styles päätyi osaksi One Direction -poikabändiä, johon kuuluivat hänen lisäkseen Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson sekä Zayn Malik. Yhtye saavutti suuren suosion ja teki jäsenistään koko maailman tuntemia tähtiä.

Tuoreessa haastattelussa Styles kertoo suosion aiheuttaneen sen, että hän häpesi pitkään sitä tosiasiaa, että hän oli nuorena miehenä seksuaalisesti aktiivinen. Samaan aikaan Styles joutui harkitsemaan tarkasti, kenelle hän uskalsi kertoa omista yksityisasioistaan.

– Pitkään koin, että ainoa asia, joka oli yksin minun, oli seksielämäni. Olin siitä niin häpeissäni. Häpeissäni siitä, että ihmiset tiesivät minun harrastavan seksiä ja siitä, että he tietäisivät kenen kanssa, Styles tunnustaa lehdelle.

– Siihen aikaan tapahtui paljon sitä, että toinen osapuoli laverteli asioista julkisuuteen. Oli stressaavaa miettiä, keihin voin luottaa, Styles jatkaa.

Styles oli yksi taannoin järjestetyn Coachella-festivaalin pääesiintyjistä. Lavalla Stylesin kanssa piipahti myös popikoni Shania Twain.

Nyt Styles kertoo päässeensä vihdoin mielentilaan ja sellaiseen paikkaan elämässään, missä hän pystyy kyseenalaistamaan nuorempana tuntemansa häpeän ja päästämään siitä irti. Näin siitäkin huolimatta, että hänen seksuaalisuuttaan kyseenalaistetaan julkisuudessa edelleen säännöllisin väliajoin.

Mitä yksityiselämään tulee, pitää Styles yksityisasiansa edelleen visusti omana tietonaan.

– Ystävieni kanssa olen hyvin avoin asiasta, mutta koen niiden olevan yksityisiä ja henkilökohtaisia. Meidän pitäisi olla entistä avoimempia ja hyväksyvämpiä, hyväksyä kaikki sellaisina kuin he ovat. Siihen suuntaan meidän pitäisi olla menossa, etteivät tällaiset asiat (seksuaalinen suuntautuminen) enää merkitse mitään, Styles pohtii.

POPLAULAJA Harry Styles, 28, tuli alun perin tunnetuksi One Direction -yhtyeen jäsenenä. Kun yhtye jäi määrittelemättömän pituiselle tauolle vuonna 2016, Styles ryhtyi luomaan menestyksekästä soolouraa. Hänen tunnetuimpia hittejään ovat Watermelon Sugar, Falling, ja I Adore You. Styles on palkittu muun muassa Grammy-palkinnolla.

Lisäksi Styles on luonut uraa elokuvamaailmassa. Hänet on nähty muun muassa sotaelokuvassa Dunkirk sekä Marvelin The Eternals -elokuvan lopputekstien jälkeisessä kohtauksessa, mikä viittaa isompaan rooliin tulevissa elokuvissa. Stylesin uskotaan seurustelevan näyttelijä Olivia Wilden, 38, kanssa. Pari on tiettävästi pitänyt yhtä jo useamman vuoden.