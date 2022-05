Kun Roman Schatz muutti Suomeen, oli vastassa hämmästyttävä ilmiö – ”Ennenkuulumatonta”

Saksalaissyntyinen kirjailija tuli Suomeen yli 35 vuotta sitten. Ensimmäinen vappu oli näky, jota hän ei unohda, vaikka olikin tottunut Saksan karnevaaleihin.

Kirjailija Roman Schatz, 61, muutti Suomeen vuonna 1986 ja juhli ensimmäistä vappuaan seuraavan vuoden keväällä.

– Silloin oli ennenkuulumatonta, että joku olisi juonut pullosta alkoholia puistossa. Poliisi olisi tullut heti! Mutta vappuna koko kansa kuljeskeli skumppapullo kädessä, lakki päässä ja vauva mukana rattaissa. Koko perheen voimin oli lähdetty ulos juomaan – ja poliisi katsoi vierestä sinä päivänä, mutta vain sinä päivänä, Schatz kertoo.

Ensimmäistä vappuaan Schatz vietti silloisen tyttöystävänsä ja hänen ”kulttuurialan radikaaleihin” kuuluvien ystäviensä kanssa.

– Minullehan näytettiin heti kaikki. Join Ullanlinnan mäessä korjaussarjan skumppaa suoraan pullosta, hän muistelee.

Katoliselta Etelä-Saksan alueelta kotoisin oleva Schatz oli tottunut karnevaaleihin, joita juhlittiin vajaan viikon ajan helmikuussa, 40 päivää ennen pääsiäistä.

– Silloin ryypiskellään ja käyttäydytään oudosti. Ei nyt ihan brasilialaisten tavoin, koska siellä on kylmää, mutta kuitenkin: meillä on siellä kunnon karnevaalit, Schatz taustoittaa.

Suomen vappujuhlinnan kohdattuaan Schatz ymmärsi, että vappu on kuin Saksan karnevaalit. Varsinaista vappukulttuuria juhlimisineen ja ruokineen ei Saksassa ole.

– Suomessa on helmikuussa 35 astetta pakkasta ja liian kylmä, ja tämä on luterilainen maa, niin nämähän vetävät karnevaalit yhden illan aikana, vappuna. Ja sekin menee joka toinen vuosi pieleen, koska on lunta, kirjailija nauraa.

Hän kuvailee suomalaista vappua kevätrituaaliksi, joka on kuin elämän voittamisen ja hedelmällisyyden juhla.

– Ensin tulee valo takaisin ja muutama viikko myöhemmin lämpökin alkaa tulla takaisin. Se on mielestäni vapun tarkoitus, olla koko kansan kevätjuhla.