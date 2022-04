Chachi Hildénin vaput Suomessa ovat olleet tavallisuudesta poikkeavia – pisti merkille oleellisen asian suomalaisten juhlakunnosta

Pari vuotta Suomessa asunut yhdysvaltalaisnainen pääsee tutustumaan vasta nyt ensimmäistä kertaa kunnolla vappuperinteisiin.

Tanssija-sometähti Chachi Hildén, 26, muutti miehensä Jukka Hildénin kanssa Suomeen koronapandemian alettua. Chachi on viettänyt Suomi-vappujaan varsin rauhallisissa tunnelmissa mökkeillen ja kylpylälomalla lasten kanssa.

Tänä vuonna suunnitelmissa on perinteisempää vapunviettoa Helsingissä. Chachi uumoilee, että ilmoilla voi olla samanlaista kansanjuhlan tuntua kuin Leijonien voitettua jääkiekon MM-kullan keväällä 2019.

– Jos se on yhtään samanlaista kuin silloin, minulla on hyvä idea siitä, mitä on luvassa! hän nauraa.

– Tuntui siltä kuin Helsingin keskusta olisi räjähtänyt ylpeydestä ja juhlinnasta. Sellaista oli hauskaa nähdä, tuolloin esikoistaan odottanut Chachi muistelee.

Hildénit suunnittelevat juhlivansa vappua yhdessä lastensa Sophian ja Amelién kanssa.

Vappuna Chachi ja Jukka perheineen suuntaavat perinteiselle piknikille Kaivopuistoon.

– Meillä on ilmapalloja ja kaikkea hauskaa pikkuisille myös. Sophia haluaa vappupallon, jossa joko Pipsa Possun tai Elsan kuva. Tänä vuonna saan varmasti hyvän kuvan vappujuhlinnasta, Chachi kertoo.

Somessa suositulla Chachilla on paljon suomalaisia seuraajia, jotka ovat kehottaneet häntä maistamaan esimerkiksi simaa ja munkkeja.

– Ensimmäisenä vappuna koronan aikaan teimme Jukan kanssa haasteen, jossa piti syödä munkkeja ilman, että nuolaisee huuliaan. Epäonnistuin surkeasti, mutta ehkä yritän uudelleen tänä vuonna, hän kertoo nauraen.

– Simaa en ole maistanut vielä, mutta sen makua on yritetty kuvailla minulle.

Jukka ja Chachi kihlautuivat vuonna 2018.

Yhdysvalloista kotoisin oleva Chachi uskoo, että suomalainen vapunjuhlinta muistuttaa heidän itsenäisyyspäivänsä juhlintaa 4. heinäkuuta.

– Olen kuullut, että vappua on kuvailtu samanlaiseksi. Sellainen kuva minulla siis on. Odotan, että pääsen kokemaan vappujuhlinnan ensimmäistä kertaa, ja sen jälkeen minulla on varmasti parempi käsitys siitä, mitä se todellisuudessa on, Chachi miettii.

Chachi on pistänyt merkille perisuomalaisen tavan käyttää alkoholia varsin humalahakuisesti juhlinnan yhteydessä.

– Suomalaiset osaavat juhlia ja tietävät, kuinka pitää hauskaa. Pidän siitä hyvin paljon, hän sanoo.

