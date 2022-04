Tältä näyttää tosielämän Barbie! Ensimmäinen kuva julki – faneilta yksiselitteinen tuomio

Kaikkien aikojen ensimmäinen live action -elokuva rakastetusta lelunukesta saa ensi-iltansa vuonna 2023. Nimiroolissa nähdään Hollywood-tähti Margot Robbie.

Margot Robbie on yksi Hollywoodin suosituimmista naisnäyttelijöistä.

Rakastetusta Barbie-nukesta on vuosien varrella tehty lukuisia piirroselokuvia ja animoituja televisiosarjoja. Vuonna 2023 ensi-iltansa saa kaikkien aikojen ensimmäinen Barbie-elokuva, jonka päärooleissa nähdään oikeat näyttelijät. Romanttiseksi komediaksi luonnehditun elokuvan ohjaa menestysohjaaja Greta Gerwig.

Yksinkertaista Barbie-nimeä kantavasta elokuvasta ei toistaiseksi ole julkaistu yhtäkään traileria. Fanien pitkä odotus kuitenkin palkittiin hiljattain, kun ensimmäinen kuva elokuvan päätähti Margot Robbiesta julkaistiin tuotantoyhtiö Warner Brosin virallisella Instagram-tilillä.

Muun muassa elokuvista The Wolf of Wall Street, Legend of Tarzan, Bombshell sekä Suicide Squad tuttu Robbie näyttelee elokuvan nimiroolin. Tuoreessa kuvassa Barbie-nukeksi puettu Robbie poseeraa ikonisessa vaalenpunaisessa autossa ja hymyilee leveästi.

INSTAGRAM-päivityksen alle on kertynyt nopeasti tuhansia kommentteja, jonka lisäksi päivityksestä on tykätty yli 200 000 kertaa. Kommenteissa ihmiset hehkuttivat lähes yksimielisesti australialaisen Robbien olevan mitä täydellisin valinta Barbien ikoniseen rooliin.

– Täydellinen casting, hehkutti eräs.

– Rakastan Margot Robbieta. En malta odottaa, kommentoi toinen.

– Miten minun pitäisi odottaa tätä elokuvaa kokonainen vuosi? kyseli kolmas.

– Kyllä! Margot Robbie on täydellinen, totesi neljäs.

– Tiedän jo nyt, että Margot tulee olemaan ikoninen, kiteytti yksi kommentoijista.

Robbie muistetaan muun muassa Harley Quinnin roolistaan.

Margot Robbien lisäksi tulevaa Barbie-elokuvaa tähdittävät muun muassa Simu Liu, Will Ferrell sekä America Ferrera. Barbien mielitettyä Keniä näyttelee Hollywood-tähti Ryan Gosling. Elokuvan ohjaa Greta Gerwig, jonka käsialaa ovat kriitikoiden ylistämät elokuvat Jackie, Lady Bird sekä Pikku naisia.