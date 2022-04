Harri Moisio avoimena sinkkuelämän varjopuolista – välttelee toistuvasti yhtä itselleen rakasta asiaa, koska kumppania ei ole

Harri Moisio avautuu podcastissa sinkkuelämän huonoista puolista. Radiojuontaja ei esimerkiksi halua mennä yksin hienoon ravintolaan.

Harri Moisio on Radio Rockin pitkäaikainen juontaja.

Radiojuontaja Harri Moisio avautuu elämästään sinkkuna toimittaja Katri Utulan Realityrakkautta-podcastin uusimmassa jaksossa. Moisio, 49, ei podcastissa kerro tämänhetkistä suhdestatustaan suoraan, mutta kuvailee tähänastisten parisuhteidensa ”epäonnistumisprosentin” olleen sata.

Moisiolla on takanaan yksi avioliitto sekä omien sanojensa mukaan useampia lyhyempiä parisuhteita. Vaikka radiojuontaja kertoo viihtyvänsä sinkkuna, hän kertoo huomanneensa, että yksin elämisessä on omat huonot puolensa.

– Yksinäisyydessä on, vaikka mä sitä tässä kehunkin, määrättyjä huonoja puolia. Niin sanottuja mikrotason ongelmia, Moisio pohjustaa podcastissa.

Moisio kertoo nauttineensa aina esimerkiksi hienoissa ravintoloissa vierailemisesta. Pääkaupunkiseudun ravintoloista hän nostaa esimerkeiksi muun muassa Henri Alénin sekä Tommi Tuomisen Michelin-tähdillä palkitut ravintolat.

– Mutta mennä yksin tällaiseen hienoon paikkaan syömään, niin se kynnys mulla on vielä ylitettävänä. Siinä mä olen välillä jopa vähän kateellinen parisuhteissa oleville ihmisille, kun he voivat mennä ihan tuosta vaan. Inhorealistina mietin vielä, että kuinka paljon mä tuhoan sen hienon ravintolan bisnestä sillä, että mä menen siihen kahden hengen pöytään istumaan yksin, ilman sitä toista, Moisio selittää.

Harri Moisio kertoo, ettei yksin hienostoravintolassa käymisen kynnys ole vielä ylittynyt.

Ravintolaillallisten ohella toinen hetki, kun yksinäisyys iskee vasten kasvoja, on Moision mukaan ulkomailla vietetyt illat. Moisio kertoo matkustavansa mielellään yksin hänelle tuttuihin paikkoihin, kuten Prahaan sekä Berliiniin. Päivät sujuvat rattoisasti, mutta iltaisin Moisio tunnustaa reissuissa kaipaavansa vierelleen toista ihmistä.

– Illat on kieltämättä vähän sellaisia, kun on yksin reissussa, niin iltaisin olisi kiva, että olisi seuraa. Päivisin keksin itselleni tekemistä kyllä, mutta illat on vähän tylsiä välillä, Moisio tunnustaa.

– Kunhan vaan on iltaisin se, jonka kanssa juoda lasi viiniä, Utula kiteyttää.

– Tätä mä juuri tarkoitan, Moisio vastaa.

Moisio edusti RadioGaalan punaisella matolla maaliskuussa yhdessä kollegansa Tytti Junnan kanssa.

HARRI MOISIO on Radio Rockin pitkäaikainen juontaja. Hänet tunnetaan myös Temptation Island Suomi Extran kommentaattorina, minkä takia häntä alettiin kutsua leikkimielisesti lisänimellä ”analyysisetä”.

Miehen ura alkoi jo vuonna 1990. Hän on ollut usein ehdolla vuoden radiojuontajaksi. Radiotyön lisäksi hän on tehnyt urallaan monenlaista, kuten selostanut TPS:n jääkiekko-otteluja ja tehnyt pienet roolisuoritukset elokuvissa Teit meistä kauniin (2006) ja Valmentaja (2018).

Vuonna 2020 Moisio paljasti Anna-lehden haastattelussa haaveilevansa vielä rakastumisesta.

– En minä mikään elämäntapasinkku ole. Alitajuisesti vielä toivon, että löytyisi nainen, johon rakastuisin päätä pahkaa, Moisio tunnusti Annassa kesällä 2020.