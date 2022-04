Olli Herman kertoo, millaista on yhdistää isyys ja kiertue-elämä – syksyllä edessä on täysin uudenlainen tilanne

Tauolle neljä vuotta sitten vetäytynyt Reckless Love oli lähellä lopettamista. Kipinä palasi karun korona-ajan keskellä, jolloin laulaja Olli Herman toivotti tervetulleeksi esikoislapsensa. Kiertueelle perhettä ei kuitenkaan oteta mukaan.

Kun Olli Herman, 38, vastaa puhelimeen, kuuluu taustalta ensimmäisenä lapsen parkaisu.

– Soitellaanko 10 minuutin päästä uudestaan? hän kysyy.

– Lapsiperhe-elämä tuo yllättäviä käänteitä, hän naurahtaa soittaessaan takaisin.

Reckless Love -yhtyeen nokkamiehestä tuli isä kaksi kuukautta sitten, kun hänen Tytti-puolisonsa synnytti poikavauvan. Käänteitä on siis riittänyt.

– Eihän tätä aikaa muuten voi kuvailla kuin että ihanaa ja onnellista. Se kaikki kiteytyy tuohon. Kaikki vanhemmat tietävät, millaista pienen lapsen kanssa on, ja kaikki kliseet pitävät paikkansa.

Olli Herman ja Tytti-puoliso Tanssii tähtien kanssa -ohjelman studiolla 2019.

Myös toinen Hermanin ”lapsi” tuli maailmaan hetki sitten. Kuukausi sitten ilmestynyt Turborider on yhtyeen ensimmäinen albumi kuuteen vuoteen.

– Meillä oli tosi pitkä tauko, osin suunnitelmallisesti ja osin pandemian takia. Etenkin nykymusamarkkinoilla se on tosi pitkä aika.

Oli myös lähellä, ettei yhtyeeltä olisi ilmestynyt mitään enää koskaan.

– 2018 tuntui, että takki on tyhjä. Kun lähdimme tauolle, ei oltu varmoja, päästäänkö sieltä takaisin. Olin jossain vaiheessa varma, että emme palaa. Onneksi palasimme, hän sanoo.

Lopunajan fiiliksiin oli useita eri syitä.

– Emme päässeet pandemian aikana olemaan yhdessä ja olemme kasvaneet eri suuntiin. On käyty läpi selkäleikkausta, terveysongelmia ja muita vaikeuksia. Vuosi sitten keväällä löytyi kuitenkin uusi kipinä ja tekemisen riemu. Muistimme, että tätä tekisimme joka tapauksessa, tuli rahaa tai ei.

Tuloksena on levy, joka on Hermanin sanoin ”kasarimpi kuin 80-luku”. Visuaalisuutta on haettu videopelimaailmasta.

– Levyllä on sähkörumpuja, syntetisaattoreita, särökitaroita ja suuria kertosäkeitä. Mutta vaikka valoa on paljon, siellä on myös paljon synkkiä varjoja, osin pandemian tuomana. Monet menettivät läheisiään, kuten minäkin. Se kuuluu levyltä. Ennen kaikkea se on kuitenkin uudella energialla sykkivä albumi.

Olli Herman nähdään parhaillaan tv:ssä pyörivässä Myyrä-ohjelmassa. Hän kuvaili ohjelmaa parhaaksi hyvän ryhmähengen vuoksi parhaaksi tosi-tv-kokemukseksi, mitä hänellä on ollut.

Synkkään korona-aikaan mahtui kuitenkin myös iloinen jättiyllätys. Muun muassa Marvelin Guardians of the Galaxy -elokuvat ohjannut ja käsikirjoittanut James Gunn lähestyi yhtyettä ja halusi heidän Monster-kappaleensa tekeillä olevaan sarjaan.

– Emme silloin tienneet, mikä Peacemaker on. Saimme etukäteen synopsiksen, mutta sellaisen lukeminen maallikkona ei ole kovin helppoa.

Kasarihenkisessä sarjassa kuullaan glam rockia, ja päähenkilö hehkuttaa estoitta Hanoi Rocksia. Reckless Love on kuitenkin ainoa bändi, jonka kappale soi sarjassa kokonaisuudessaan, verisessä perhosten joukkohyökkäyksessä.

– Katsoimme kohtausta ensimmäisen kerran huuli pyöreänä. Se oli törkeän makea juttu, bucket list -hetki, jota voi vanhana muistella.

Gunn on hehkuttanut kohtausta suosikikseen koko sarjassa.

– Meillä oli Yhdysvalloissa toki kuulijoita aiemminkin, mutta sarjan myötä Spotify-lukemat kymmenkertaistuivat. Monster on meidän kaikkien aikojen kuunnelluin biisi. Vetoapu on ollut massiivinen.

Olli Herman totuttelee uuteen arkeensa pienen pojan isänä.

Reckless Love aloitti kiertueensa kaksi viikkoa sitten kotikaupungistaan Kuopiosta. Syksyllä bändi tekee viisiviikkoisen Euroopan-kiertueen. Se saattaa olla tuoreelle isälle tiukka ponnistus.

– Jokaisena iltana on keikka. Se on niin rankkaa, ettei sinne voi oikein ottaa perhettä mukaan. Heillä olisi tiukat oltavat keikkabussissa, jossa nukutaan, matkustetaan ja tehdään kaikki.

– Olen bändin viimeinen isä, joten minulla on takana 10 vuotta sijaisoppimista ja -kärsimistä. Onneksi nykyteknologia helpottaa yhteydenpitoa.

Sitä ennen Reckless Love kiertää Suomea ja esiintyy seuraavaksi vappuna Turussa. Hermanin puoliso on kaupungista kotoisin, joten vappuviikonloppu jatkuu keikan jälkeen Aurajoen rannalla.

– Olen kutsunut somessa jo kaikki turkulaiset viettämään kanssamme kasarikarnevaalia keikalle, Herman kertoo.

Yhtye toivoo, että heidän uusi musiikkinsa toisi ennen kaikkea iloa kuuntelijoille. Sitä tarvitaan tässä hetkessä.

– Ukrainasta tulee uutisia, jotka ovat tuoreelle perheenisälle aivan käsittämätöntä luettavaa. Haluamme viestittää, että antakaa itsellenne hetki irtautua ja paeta todellisuutta. Me voimme olla soundtrack siinä taustalla, Herman sanoo.