Alina Voronkovalla suuri huoli Venäjällä asuvista sukulaisistaan – vanhemmat joutuivat tekemään itärajalla U-käännöksen

– Venäjällä asuva serkkuni on siinä iässä, että hänet voitaisiin lähettää sotaan. On ollut aika paljon ajatukset nyt tämän ympärillä, Alina Voronkova kertoo.

Vuoden 2018 Miss Suomi Alina Voronkova Hurri on ollut huolissaan Ukrainan tilanteesta sekä venäläisistä sukulaisistaan sodan takia.

Voronkova on syntynyt ja kasvanut Suomessa, mutta hänen isänsä on venäläinen ja äitinsä inkeriläinen. Perheellä on Pietarissa sukulaisia, kuten Voronkovan isoäiti sekä täti ja serkku.

Voronkovan mukaan viime kuukaudet ovat olleet raskaita koko perheelle. Hän on seurannut järkyttyneenä sodan etenemistä.

– Venäläiset sukulaisemme ovat olleet shokissa sodasta. Vanhempani eivät ole seuranneet tiiviisti venäläisiä uutiskanavia vuosiin, ja Venäjällä asuvien sukulaisten on haastavaa saada luotettavaa tiedonvälitystä, Voronkova korostaa.

– Pelkään, että tässä voi mennä pitkään, ennen kuin pääsen näkemään seuraavan kerran isoäitiäni ja muuta sukua. Lisäksi Venäjällä asuva serkkuni on siinä iässä, että hänet voitaisiin lähettää sotaan. On ollut aika paljon ajatukset nyt tämän ympärillä, hän sanoo vakavailmeisenä.

Voronkova kertoo, että hänen vanhempansa yrittivät maaliskuussa päästä Venäjälle tapaamaan sukulaisia. Matka päättyi U-käännökseen.

– Heidän oli todella vaikeaa päästä autolla rajan läpi. Tullissa heiltä pyydettiin naimatodistusta, joka heillä oli mukana. Todistus on kuitenkin Neuvostoliiton ajalta, joten tullissa todettiin, ettei se kelpaa, koska maata ei ole olemassa, Voronkova kertoo.

– Vanhemmillani oli koko ajan fiilis, ettei heitä haluta maahan. Lopulta isäni olisi päässyt vain yksin tapaamaan äitiään, joten he päättivät kääntyä takaisin.

Ex-missin mukaan hänen perheensä on tehnyt voitavansa auttaakseen ukrainalaisia.

– Itse olen lahjoittanut rahaa sekä osallistunut muutamaan hyväntekeväisyystapahtumaan. Toukokuussa osallistun MLLUP-hyväntekeväisyysnäytökseen, jossa kerätään varoja muun muassa Ukrainasta saapuvien lapsiperheiden tukemiseen.

Voronkovan vanhemmilla on tapana soittaa perjantaisin videopuhelu Venäjällä asuville sukulaisille. Puheluiden sävy on muuttunut dramaattisesti.

– Aiemmin poksauteltiin skumppaa ja vaihdettiin kuulumisia, mutta nyt kysytään, miten siellä voidaan. Ei heidän elämänsä ole enää entisellään.

Alina Voronkovan vanhemmat muuttivat Suomeen 1990-luvun alussa. Vaikka Voronkova on syntynyt ja kasvanut Suomessa, hän puhuu sujuvaa Venäjää.

Voronkova toivoo, ettei Suomessa asuviin venäläisiin tai venäjän kieltä puhuviin kohdistuisi rasismia Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Hän on itse nuorena kokenut kiusaamista sukujuuriensa takia.

– Ilmiö on näkynyt esimerkiksi kouluissa ja kohdistunut nuoriin ja lapsiin, mikä on todella huolestuttavaa. Jokaisen pitäisi muistaa, etteivät tavalliset venäläiset ole vastuussa sodasta, hän painottaa.