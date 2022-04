Matkiiko Amber Heard Johnny Deppiä oikeudessa? Fanit uskovat, että näin.

Maailmalla on seurattu viime viikot tiukasti Hollywood-tähti Johnny Deppin ja tämän ex-puoliso Amber Heardin välistä oikeustaistelua.

Oikeudenkäynti on noussut otsikoihin ja sen jokaista yksityiskohtaa on ruodittu myös somessa. Deppin fanien huomio on kiinnittynyt jopa hänen ja Heardin yhteneviltä vaikuttaviin asuihin.

E Newsin mukaan Depp näyttäytyi ensimmäisenä päivänä oikeudessa harmaassa puvussa ja Guccin solmiossa, jota koristi ampiaispinssi. Seuraavana päivänä Heard puolestaan saapui oikeuteen harmaassa jakussa ja sitä seuraavana päivänä hänellä nähtiin myös samankaltainen ampiaispinssi.

Sivuston mukaan vaikuttaa siltä, että Heard kopioi tietoisesti Deppin asuvalintoja.

Deppillä oli harmaa puku ja hänen solmiossa oli ampiaispinssi 11. huhtikuuta.

12. huhtikuuta Heardilla nähtiin harmaa puvun takki.

13. huhtikuuta hänen solmiotaan koristi niin ikään ampiaispinssi.

18. huhtikuuta Depp puolestaan saapui oikeuteen poninhännässä. Seuraavana päivänä, 19. huhtikuuta Heardilla nähtiin samankaltainen kampaus.

18. huhtikuuta Depp oli sitonut hiuksensa poninhännälle.

Heard teki saman 19. huhtikuuta.

Näyttelijän fanit ovat puineet asiaa ahkerasti Twitterissä. He epäilevät, että Heard manipuloi käytöksellään Deppiä.

– Voimmeko puhua siitä faktasta, että Amber Heard tarkoituksella loi uudelleen Johnny Deppin oikeudessa nähdyt asut useita kertoja? eräs kommentoija kyselee E Newsin mukaan.

– Hitto Amber Heard leikkii Johnny Deppin mielellä oikeudessa kopioimalla hänen asujaan seuraavana päivänä ja kopioimalla hänen liikkeitään, toinen jatkaa.

– Voimmeko keskustella siitä, miten Amber Heard pilkkaa Johnnya joka päivä oikeudessa? Mitä ikinä hän (Johnny) pukee päälleen, hän kopioi sen seuraavan päivänä, kolmas ihmettelee.

13. huhtikuuta Depp pukeutui tummansiniseen pukuun.

14. huhtikuuta Heardilla oli puolestaan musta puku.

Fanit ovat vakuuttuneita myös siitä, että Heard matkii tahallaan Deppin eleitä. Twitterissä leviää oikeussalissa kuvattu video, jolla Heard vaikuttaa juovan vettä heti, kun näkee Deppin tekevän niin. Fanit uskovat, että myös eleiden matkiminen on keino manipuloida.

Fairfaxissa, Virginiassa pidettävän oikeudenkäynnin keskiössä on Amber Heardin, 36, väite Deppin väkivaltaisuudesta. Depp on kiistänyt kaikki syytökset ja puolestaan väittänyt Heardia suhteen väkivaltaiseksi osapuoleksi.

Oikeudessa on kuultu rajuja väitteitä väkivallasta ja päihteidenkäytöstä puolin ja toisin.

Depp vaatii nostamassaan siviilikanteessa Heardilta 50 miljoonan dollarin korvauksia kunnianloukkauksesta. Heard puolestaan on nostanut vastakanteen, jolla hän vaatii Deppiltä 100:aa miljoonaa dollaria.