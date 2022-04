Jaajo Linnonmaa tuohtuu Diilissä silmin nähden – sitten tapahtuu yllättävä käänne: ”Surkeasti hoidettu”

Diilissä nähdään murskatappio, ja kaksi kilpailijaa saa potkut.

Diilin uusi kausi on edennyt puoliväliin asti, ja kilpailu on selkeästi lähtenyt kovenemaan.

Uudessa jaksossa ”rakkaudesta rahaan” -tehtävässä kilpailijoiden pitää tuottaa lyhyessä ajassa 1 000 eurolla mahdollisimman paljon tuottoa ilman, että he saavat soittaa puhelimillaan yhdellekään kontaktille.

Mustang-joukkue kokee karvaan tappion, saaden tuottoa ainoastaan yhden euron ja 30 senttiä.

Johtoryhmä laskee kolikoita ja on tuohtunut.

– Voi hemmetti, kun oli surkeasti hoidettu koko juttu. Tässä on mennyt kaikkien aika ja päivä hukkaan. Loistava esimerkki, miten projekti voidaan johtaa päin helvettiä, miten kommunikaatio toimii ja mitä seuraa siitä, ettei tehdä selkeää suunnitelmaa ja sovita pelisääntöjä, Jaajo Linnonmaa harmittelee.

– Nyt voi hyvin olla, ettei riitä, että yksi lähtee himaan. Tämä oli niin pohjanoteeraus koko jengiltä, Linnonmaa varoittaa.

Svante Spiikin tulee projektinjohtajana valita kanssakilpailijoistaan kaksi johtoryhmän eteen potkuja varten.

– Tekijät saavat lähteä, eli Clarissa ja Sirly. Ja mun kanssa tänne jää selittelijät, Spiik toteaa.

Spiikin rinnalle johtoryhmän eteen potkuja odottamaan jäävät Jarno Hatakka ja Veera Rosendahl.

Pitkän päivän päätteksi johtoryhmä toteuttaa uhkauksensa ja kaksi kilpailijaa saa potkut.

– Aloitetaan Veera sinusta. Sulla oli idea myydä pullaa, kukkia, kahvia ja muuta. Kun tässä yritetään etsiä oikeasti menestysyrittäjää, ja tarkoitus oli yrittää muuttaa 1000 euroa mahdollisimman suureksi, niin jos ajatusmalli on tuo, se tuntuu minusta tosi pieneltä. Musta tuntuu, että tämä koko peli on liian iso sulle. Mä kiitän Veera, että sä olit mukana, mutta nyt sä saat potkut, Linnonmaa toteaa.

Projektinjohtaja Svante Spiik ei myöskään pääse johtoryhmästä kuivin jaloin.

– Svante, mä arvostan suuresti sitä, että otit meidän neuvosta vaarin ja projektinjohtajan roolin sen jälkeen, kun me oltiin sitä mieltä, että sä olit ollut vähän varjoissa. Valitettava juttu on se, että välillä johtajatkin epäonnistuu, ja usein silloin firmat kaatuu. Se on vaan meno ja meininki, Linnonmaa jatkaa.

– Tässä oli mun mielestä ihan selkeä pläni, miten olisi pitänyt toimia. Alkumetreistä lähtien se jostain kumman syystä ei sun kohdalla onnistunut. Mulla ei ole mitään negatiivista sanottavaa susta, päinvastoin. Sä vaikutat hemmetin hyvältä tyypiltä. Jos mä ikinä tulisin Turkuun, mä soittaisin sulle, että lähdetään Donna-laivalle kaljalle. Mutta tämä kilpailu oli sun osalta tässä. Svante, sä saat potkut.

Myös Hatakka saa Linnonmaalta palautetta, mutta Hatakan peli kuitenkin jatkuu.

– Sun piti olla mies, joka muuttaa paskankin kullaksi. Ja musta tuntuu, että mulla on lautasella tässä sitä itseään vaan.

Diili torstaisin Ruudussa ja Nelosella klo 20. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin