Elina Kanerva otti tatuoinnin Ilkka Kanervan muistoksi – sormessa komeilee nyt teksti rakkaasta

Elina Kanerva tatuoi sormeensa huhtikuussa kuolleen rakkaansa nimen.

14. huhtikuuta kuolleen Ilkka Kanervan puoliso Elina Kanerva on hankkinut uuden tatuoinnin rakkaansa muistoksi.

Kanerva julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jossa hänen sormeensa on juuri tatuoitu kaunokirjoituksella yksinkertainen teksti Ilkka. Teksti koristaa Kanervan nimetöntä.

– Ikuinen rakkaus, Kanerva kirjoittaa tatuointikuvan yhteydessä.

Kuvan kommentteihin on kerääntynyt lukuisia sydänemojeja ja tatuointia Ilkka Kanervan muistoksi kehutaan vuolaasti. Elina Kanervan Instagram-tili on yksityinen, mutta sillä on tuhansia seuraajia.

Elina Kanerva kertoi pian puolisonsa kuoleman jälkeen IS:lle, että suru oli valtava. Hän ja Ilkka Kanerva ehtivät olla yhdessä 24 vuotta.

– Saimme puhuttua kaiken. Ilkka kuoli toiveidensa mukaisesti kotona. Hän nukkui rauhallisesti pois, Elina Kanerva sanoi.

Kanervalla on useita tatuointeja jo entuudestaan. Hänen käsissään on erilaisia tekstitatuointeja, joilla on kaikilla jokin syvempi merkitys.

Kanerva kertoi IS:lle Linnan juhlissa vuonna 2018 tatuointiensa taustoista. Kanerva paljasti, että hänen tekstitatuointinsa ovat hepreaa ja englantia ja sisältävät lauseita Raamatusta. Lisäksi hänen ranteessaan komeilee hänen tyttärensä nimi ja syntymäaika.

– Nämä ovat minulle todella tärkeitä ja henkilökohtaisia. Toisessa tekstissä lukee, että minä olen rakkaani ja rakkaani on minun, Kanerva sanoi.

– Toisen olen ottanut puoli vuotta sitten ja siinä lukee englanniksi: ”Heittäkää kaikki murheet hänen päällensä, sillä hän pitää heistä huolen”.

Tatuoinnilla on Kanervalle erityinen merkitys, sillä hän sai sen lauseesta lohtua sairastuttuaan syöpään vuonna 2016.

– Se oli minulle todellinen voimalause. Halusin ikuistaa sen käteeni, vaikka Ilkka ei pidä tatuoinneista lainkaan.

Ilkka Kanerva myönsi tuolloin, ettei hän ollut tatuointien suurin ystävä.

– Nämä hänen tatuointinsa vielä menevät, mutta jos koko kroppaa aletaan täyttää, ei se ole minun juttuni, kansanedustaja totesi.