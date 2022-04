Trumpin kommentit Harrysta ja Meghanista saivat tv-katsojat pöyristymään – somessa leimahti välittömästi

Tv-katsojat eivät sulattaneet ex-presidentti Donald Trumpin puheita prinssi Harrysta ja herttuatar Meghanista.

Tv-juontaja ja brittitoimittaja Piers Morganin uusi keskusteluohjelma Piers Morgan Uncensored sai ensiesityksensä maanantaina. Ohjelmassa oli vieraana Yhdysvaltojen ex-presidentti Donald Trump, joka muun muassa tylytti haastattelussa prinssi Harrya ja herttuatar Meghania.

Trump kertoi uskovansa, että pari eroaa pian ja että Meghan rakastuu ehkä toiseen mieheen. Hän myös totesi Harryn olevan ”häpeäpilkku” Britannialle ja julisti tämän olevan tossun alla. Myös Piers Morgan tunnetaan hyvin kärkkäänä brittihovin ja erityisesti herttuatar Meghanin arvostelijana.

Morganin uusi ohjelma ja Trumpin puheet saivat tv-katsojat pöyristymään. Keskusteluohjelmaa esitettiin ympäri maailmaa muun muassa TalkTV-kanavalla ja sen katsojat kommentoivat Twitterissä kiivaasti näkemäänsä.

Piers Morganin uusi ohjelma on herättänyt runsaasti tunteita.

The Mirrorin mukaan monen mielestä haastattelu oli suorastaan järkyttävää katsottavaa. Kritiikkiä sai sekä Trump että Morganin esiintyminen. Monien mielestä Trumpin näkemykset prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin avioliitosta olivat outoja ja hänen epäiltiin jopa olevan kateellinen heille. Twitterissä Trumpin sanoja pidettiin loukkaavina kuninkaallista paria kohtaan.

– Katsoin noin 10 minuuttia Trumpia TalkTV:llä ja luulen, että olen tehnyt sen: olen saavuttanut pisteen, jossa minua ei aidosti kiinnosta, mitä narsisteilla on sanottavana. Kaunista. Hyvästi, eräs katsoja kommentoi Twitterissä The Mirrorin mukaan.

– Donald Trump on se, joka on epäkunnioittava maataan kohtaan ja todellinen häpeäpilkku, jatkoi toinen kommentoija.

– Prinssi Harry rökittäisi Trumpin. Ja niin tekisi herttuatar Meghankin. Trump on selvästi kateellinen, kolmas arveli.

– Piers väittää, että hänen Trump-haastattelunsa on räjähtävä, mutta se ei ole muuta kuin Trump suoltamassa ulos samaa vanhaa pas***, jatkuivat kommentit.

– Piers Morgania ei kykene katsomaan.

– Yhdeksän minuutin punanaamaisen ja hikisen Piers Morganin huutamisen jälkeen sammutin tv:n, neljäs Twitter-käyttäjä tylyttää.

Haastattelulla oli kuitenkin myös kehujansa. Osan mielestä etenkin Trumpin kommentti siitä, että kuningattaren tulisi riisua prinssi Harrylta tämän tittelit ja arvonimet oli erittäin hyvä huomio.

– Kerrankin olen samaa mieltä Donald Trumpin kanssa. Prinssi Harrylta ja Meghan Marklelta pitäisi riisua heidän kuninkaalliset tittelinsä kaiken sen jälkeen, mitä kuningatar on tehnyt kakara Harrylle, jonka ei ole koskaan tarvinnut tehdä töitä ja jolle on ojennettu rahaa hopeatarjottimella. Mielestäni Harry on todella hemmoteltu, eräs kommentoija toteaa.

– Piers on hauska, mutten usko sanaakaan, mitä Donald Trump sanoo, kuuluu yksi twiiteistä.

– Voi kuinka olenkaan kaivannut Piersiä televisiossa, eräs nainen ihastelee.

Trumpin esiintyminen Morganin ohjelmassa on noussut valtavaksi uutiseksi ympäri maailmaa. Etenkin Britanniassa on ihmetelty ex-presidentin kommentteja kuninkaallisesta perheestä. Myös hänen kommenttinsa Venäjän presidentti Vladimir Putinista ja tämän ydinaseuhkailuista ovat nousseet otsikoihin.

