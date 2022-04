Oikeudenkäynnissä kuultiin maanantaina muun muassa äänitallenteita sanfranciscolaisesta hotellista.

Näyttelijä Johnny Depp, 58, on saanut todistajanlausuntonsa päätökseen kunnianloukkausoikeudenkäynnissä Yhdysvalloissa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Fairfaxissa, Virginiassa pidettävän oikeudenkäynnin keskiössä on ex-puoliso Amber Heardin, 36, väite Deppin väkivaltaisuudesta. Depp on kiistänyt kaikki syytökset ja puolestaan väittänyt Heardia suhteen väkivaltaiseksi osapuoleksi.

Neljättä päivää todistanut Depp totesi lausunnossaan olleensa ”murtunut” siinä vaiheessa, kun avioliitto näyttelijäpuolison kanssa oli päättymässä eroon. Ero sinetöityi vuonna 2017.

Deppin asianajajat soittivat äänitallenteen sanfranciscolaisessa hotellissa nauhoitetusta keskustelusta, joka käytiin sen jälkeen, kun miehelle oli määrätty lähestymiskielto vuonna 2016.

Depp kertoi suostuneensa Heardin tapaamispyyntöön, koska hän luuli tämän vetävän takaisin väkivaltaisuutta koskevat syytökset. Nauhalla Depp ehdotti, että pariskunta julkaisisi yhteisen kirjeen, jossa kerrottaisiin heidän rakastavan toisiaan ja median luoneen myrskyn heidän ympärilleen. Ehdotuksen tavoitteena oli löytää ”rauhanomainen ratkaisu”.

Heard ei kuitenkaan lämmennyt ajatukselle. Hän kehotti Deppiä julistamaan maailmalle olevansa väkivallan uhri.

– Kerro maailmalle, Johnny. Kerro heille, että myös minä, Johnny Depp – mies – olen lähisuhdeväkivallan uhri, Heard sanoi.

– Kyllä minä olen, Depp kertoi vastanneensa.

Amber Heard on nostanut vastakanteen ex-puolisoaan vastaan.

Oikeudenkäynnissä on kyse Deppin nostamasta siviilikanteesta, jolla hän vaatii Heardilta 50 miljoonan dollarin korvauksia kunnianloukkauksesta. Heard puolestaan on nostanut vastakanteen, jolla hän vaatii Deppiltä 100:aa miljoonaa dollaria.

Saman tapaamisen yhteydessä nauhoitetulla toisella äänitallenteella Depp uhkasi viiltää itseään veitsellä.

– Psykologisesti, henkisesti olin siinä tilassa. Lopulta olin murtunut. Ajattelin, että ainoa ratkaisu on tässä, ottaa vertani. Se on ainoa asia, joka minulla on jäljellä, Depp kertasi lausunnossaan.

Kanne koskee Heardin kirjoittamaa tekstiä, joka julkaistiin vuonna 2018 Washington Post -lehdessä. Siinä Heard kertoo kokemastaan lähisuhdeväkivallasta, mutta ei mainitse ketään nimeltä. Yleisesti Heardin on kuitenkin ymmärretty tarkoittavan Deppiä, ja Depp katsoo kirjoituksen tuhonneen hänen uransa.

Heardin asianajajat esittelivät maanantaina uutisartikkeleita, jotka heidän mukaansa osoittavat, että Deppin käytös oli aiheuttanut haittaa hänen uralleen jo kauan ennen Heardin kirjoitusta.

Heardin asianajajat katsovat, että Heard on kertonut totuuden ja sananvapautta suojelee Yhdysvaltain perustuslain ensimmäinen lisäys. Jo avauspuheenvuorossa asianajajat sanoivat Deppin pahoinpidelleen Heardia käyttäessään huumeita ja alkoholia.

Depp ja Heard alkoivat seurustella vuonna 2012 ja menivät naimisiin vuonna 2015. Pari erosi jo vuonna 2016, jolloin Heard ensimmäistä kertaa syytti Deppiä väkivallasta.

Oikeudenkäynnin odotetaan kestävän toukokuun lopulle asti.