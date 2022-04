Elokuvatähdet loistivat punaisella matolla – uuden Downton Abbey -elokuvan ensi-iltaa juhlitaan Lontoossa

Rakastettuun tv-sarjaan perustuvan Downton Abbey: Uusi aikakausi -elokuvan ensi-iltaa vietetään Lontoossa.

Downton Abbey: Uusi aikakausi -elokuvan ensi-ilta Suomessa on 4. toukokuuta.

Uudessa Downton Abbey -elokuvassa kartanon isäntäväki palveluskuntineen suuntaa yllättävien käänteiden johdosta ulkomaille. Ensimmäistä kertaa saagan historiassa tapahtuvan irtioton kohteena on ylellinen ja aurinkoinen Etelä-Ranska.

Maailmanlaajuisen jättisuosion saaneen tv-sarjan pitkä elinkaari kesti vuodet 2010–2015.

Ensimmäinen Downton Abbey -elokuva nähtiin valkokankailla vuonna 2019.

Alkuperäinen päivämäärä Downton Abbey: Uusi aikakausi -leffan ensi-illalle oli jo jouluna 2021, mutta sitä siirrettiin pandemian vuoksi.

Nyt odotus on ohi ja tähdet saapuvat punaiselle matolle.

Laura Carmichael

Laura Carmichael näyttelee Lady Edith Pelhamia. Hänet voi nähdä myös elokuvassa Pappi, lukkari, talonpoika, vakooja.

Näyttelijät Jim Carter ja Imelda Staunton

Jim Carter näyttelee hovimestari Charles Carsonia Downton Abbey’ssa. Hän on näytellyt myös elokuvissa Top Secret – huippusalaista, Rakastunut Shakespeare ja My Week with Marilyn.

Hänen puolisonsa Imelda Staunton on palkittu näyttelijä, sekä Golden Globe ja Oscar-ehdokas, joka on nähty muun muassa elokuvissa Rakastunut Shakespeare, Järki ja tunteet, Harry Potter ja Feeniksin kilta ja Maleficent - Pahatar.

Michael Fox

Michael Fox näyttelee Andrew Parkeria. Hänet nähtiin tv-sarjan viidennellä ja kuudennella tuotantokaudella.

Douglas Reith

Douglas Reith näyttelee Lordi Mertonia.

Claire Danes

Näyttelijä Claire Danes on voittanut neljä Golden Globe -palkintoa ja kolme Emmy-palkintoa. Hänen kenties tunnetuin elokuvaroolinsa oli elokuvassa Romeo + Julia, jossa Danes esitti Juliaa ja Leonardo DiCaprio Romeota.

Danes on naimissa näyttelijä Hugh Dancyn kanssa. Dancy muistetaan muun muassa elokuvista David Copperfield, Isku Mogadishuun ja Kuningas Arthur.

Näyttelijät Raquel Cassidy ja Kevin Doyle

Raquel Cassidy näyttelee Phyllis Baxteria ja Kevin Doyle Joseph Molesley’ta.

Harry Hadden-Paton

Harry Hadden-Paton tunnetaan parhaiten ​​roolistaan Herbert Pelhamina, Hexhamin seitsemäntenä markiisina. Hän on näytellyt myös The Crown -tv-sarjassa.

Joanne Froggatt (sisäkkö Anna)

Michelle Dockery (Lady Mary Crawley)

Hugh Bonneville (Robert Crawley). Bonneville on näytellyt myös elokuvissa Notting Hill ja The Monuments Men.

Alex Macqueen on tehnyt pitkän uran televisiossa, elokuvissa ja radiossa. Hänet voi bongata sarjoista, kuten Holby City, Doctor Who ja Peep Show.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Elizabeth McGovern oli Golden Globe ja Oscar-ehdokkaana roolistaan elokuvassa Ragtime. Hän on näytellyt myös leffoissa Tavallisia ihmisiä ja Suuri gangsterisota.

Rebecca Night