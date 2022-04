Uimahyppytähti Joona Puhakka, 39, tekee yllätysesiintymisen Diilissä – näin hän on muuttunut olympia-ajoistaan

Joona Puhakka pyörittää nykyään omaa yritystään Helsingissä. Diili-kilpailijat yrittävät uudessa jaksossa hieroa kauppaa entisen olympiaurheilijan kanssa.

Torstaina tv:stä tulevassa Diili-jaksossa nähdään yllättäen monille suomalaisille tuttu kasvo: olympiaurheilija Joona Puhakka, 39. Uimahyppyuransa lisäksi suomalaiset muistavat Puhakan vuoden 2010 ohjelmasta Tanssii tähtien kanssa, jossa hän liiteli parketilla Sanni Siuruan parina.

Sittemmin Puhakka on perustanut oman Coredo-yrityksensä, jonne Diili-kilpailijat pelmahtavat tekemään kauppaa. Kilpailijoiden tehtävänä on tehdä mahdollisimman paljon rahaa 1 000 euron pohjakassalla. Mustang-joukkueen kilpailijat Henri, Dora ja Vili jalkautuvat Helsinkiin ja lähtevät kauppaamaan itse tekemäänsä taidetta yrityksille.

Joona Puhakka on nykyään yrittäjä. Kuvassa Puhakka toimistollaan vuonna 2020.

He pääsevät kuin pääsevätkin sisään kauppakeskus Triplassa sijaitsevaan toimistorakennukseen, jossa hieman häkeltynyt Joona Puhakka on heitä vastassa ovella.

Puhakan yritys Coredo keskittyy digitaalisen liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

– Peremmälle vain, Puhakka toteaa kolmikolle.

– Me myydään tänään motivoivaa taidetta. Meillä on vehkeet mukana, ja haluttaisiin myydä teille 200 eurolla teidän yrityksen näköinen taideteos, joka tehtäisiin tässä teille, Henri selostaa.

Mustang-joukkue eli Tiina, Vili, Dora, Petri ja Henri lähtevät tavoittelemaan kilpailun voittoa myymällä muun muassa itse tekemiään tauluja.

Puhakka kuuntelee kiinnostuneena kolmikon selostusta.

– Lisämausteena on, että tämä pitäisi myydä käteisellä, Henri sanoo.

Puhakka kuuntelee nyökkäillen ja leveästi hymyillen selostusta.

– Kuka teistä piirtää sen, Puhakka kysyy nauraen joukkueen osoittaessa yksimielisesti Doraa.

– Ootteko saaneet myytyä yhtään? Puhakka utelee.

– Sä olet meidän eka yritys, joukkue myöntää.

Joona Puhakka teki menestyksekkään uran uimahypyn parissa. Kuva vuodelta 2004.

– Eka? Okei. Haluaisin hirveästi olla mukana tukemassa teidän tavoitetta, tykkään teidän tekemisestä. Kunnia siitä, että pääsitte ovesta sisään, siitä isot propsit, Puhakka naurahtaa.

Kauppoja ei kuitenkaan synny tällä kertaa, ja kolmikko poistuu Puhakan reippaiden hyvästien saattelemana.

– Myytävä tuote että paikka oli vähän haastava, Henri kuvailee kameroille joukkueen poistuttua toimistotiloista.

Joona Puhakan yrityksen toimitilat sijaitsevat kauppakeskus Triplassa.

Harvakseltaan julkisuudessa viihtyvä Puhakka kertoi uudesta elämäntyylistään urheilu-uran jälkeen IS:lle vuonna 2021. Urheilu-ura kulkee edelleen siinä mielessä Puhakan mukana, että yksi Coredon asiakkaista on Suomen Uimaliitto.

– Yrittäjyyteni alkupiste on vuodessa 2005, yrittäjyyskurssilla. Minä tajusin, että yrittäjyys on minun polkuni, Puhakka muisteli oivallusta, jonka sai collegessa Ateenan olympialaisia seuranneena vuonna.

Coredon Puhakka perusti noin yhdeksän vuotta sitten, yksin. Yrityksellä oli vuonna 2021 seitsemän työntekijää Suomessa ja 25 Intiassa.

Joona Puhakka Ateenan olympialaisissa 2004.

Puhakka kertoi huomanneensa, että huippu-urheilutaustasta on hyötyä työelämässä varsinkin siksi, että moderni työ on jatkuvassa muutoksessa. Tausta auttaa myös, kun työ on piiperrystä, kadut ovat aamulla loskassa ja kahvi maistuu pahalta.

– Urheilijat lähtökohtaisesti ovat kykenevämpiä muutoksen ja vastoinkäymisten kanssa sähläämiseen. On opittu, että välillä tämä on raskaampaa ja välillä helpompaa ja näillä mennään. On etu, että kykenee kestämään painetta, Puhakka kuvaili.

