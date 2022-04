Huhut Hollywood-tähti Thandiwe Newtonin, 49, sotkuista kiihtyvät: bongattiin nyt intiimeissä tunnelmissa 25-vuotiaan muusikon kanssa –aviomies eri mantereella

Äskettäin ison elokuvaroolinsa väitetyn riidan vuoksi menettänyt näyttelijä Thandiwe Newton kuvattiin uuden, 24 vuotta nuoremman rakkaan kanssa.

Hollywood-tähti Thandiwe Newton, 49, tallentui Los Angelesin Malibussa kameroihin uuden yllättävän, 24 vuotta nuoremman rakkaan kanssa. Huhut Newtonin ja tämän aviomiehen, ohjaaja Ol Parkerin erosta ovat vahvistuneet entisestään.

Newtonin aviomiehen Ol Parkerin nähtiin nimittäin aiemmin poistuvan parin Lontoon kodista ilman vihkisormustaan, ja nyt Newton on seurannut perässä. Parker ja Newton ovat olleet naimisissa 23 vuotta.

Thandiwe Newton ja Ol Parker ovat olleet naimisissa 23 vuotta, mutta huhujen mukaan nyt avioeron partaalla.

Newton kuvattiin suutelemassa 25-vuotiaan muusikko Lonrin, oikealta nimeltään Elijah Dias, kanssa sunnuntaina 24. huhtikuuta, kertoo Daily Mail.

Newtonilla on ollut viime aikoina monenlaisia vaikeuksia: Newtonin piti näytellä tulevassa Magic Mike 3 -elokuvassa, mutta huhtikuun puolivälissä muun muassa Variety uutisoi, että näyttelijä Salma Hayek korvaakin Newtonin roolin.

Thandiwe Newtonin elämässä on paljon meneillään.

Vanity Fairin mukaan Newtonin potkujen syyksi on huhuttu rajua riitaa elokuvan päätähden, Channing Tatumin kanssa, mutta Newton on kiistänyt tämän. Warner Bros -tuotantoyhtiö on tiedottanut, että Newton on tehnyt vaikean päätöksen lähteä elokuvasta perhesyiden vuoksi. Newtonin huhtiin myös käyttäytyneen muutenkin epätasapainoisesti kuvauksissa.

Daily Mailin mukaan Newtonia olisi lisäksi yritetty passittaa hoitolaitokseen kasautuneiden ongelmien vuoksi.

Lonr on menestynyt 25-vuotias muusikko.

Lonr on vain muutaman vuoden vanhempi kuin Thandiwe Newtonin ja Ol Parkerin tytär, 21-vuotias Ripley. Vuonna 1997 syntynyt Lonr on menestynyt muusikko, ja hän on saanut muun muassa useita Grammy-ehdokkuuksia.

Thandiwe Newton on tunnettu muun muassa Westworld-scifisarjasta ja Vaarallinen tehtävä II -elokuvasta. Thandiwe Newtonista on aiemmin käytetty nimeä Thandie Newton, mutta tähti on BBC:n mukaan itse kertonut alkavansa käyttää nimestä sen oikeaa muotoa Thandiwe, sillä se kunnioittaa hänen zimbabwelaisia juuriaan.

Thandiwe kertoi aiemmin, että hänen nimensä kirjoitettiin vuonna 1991 väärin hänen ensimmäisen elokuvansa, Flirtingin, lopputeksteihin, ja sen myötä hänestä on tähän saakka käytetty nimeä Thandie.