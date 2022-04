Maija Vilkkumaa julkaisi harvinaisen kuvan Mikko-puolisostaan – pari lennähti hääpäivämatkalle paikkaan, jossa tapahtui iso käänne 15 vuotta sitten

Maija Vilkkumaa on ollut naimisissa puolisona Mikko Kososen kanssa pian 15 vuotta. He juhlistivat hääpäiväänsä Pariisissa.

Laulaja Maija Vilkkumaa juhlisti viikonloppuna 15-vuotishääpäiväänsä keväisessä Pariisissa. Vilkkumaa kertoo Instagram-tilillään matkustaneensa kaupunkiin keskelle Ranskan presidentinvaalihuumaa yhdessä puolisonsa Mikko Kososen kanssa.

Vilkkumaa julkaisi matkalta harvinaisen yhteiskuvan parista. Kuvassa hän ja Kosonen poseeraavat onnellisen näköisinä Seine-joen luona.

Vilkkumaa muistelee kuvan yhteydessä parin 15 vuoden takaista häämatkaa, jolloin he matkustivat myös Pariisiin. Matka sai kuitenkin heti alkuunsa yllättävän käänteen.

– Meillä on Mikko Kososen kanssa ensi torstaina 15-vuotishääpäivä. Vuonna 2007 tultiin häämatkalle Pariisiin tarkoituksena nauttia kaupungista ja samppanjasta, mutta sitten teinkin raskaustestin joka oli positiivinen, ja siihen loppui samppanjanjuonti. Esikoistytär syntyi saman vuoden viimeisinä päivinä, Vilkkumaa kertoo.

Nyt Vilkkumaa ja Kosonen nauttivat Pariisista kahdestaan. Laulajan mukaan keväinen kaupunki on uskomattoman kaunis, ja se on innostanut hänet muistelemaan ihania ja liikuttavia hetkiä 15 vuotta kestäneen avioliittonsa ajalta.

– Sitä miten me ollaan saatu maailman rakkaimmat tytöt ja meistä on tullut perhe. Miten ollaan koettu hirveästi seikkailuja ja soitu musiikkia, ja on ollut kaikkea hauskaa ja kaunista – ja toisaalta, miten joskus, kun on ollut ärsyttävää ja hankalaa, ollaan jotenkin menty sen läpi niin kuin aallon läpi sukelletaan, Vilkkumaa kirjoittaa Instagramissa.

– Kiitos Mikko näistä vuosista, oot paras enkä tiiä missä oisin ilman sua, ja palataan Pariisiin vielä ainakin seuraavat 50 vuotta.

Vilkkumaan Mikko-puoliso tunnetaan useiden huippuartistien kitaristina. Hän on soittanut Vilkkumaan yhtyeen lisäksi muun muassa Samuli Putron ja Anssi Kelan bändeissä. Kosonen on keikkaillut myös Vesa-Matti Loirin kanssa ja ollut mukana Raskasta joulua -kiertueilla. Hänet on nähty myös SuomiLOVE-sarjan bändissä.

Vilkkumaalla ja Kososella on kaksi, vuosina 2007 ja 2011 syntynyttä tytärtä.