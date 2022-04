Trump ryöpsäyttää tv:ssä julki tylyn mielipiteensä Harrysta ja Meghanista – julistaa liiton päättyvän eroon: ”Hän on häpeäpilkku”

Donald Trump toteaa Piers Morganin uutuusohjelmassa, ettei hän juuri pidä herttuatar Meghanista. Ex-presidentti uskoo, että prinssi Harry on pahasti tossun alla.

Yhdysvaltojen ex-presidentti Donald Trump esiintyy maanantai-iltana esitettävässä, tv-juontaja ja toimittaja Piers Morganin uudessa Piers Morgan Uncensored -keskusteluohjelmassa. Ohjelma on herättänyt paljon huomiota jo etukäteen, sillä Trumpin väitetään poistuneen tuohtuneena kesken haastattelun sen jälkeen, kun Morgan tivasi häneltä vastauksia perättömiin väitteisiin vaalivilpistä vuoden 2020 presidentinvaaleissa.

Lue lisää: Brittitoimittaja väittää Donald Trumpin kävelleen ulos kesken haastattelun – ex-presidentti syyttää manipuloinnista

Nyt muun muassa New York Post uutisoi, että Trump kertoo haastattelussa mielipiteensä prinssi Harrysta ja herttuatar Meghanista, jotka asuvat nykyään Yhdysvalloissa. Trumpin mukaan Harry on ”häpeäpilkku” maalleen.

– Harry on tossun alla. Tiedätkö ilmaisun? Trump kysyy sarjasta julkaistulla videolla Morganilta, joka myöntää tietävänsä.

Piers Morgan itse tunnetaan kiivaana kuninkaallisen parin vastustajana. Hän on herättänyt huomiota kotimaassaan Britanniassa muun muassa poistumalla This Morning -ohjelman kuvauksista kieltäydyttyään pyytämästä anteeksi rajuja, Harrya ja Meghania kritisoivia kommenttejaan. Morgan on ryöpyttänyt julkisuudessa etenkin Meghania ja syyttänyt herttuatarta muun muassa kiusaamisesta.

Lue lisää: Kohujuontaja lyttää herttuatar Meghanin tv-esiintymisen totaalisesti – ”Oksettavaa”

Trump paljastaa Morganin haastattelussa, että hän on tämän kanssa samaa mieltä kuninkaallisesta parista.

– En ole Meghanin fani. En ole fani, enkä ollut alussakaan. Olen sitä mieltä, että Harry-parkaa on johdateltu. Ja minusta hän on häpeäpilkku ja uskon, että hän (Meghan) puhui rumasti kuninkaallisesta perheestä ja erityisesti kuningattaresta, Trump toteaa.

Trump tapasi kuningatar Elisabetin hänen presidenttikautensa aikana ja kehaisi, että he tulivat toimeen mainiosti.

– Hän piti minusta ja minä pidin hänestä, Trumo totesi New York Postin mukaan.

Harry ja Meghan jättivät brittihovin taakseen kaksi vuotta sitten ja muuttivat Kaliforniaan. Trumpin mukaan kuningattaren olisi pitänyt riisua heiltä heti tuolloin tittelit ja arvonimet.

– Minä olisin (riisunut). Ainoa asia, mistä olen kuningattaren kanssa eri mieltä, yhdestä ainoa asiasta, on se, että hänen olisi pitänyt sanoa: ”Jos se on valintasi, niin selvä, mutta sinulla ei enää ole titteleitä”.Tiedätkö? Trump selostaa New York Postin mukaan.

– Mielestäni Harry on ollut todella epäkunnioittava maataan kohtaan, ja se on hieno maa, hän jatkaa.

Piers Morgan tunnetaan kovana Meghan-kriitikkona.

Morganin ohjelmasta etukäteen julkaistuilla videoilla näkyy, miten Trump arvioi itsevarmasti Harryn ja Meghanin liiton päättyvän eroon.

– Haluan tietää, mitä tapahtuu, kun Harry päättää, että hän on saanut tarpeekseen pomotuksesta. Tai ehkä hän (Meghan) päättää, että hän pitää jostain toisesta miehestä enemmän. Haluan tietää, mitä tapahtuu, kun se loppuu, okei? Trump sanoo New York Postin mukaan Morganille.

Morgan tiedustelee Trumpilta suoraan, uskooko hän vuonna 2018 alkaneen liiton loppuvan.

– Uskon. Olen ollut erittäin hyvä ennustaja, kuten tiedät. Olen ennustanut melkein kaiken. Se päättyy ja se päättyy huonosti.

Trumpin näkemyksen mukaan parin ajaa erilleen hovin jättämisen ja uuden elämäntilanteen aiheuttama stressi. Hän uskoo, että Harry kyllästyy lopulta ”olemaan tossun alla”.

– Ja minä pohdin, että mahtaako Harry mennä polvillaan takaisin kauniiseen Lontoon kaupunkiin ja anoa ”olkaa kilttejä”. Harrya on johdettu harhaan, Trump arvioi.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat herättäneet hovin jättämisen jälkeen huomiota julkisuudessa kuninkaallisista laukomillaan kommenteilla.

Pari avautui kohupäätökseensä johtaneista tapahtumista Oprah Winfreyn haastattelussa viime vuonna. Tuolloin Meghan paljasti, että elämä hovissa sai hänet jopa itsetuhoiseksi. Pari myös syytti kuninkaallisen perheen jäsentä rasismista poikaansa Archieta kohtaan, muttei paljastanut kenestä oli kyse.

Viime viikolla otsikoihin nousivat prinssi Harryn kommentit kuningattaresta ja hänen perheestään. Britanniassa ihmeteltiin muun muassa Harryn kommenttia siitä, että hän haluaa varmistaa kuningatar Elisabetin olevan turvassa.

Lue lisää: Prinssi Harryn antamat kommentit nostattivat raivoa – ”Törkeä loukkaus Charlesia ja Williamia kohtaan”

Lue lisää: Hoviekspertiltä täystyrmäys prinssi Harryn skandaalinkäryiselle kommentille – yhtä asiaa edes asiantuntija ei voi ymmärtää