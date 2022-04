Kuninkaallisasiantuntija: Prinssi Charlesin kärsivällisyys on lopussa prinssi Harryn suhteen – suostui tapaamaan poikansa vain yhdellä ehdolla

Pohja se on Walesin prinssinkin säkissä.

The New York Postin mukaan prinssi Charlesin kärsivällisyys on koetuksella, mitä tulee hänen poikaansa, prinssi Harryyn.

Charlesin kerrotaan olleen jopa haluton tapaamaan poikaansa viime viikolla, kuninkaallisasiantuntija kertoo lehdelle.

Charles tapasi pikaisesti Harryn ja tämän vaimon Meghan Marklen Windsorin linnassa, kun Sussexin herttuapari oli Englannissa läpikulkumatkalla Haagin, Invictus Games -tapahtumaan.

– Charles ei ollut ilahtunut koko tapaamisesta, kirjailija ja hovitoimittaja Robert Jobson kertoi GB Newsille torstaina.

– Charles suostui tapaamiseen vain sillä ehdolla, ettei hovista puhuta sanaakaan amerikkalaisessa televisiossa.

Harry ei ole tavannut isäänsä kertaakaan sen jälkeen, kun jätti brittihovin taakseen kaksi vuotta sitten.

Silti hän saapui tapaamiseen myöhässä.

– Walesin prinssin kärsivällisyys loppui. He eivät ole olleet missään yhteyksissä keskenään, ja jos Harry olisi alkanut hölmöillä tapaamisessa, se olisi ollut viimeinen niitti heidän väleilleen, Jobson totesi.

Harry ja Meghjan saapuivat Eurooppaan viime viikolla ensimmäistä kertaa yhdessä sen jälkeen, kun he muuttivat asumaan Yhdysvaltoihin Kaliforniaan.

Harry ja Meghan vierailivat kuningatar Elisabetin luona Windsorin linnassa, jonka jälkeen he suuntasivat Hollantiin.

Kuninkaallisasiantuntijat ovat tuominneet tapaamisen jyrkästi, sillä herttuaparin katsottiin käyttävän kuningatarta hyväkseen.

Harry ja Meghan kuvaavat parhaillaan Netflix-sarjaansa Heart of Invictus, josta heidän on kerrottu ansaitsevan jopa 100 miljoonaa dollaria. On odotettavaa, että kuningattaren tapaaminen päätyy osaksi sarjaa.

KOHUILTA ei tälläkään kertaa vältytty, sillä Harry antoi raivoa nostattaneen lausunnon isoäidistään yhdysvaltalaisen Today-aamuohjelman toimittajalle Hoda Kotbille.

Haastattelusta julkaistulla klipillä toimittaja kysyy prinssi Harrylta, millaista oli kohdata kuningatar pitkän ajan jälkeen. Harry vastasi kuvailemalla jälleennäkemistä ”mahtavaksi” ja heitti ilmoille mystisen kommentin.

– Haluan vain varmistaa kuningattaren olevan turvassa ja että hänellä on oikeat ihmiset ympärillään, Harry täräytti.