Tänään vietetään valtakunnallista Koiranpäivää – näin julkkikset juhlivat omia karvaturrejaan

Valtakunnallista Koiranpäivää juhlitaan vuosittain 24.4.

Koiranpäivällä Kennelliitto haluaa muistuttaa ihmisen parhaan ystävän merkityksestä.

Vuosittain, 24. huhtikuuta, vietettävänä Koiranpäivänä kerrotaan koiran erilaisista rooleista ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa.

Kennelliitto kertoo, että ihmiset ovat hankkineet paljon koiria koronavuosien aikana.

Erilaisten rajoitusten vuoksi koiran sosiaalistaminen on kuitenkin voinut jäädä vähemmälle, samoin perusasioiden opettaminen koiralle.

Tänä keväänä Kennelliitto haluaakin korostaa Koiranpäivänä hyvien kohtaamisten merkitystä erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä muiden koirien, muiden eläinten ja ihmisten kanssa.

Myös julkkikset ovat muistaneet tänään omia koiriaan.

– Reilu neljän kilon kipakka paketti, henkisesti vähintään korviensa kokoinen, itsepäinen ja ihana. Tyyppi, joka onneksi pian neljä vuotta sitten teki meistä koiraperheen. Terveisiä ja hyvää koiranpäivää kaikille, Minna Kuukka kirjoittaa.

– Tää rakas mussukkaturriainen on kyllä ollut semmoinen kaveri kohta 10 vuotta. Ollaan hitsauduttu yhteen tavalla, joka tuntuu jopa vähän hullulta. Tuntuu et Harppuuna tietää jo pienestäkin eleestä mitä tapahtuu seuraavaksi. Se on lohduttanut suruissa ja bailannut mukana iloissa, Janni Hussi kertoo.

– Oli kiva herätä klo 5.15, ja nyt hän nukkuu ja minä en enää saa unta! Aah, Hannele Lauri kertoo uuden Olga-pennun aikatauluista.

Marko Björsin koira täyttää tänään vuoden.

Shirly Karvinen ei kerro viettävänsä erityistä Koiranpäivää, mutta viikko sitten Pena-koira sai uuden kesätukan.