Ellen Jokikunnas julkaisi kainostelemattoman kuvasarjan Jari-puolisostaan – tapasi ”oudon lahtelaisen” 12 vuotta sitten

Kuvissa Ellen Jokikunnaksen aviomies Jari poseeraa muun muassa rintaliivit päässään.

Juontaja Ellen Jokikunnas julkaisi lauantaina 10 valokuvan sarjan, jonka pääosassa on hänen Jari-puolisonsa. Pari on taivaltanut yhteistä tietä jo 12 vuoden ajan.

– 12 vuotta sitten tänään elämääni tupsahti outo lahtelainen, josta vastusteluistani huolimatta tuli poikaystäväni. Ja tässä sitä vieläkin yhdessä mähistään.

Kuvasarja sisältää kainostelematonta materiaalia. Kuvissa Jari muun muassa poseeraa rintaliivit päässään.

Voit selata julkaisun kuvia painamalla kuvan oikeassa reunassa näkyvää nuolta.

Julkaisu on kirvoittanut rutkasi onnitteluja Jokikunnaksen seuraajilta. Onnittelijoiden joukossa on muun muassa laulaja Hanna Pakarinen, tv-meteorologi ja juontaja Anniina Valtonen, juontaja Jani Toivola sekä juontaja ja kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen.

– Hyvä Lahti, Lahdessa kotoisin oleva Jaana Pelkonen kirjoittaa sydämen kera.

– Oooo miten söpöä! Tyypit Lahest on veikeitä, Anniina Valtonen kirjoittaa silmäänsä iskien.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Jokikunnas julkaisee puolisostaan humoristisia kuvia. Vuosi sitten pariskunnan vuosipäivänä Jokikunnas muisteli pariskunnan hääyötä. Tuolloin Jari oli nukahtanut sohvalle.

Lue lisää: Ellen Jokikunnaksen rehellinen kuva hääyöstään naurattaa somessa – puoliso simahti sohvalle

– Enpä olisi 11 vuotta sitten tänään ystävän synttäreillä uskonut, että elämääni tupsahtaa ihmeellinen (ja omituinen) mies jota nykyisin aviomieheksenikin kutsun. Tässä kuva meidän romanttisesta hääyöstä 3,5 vuotta sitten, Jokikunnas kirjoitti kuvan saatteeksi.

Jokikunnas on myös kertonut, että Jarin puhelimesta hänen numeronsa löytyy nimellä ”Seksin ylipapitar”.

Lue lisää: Ellen Jokikunnas paljastaa rivon nimen, jolla hän on puolisonsa puhelimessa – seuraajat villiintyivät

Jokikunnas alkoi seurustella miehensä kanssa 23. huhtikuuta 2010. Pari kihlautui seitsemän vuoden seurustelun jälkeen ja meni naimisiin vain kuukautta myöhemmin vuonna 2017.

Hassuttelun lisäksi Jokikunnas on puhunut julkisuudessa avoimesti myös parin kohtaamista vaikeuksista. Heidän toiveissaan on jo pitkään ollut lapsi, mutta he ovat kärsineet lapsettomuudesta. Pariskunta aloitti runsaat kolme vuotta sitten adoptioprosessin, jota edelsi yli seitsemän vuoden jakso lapsettomuushoitoja.

Jokikunnas kertoi Me Naisille viime vuonna, että hän sai alle kolmekymppisenä tietää, ettei hän voisi saada lapsia perinteisellä tavalla. Vuosien varrella hän on hyväksynyt sen, ettei välttämättä saa koskaan lapsia ja että hän on puolisonsa kanssa kahdestaankin perhe.

Lue lisää: Ellen Jokikunnas kertoo lapsettomuuden kipeistä vaiheista ja vastauksesta, jonka päätti antaa kyselijöille: ”Enää ei tarvinnut mennä vessaan itkemään, minä olin tilanteen päällä”